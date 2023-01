Atsargos majoras: atėjo laikas degti Rusijos raketų gamykloms

Generolo Jono Žemaičio karo akademijos ginkluotės dėstytojas Arturas Plokšto teigia, jog rusai buvo priversti pripažinti, kad per ataką Makijivkoje buvo aukų, nes didžioji dalis karių buvo iš to paties Rusijos miesto. Anot atsargos majoro Dariaus Antanaičio, laikyti tiek karių vienoje vietoje yra labai neprofesionalu. Jis įsitikinęs, kad Ukrainos taikiniais Rusijoje dabar turėtų tapti raketų gamyklos.

Per Ukrainos naujametinį smūgį Makijivkoje, Rusijos kontroliuojamoje teritorijoje Ukrainos rytuose, žuvo 89 žmonės, pareiškė Rusijos atstovai.

Jie teigia, kad mobilizuotųjų buvimo vietą ukrainiečiai atsekė dėl to, kad šie, pažeisdami taisykles, masiškai naudojosi mobiliaisiais telefonais.

Žinių radijo laidoje „Dienos klausimas“ A. Plokšto teigė esąs tikras, kad niekas Rusijoje po įvykių Makijivoje nepasikeis ir rusai neims pripažinti savo klaidų.

„Jau kitą savaitę išgirsime, kad viskas pagal planą. Jiems labai sunku pakeisti naratyvą, nes jeigu tik pasakys, kad vienoje vietoje kažkas atsitiko, gali būti „atsirišusio maišo“ efektas“, – teigė jis.

Neišmoko senų pamokų

A. Plokšto pabrėžė, kad panašu, jog Rusija neišmoko Pirmojo pasaulinio karo pamokų, nes Makijivkoje buvo apgyvendinti mobilizuotieji iš vieno regiono.

„Dar britai įsitikino, kad, iš vienos pusės tokie junginiai labai gerai kaunasi, bet ir nuostoliai būna labai skausmingi būtent tai vietovei, iš kurios jie atėjo“, – teigė jis.

Dėstytojas svarstė, kad neneigti, jog per įvykį žuvo karių, greičiausiai nuspręsta prisibijant Samaros visuomenės reakcijos.

Karo akademijos dėstytojas atkreipė dėmesį, kad rusai ir patys pripažįsta, jog mobilizuotuosius reikia laikyti kartu. Esą karius išskirsčius po teritoriją, jų vėliau galima ir nesurinkti.

„Alkoholinius gėrimus gali pradėti vartoti be saiko, kiti gali pradėti galvoti ko jie apskritai ten atvažiavo“, – sakė jis.

A. Plokšto teigimu, ypatingos žvalgybos norint aptikti šiuos karius nė nereikėjo, nes jie kėlė problemų vietos gyventojams.

„O ką daro Rusijos žmonės per Naujus metus? Irgi nesunku suprasti“, – kalbėjo jis.

Jam atrodo įtikinamas rusų paaiškinimas, kad kariai galėjo būti aptikti dėl to, kad masiškai naudojosi mobiliaisiais telefonais. Be to, jis yra tikras, kad nemaža dalis jų skambino namo sveikinti artimųjų su Naujais metais.

Pasielgė labai neprofesionaliai

Atsargos majoras D. Antanaitis Žinių radijui kalbėjo, kad po Ukrainos atakos rusai turėtų pasidaryti išvadas.

„Bet aš abejoju“, – pridūrė jis.

Laidos pašnekovo teigimu, greičiausiai „kažkas bus nuimtas, kažkas pasodintas, kažkam pagrasinta pirštu“, o Generalinis štabas pasakys, kad jie buvo patys kalti – tuo ši istorija esą ir baigsis.

Anot D. Antanaičio, laikyti tiek karių vienoje vietoje yra labai neprofesionalu. Tačiau jis svarstė, kad taip rusai greičiausiai elgėsi ir dėl oro sąlygų – atšalus kariai negali gyventi palapinėse.

Anot jo, saugumo procedūros numato, kad šaudmenys ir kariai turėtų būti atskirai.

„Žinoma, yra ir saugumo procedūros, kalbant apie mobiliuosius telefonus. Žmogau, tu esu kare, galvok galva. Visa tai rodo labai žemą profesionalumo lygį“, – teigė Žinių radijo pašnekovas.

D. Antanaičio teigimu, kiek ten buvo žmonių, mes nežinome niekada, tačiau jis svarstė, kad mokyklos pastate galėjo būti apie 200-300 mobilizuotųjų.

Kokybė laimi prieš kiekybę

Vertindamas karo eigą D. Antanaitis pabrėžė, kad kare vis dėlto yra svarbus karių pasirengimas, tad nors mobilizuotųjų Rusijoje skaičius ir gali kelti baimę, realybėje tai yra ne karių karas prieš karius, o Rusijos civilių bandymas kovoti su Ukrainos kariuomene.

Jo teigimu, pusę mobilizuotųjų rusai iškart metė į mūšį, kitą pusę dar moko.

D. Antanaitis pabrėžė, kad technologijos prieš primityvumą visada laimi, kaip ir kokybė prieš kiekybę.

„Nesvarbu, kiek aš „Žigulių“ turėsiu, vis tiek vienas „Volkswagen“ nuvažiuos toliau, nei jie visi kartu sudėjus“, – iliustravo jis.

„Laikas degti gamykloms“

Ukrainiečių žvalgyba skelbia, kad rusams raketų liko 2-3 masinėms atakoms. Tuo metu „The New York Times“ rašo, kad ukrainiečiai priversti į santykinai pigius dronus leisti brangias raketas – tai Maskvai yra naudinga.

A. Plokšto sako, kad tokia taktika yra naudojama jau kelis mėnesius.

„Šiaip oro gynyba yra pakankamai sudėtingas mokslas, į „Shahed“ reikėtų mažo kalibro artilerija šaudyti arba net sunkiais kulkosvaidžiais, tik yra taikiklių klausimas – reikia tokių, kurie pritaikyti šaudyti į oro taikinius“, – pasakojo jis.

Komentuodamas tai, kad senka Rusijos turimų raketų aruodas, D. Antanaitis pabrėžė, jog dabar turėtų imti degti raketų gamyklos Rusijoje.

„Dabar Rusijos kariuomenė tiesiogiai pajungta prie konvejerio. Manau, kad laikas degti ne tik įvairiems naftos perdirbimo kombinatams, bet laikas degti ir gamykloms“, – sakė jis.

A. Plokšto teigimu, Rusija turi suprasti, kad civilinių objektų apšaudymas nieko neduoda – taip, žmonės šąla, jiems nepatogu, tačiau esą tik tiek.

„Ukrainiečiai nepalūš nuo to, kad jiems išjungsi elektrą dienai ar savaitei“, – pridūrė jis.

Anot Žinių radijo pašnekovo, yra minčių, kad rusams reikėtų susikoncentruoti į tiltus ir kelius ir tai yra labiau logiška, nes keliais vyksta atsargų papildymas.

Tiesa, jis patikino, kad su raketa sunaikinti tilto praktiškai neįmanoma.

Jis spėjo, kad žiemą galime sulaukti ukrainiečių kariuomenės atakos, siekiant atkirsti sausumos kelią į Krymą.

„Kadangi ukrainiečiai gerai supranta karą, mes neturėtume žinoti kur bus, kada bus – tai yra vienas iš sėkmės elementų“, – kalbėjo A. Plokšto.

