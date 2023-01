Laikas negalėjo būti parinktas geriau. Po to, kai buvęs Rusijos kosmoso agentūros vadovas Dmitrijus Rogozinas, kurį Donbase sužeidė Ukrainos naudojamos prancūziškos haubicos paleistas sviedinys, viešai nusiuntė Prancūzijos prezidentui adresuotą skeveldrą, ištrauktą iš jo kūno, taip jau sutapo, kad Emmanuelis Macronas patvirtino naują paramos paketą Ukrainai.

Tad netikėtu Paryžiaus atsaku į D. Rogozino dovaną pastarojo tėvynainiai vargu ar apsidžiaugs – greitai iš savo pasturgalių jiems gali tekti traukti prancūziškų 105 mm pabūklų sviedinių skeveldras. Jei pasiseks. Mat Prancūzijos siunčiama karinė pagalba – šiuos pabūklus turintys AMX-10 RC yra nors ir ne nauja, bet ypač reikšminga kovinė technika.

Kaip ir amerikietiškos pėstininkų kovos mašinos „Bradley“, kurių galimą siuntimą Ukrainai jau patvirtino JAV prezidentas Joe Bidenas. „Bradley“ gali būti ypač naudingi ne tik remiant ukrainiečių pėstininkus mūšio lauke, bet ir kaunantis prieš rusų šarvuotąją techniką.

O svarbiausia, kad tokios Prancūzijos ir JAV karinės pagalbos siuntimas, regis, paskatino požiūrį keisti ir kitas valstybes, pirmiausiai jau seniai spaudžiamą bei įkalbinėjamą Vokietiją.

Ji pagaliau žada priimti paprasčiausią sprendimą: perduoti ukrainiečiams bent jau pėstininkų kovos mašinas, o ateityje, galimai, ir tankus. Kodėl tai yra toks svarbus klausimas ir ką vakarietiškų tankų atsiradimas mūšio lauke Ukrainoje išties gali pakeisti?

Pasiteisinimų laikas baigėsi

Karas Ukrainoje trunka jau beveik metus. Bet visą tą laiką iš Vokietijos įkyriai, lyg užsikirtusi plokštelė, skamba tie patys nekonkretūs pasiteisinimai bei išsisukinėjimai: esą tankai yra pernelyg rizikinga eskalacija, kuri gali priversti Rusiją reaguoti taip, tarsi NATO būtų įsitraukusi į karą.

Be to, vokiškų tankų siuntimas Ukrainai, anot Berlyno, įmanomas tik bendru NATO šalių ar bent jau jau nevienašališku sutarimu. O vokiečiai tikrai nebus pirmi. Dėl pėstininkų kovos mašinų – taip pat.

Kita vertus, šiuos Vokietijos vyriausybės teiginius, kuriuos ypač mėgsta kartoti tiek Gynybos ministrė Christine Lambrecht, tiek pats kancleris Olafas Scholzas, jau senokai į miltus sumalė ne tik ukrainiečiai, bet ir Vokietijos gynybos pramonės atstovai, kurie nesyk buvo viešai pasiuntę aiškius signalus: tankus Leopard 2, ypač senesnės, A4 modifikacijos tankus, o ką jau kalbėti apie pėstininkų kovos mašinas „Marder“ galima parengti išsiuntimui per kelias savaites ar mėnesį. O iš Berlyno buvo girdimas tik vienas aiškus žodis: nein. Po jo – dar daugiau pasiteisinimų.

Ukrainiečių įgulas galima taip pat apmokyti greitai. Ukrainos kariai jau nesyk įrodė, kad per trumpą laiką jie geba įsisavinti bent jau bazinius įgūdžius, kurie, nors ir neprilygsta visaverčiam technikos bei ginkluotės pažinimui, efektyviam įvaldymui ar priežiūrai, yra pakankami naudojimui mūšio lauke. Jei jau tankus Leopard 2 A4 Šaltojo karo laikais išmokdavo valdyti vokiečių šauktiniai, iki šiol išmoksta norvegų šauktiniai per 14 savaičių, kuo blogesni ukrainiečiai?

Iššūkiai gali slypėti detalėse – nepažįstamoje Ukrainiečiams įrangoje, atsarginėse dalyse, šaudmenų tiekimo grandinėje, net tokiose smulkmenose, kaip vokiečių kalba surašytos instrukcijos, bet visa tai išsprendžiama. Ypač dabar, kai Ukrainoje, kuri per 11 mėnesių intensyvių mūšių, neteko šimtų tankų ir šiuos praradimus reikia kompensuoti – iš Lenkijos, Čekijos, Slovėnijos perduoti sovietinės gamybos arba analogiški tankai gelbsti, tačiau nuostolių nepadengia.

Be to, vakarietiškų tankų panaudojimo filosofija yra skirtinga, nei sovietinės mokyklos, kuria paremti ukrainiečių ir rusų naudojami tankai – žaibiškos atakos, modernesnės ugnies valdymo, naktinio matymo sistemos leidžia mūšiuose naudoti kitokią taktiką, išvengti didelių nuostolių.

Ukraina dar vasaros pradžioje galėjo nusivilti būtent Berlyno pozicija, mat ispanija buvo pasiryžusi perduoti savo turimų tankų Leopard 2 dalį, tačiau blokuoti vokiškos karinės produkcijos teisę turintis Berlynas ja pasinaudojo ir neleido ispanams perduoti savo tankus Ukrainai.

Argumentuotų paaiškinimų nebuvo. Kaip ir nesugebėta paaiškinti, kodėl Vokietija leidžia Lietuvai perduoti šarvuočius M113, kuriuos prieš keliasdešimt metų gavo iš Bundesvero, tačiau tokius pat senutėlius „Marder“ Ukrainai pati perduoti nesiryžta, nors dešimtys šių pėstininkų kovos mašinų, kitaip nei M113, turinčių 20 mm pabūklą, galimybę naudoti prieštankines sistemas, bet taip pat negarsėjančių savo storais šarvais yra parengtos išsiuntimui. Vokietija kritikuota, ja abejota.

Netgi tariamos eskalacijos argumentas – esą vakarietiškų tankų siuntimas išprovokuos nuožmią, neprognozuojamą, galimai, labai pavojingą reakciją, anot ekspertų, vertinamas vis skeptiškiau.

Juk Ukraina jau sulaukė ne tik pačių tankų iš Vakarų šalių – tegu ir senesnių, sovietinių, bet vis dėlto tankų, bet ir modernesnės, galingesnės kovinės technikos iš tos pačios Vokietijos. Kuo savaeigės haubicos PzH2000, kurių visą batalioną Berlynas perdavė ukrainiečiams, yra mažesnė eskalacija, nei senesni už šias haubicas tankai Leopard 2? Minėtos haubicos tankus pranoksta šūvio nuotoliu, ugnies galia, kaip ir vokiečių perduotos salvinės ugnies sistemos MARS-II.

Ir nepaisant tokių nepatogių klausimų Vokietijos vyriausybei, ši iki šiol buvo nepajudinama. Bet Prancūzijos sprendimas viską pakeitė.

Ketvirtadienį, po pokalbių su JAV prezidentu, Vokietijos kanceliarija patvirtino: taip, Vokietija svarsto galimybę artimiausioje ateityje perduoti PKM „Marder“.

Gali būti, kad ateityje ateis ir tankų eilė. Kol kas viskas daroma išvien su sąjungininkais, pirmiausiai amerikiečiais, bet neslepiama, jog be Prancūzijos iniciatyvos tai būtų buvę padaryti sunku. Netgi Jungtinė Karalystė jau užsiminė apie galimybę artimiausioje ateityje tiekti tankus Ukrainai. Ir visa tai vyksta prancūzams pramušus ledus, juk jie yra pirmieji, kurie siunčia tankus, tiesa?

Ar tai tankas, ar tai kas?

Įdomu tai, kad kol kas didžiausias diskusijų audras kelia ne tai, ar vokiečiai išties ir kada paseks prancūzų pavyzdžiu, bet tai, kas vis dėlto yra AMX-10RC – tankas ar ne tankas? Šarvuotųjų pajėgų ekspertai – puristai, liberalai, neutralieji – visi, regis, suskubo reikšti savo nuomonę.

The debate over whether the AMX-10 RC is really a tank (thanks @shashj for great graphic) seems to be somewhat missing the point

This is a step change for 🇫🇷in its support for 🇺🇦 Macron is calling them light tanks

And it is a leadership bid, to get other Western countries to move pic.twitter.com/9gHnyEJ1Je