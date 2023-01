Įvardino tris Rusijos karo Ukrainoje scenarijus: perspėja neatmesti ir blogiausio varianto

Prasidėjo Naujieji metai. Karo tempas kol kas nemažėja. Karo pradžioje spėliojome, kiek laiko gali trukti karo veiksmai. Matyt, tą patį darysime ir šiemet. Nors daug kas sako, kad karo pabaigos nuspėti neįmanoma, vis dėlto, nemažai ekspertų pastebi, kad beveik po metų padėtis fronte aiškesnė. Ar tikrai?

Apie tai „Žinių radijo“ laidoje „Atviras pokalbis“ diskutavo buvęs kariuomenės vadas Arvydas Pocius ir specialiųjų operacijų karininkas Aurimas Navys.

Svarbi žinia rusams

Naujuosius metus ukrainiečių kariai pradėjo gana nemažais pasiekimais karo lauke. A. Pociaus nuomone, šie rezultatai rodo, kad ukrainiečiai jau pakankamai gerai įsisavino vakarietišką ginkluotę. Tie rezultatai kalba patys už save.

Kartu ekspertas atkreipė dėmesį į Ukrainos karių psichologinį pranašumą.

„Tie rezultatai, didelis skaičius žuvusių karių priešo pusėje, duoda per motyvaciją Rusijos kariams ir atvirkščiai – teigiamą motyvaciją ukrainiečiams. Netgi Ukrainos kariuomenės vado generolo Valerijaus Zalužno pasveikinimas Vladimirą Putiną su žuvusiu šimtatūkstantiniu Rusijos kariu irgi yra tam tikri psichologiniai dalykai. Vis tiek paleidžiama žinia, kad štai, žiūrėkite, jau 100 tūkst. jūsų karių žuvo“, – neabejojo A. Pocius.

Arvydas Pocius Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Laidos vedėjui suabejojus, ar rusus ta informacija pasiekia, buvęs kariuomenės vadas sakė, kad karių gal ir ne, bet visuomenė ją gauna.

„Ta žinia, ta strateginės komunikacijos paleista žinutė, manau, yra veiksminga“, – sakė karo ekspertas.

Silpnoji Rusijos kariuomenės pusė

A. Navys atkreipė dėmesį, kad Naujųjų metų dienos buvo tragiškos ne tik Rusijai, bet ir Ukrainai. Rusija šiai šaliai smogė ir dronais, ir raketomis, o Kyjivas skendėjo tamsoje.

„Pranešimai nepasiekė mūsų viešosios visuomenės, spaudos apie tam tikrą reikšmingą žalą, padarytą ir pačiai karinei pramonei.

Galbūt mažai apie tai kas nors šneka, bet vienas iš artilerijos dalykų, kurią turi ukrainiečiai, valdomi tos pačios Ukrainos gamybos užtaisais artilerijai 152 mm, kurie taip pat labai reikšmingai ir sėkmingai dirba fronte. Per tuos gamybos centrus sėkmingai kertama.

Mes matome gerąją žinią, kurią norime matyti, bet blogosios nelabai matome ir labai teisingai, nes karių moralę reikia pakelti, reikia palaikyti kovinę dvasią ir tai yra teisinga“, – sakė A. Navys.

Aurimas Navys Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Kai kurie rusų veiksmai stebina. Pvz., neseniai paskelbta, kad Rusija galėjo sandėliuoti amuniciją šalia karių gyvenamųjų barakų Makijivkoje. Rusijos gynybos ministerija skelbia, kad po Ukrainos raketos smūgio Rusijos karinei bazei Makijivkos mieste Rytų Ukrainoje žuvo 93 kareiviai. Ukrainos teigimu, galėjo žūti apie 600–700 okupantų, dar 300 sužeista, tačiau A. Navys mano, kad nė vienas skaičius nėra teisingas, o tiesa yra kažkur per vidurį.

Nors abejojama, ar rusai žino apie tikruosius savo šalies patiriamus nuostolius karo lauke, karininkas mano, kad nėra visai teisinga taip tvirtinti. Esą Rusijos kariai, kuriuos karininkas būtų verčiau linkęs vadinti marodieriais, prievartautojais, teroristais, nes jie nesilaiko jokio kodekso, turi mobiliuosius telefonus.

„Pats smūgis į Makijivką atsitiko dėl to, kad nebuvo laikomasi operacinio saugumo taisyklių. Čia Rusija turi bėdų. Taip pat Rusija turi bėdų, nes niekaip nesugeba „uždaryti“ telefonų“, – sakė laidos svečias.



Jis stebėjosi, kaip Rusijos specialiųjų operacijų pajėgų, vadinamojo „specnazo“ karys galėjo fotografuoti ir palikti savo specialiųjų pajėgų bazės Kryme koordinates. Po 15 min. iš HIMARS šios bazės buvo apšaudytos.

„Tai yra arba nepaprastas kvailumo požymis, arba tiesiog rodo, kad iš tiesų su operaciniu saugumu tarp paprastų Rusijos karių iš tiesų yra didžiulės problemos ir karinė vadovybė su tuo nesusitvarko.

Kariai turi mobilius telefonus. Reiškia, juos pasiekia ir žinios apie tuos nuostolius“, – darė išvadą A. Navys.

Pašnekovas atkreipė dėmesį ir į dar vieną svarbų dalyką: „Rusijos karių pozicija, matyt, yra kaip vedamo į skerdyklą jaučio, kai „koks skirtumas vis tiek“.

Toks iš principo neatsargumas rodo psichologinį lūžį tarp Rusijos karių. Kita vertus mes prieš 8–9 mėnesius matėme lygiai tokį pat neatsargumą ir ukrainiečių pusėje. Galiu paminėti tas pačias Mikolajivo kareivines, kur žuvo virš 400 Ukrainos karių nuo rusų smūgio. Tai toks pakankamai slaviškas kariavimo metodas“.

A. Navys prisiminė Antrąjį pasaulinį karą, parodžiusį, kad po maždaug 25–30 dienų kariai psichologiškai būna taip išsekę, kad nebesisaugo ir galbūt tikisi, kad juos išgelbės Apvaizda.

Kas pakeistų karo eigą?

Nepaisant sėkmingų ukrainiečių atakų, prasidėjus šiems metams, pasak A. Pociaus, apie galimą lūžį kalbėti dar anksti. Kol kas matyti, kad rusai stengiasi išlaikyti užimtas pozicijas ir tempti laiką, o terorizavimas, apšaudant ukrainiečius dronais kamikadzėmis yra pasirinkta sekinimo-alinimo taktika, siekiant neleisti jiems atsipalaiduoti, laikyti įtampoje ir, aišku, varginti visuomenę.

„Įtampa, aišku, savo daro. Puikiai tai matome ir filmuotuose reportažuose: tamsoje maži vaikai, seni vyrai, moterys. Kariai yra kariai – jie vykdys savo pareigas ir iškentės, bet, jeigu palauš visuomenės, tautos moralę, būtų negerai. Manau, kad ir yra tai vienas iš taikinių: jeigu kariuomenė neteks tautos paramos, tai jau tikrai bus problema. Kariai turi žmonas, senelius, vaikus. Jiems irgi svarbu, kad artimieji būtų saugūs“, – pastebėjo A. Pocius.

Laidos pašnekovo teigimu, šiuo metu Ukrainoje vyksta technologijų karas ir pranašumas bus tų, kurie turės geriausias technologijas ir daug pinigų, kad tai pasigamintų.

A. Navys pasakojo, kad paprastai būna vienas esminis dalykas, galintis pakeisti karo eigą.

„Vienas iš trijų yra resursai ir generolo Sergejaus Surovikino sprendimai yra pakankamai išmanūs – nereikia nuvertinti Rusijos generalinio štabo. Resursų karas yra labai svarbus visomis prasmėmis ir šiuo atveju dronai leidžia padaryti tai, kad ukrainiečiai turi naudoti priešlėktuvinę-priešraketinę gynybą. Dronas kainuoja 20 tūkst., oro gynybos raketa gali kainuoti ir 100 tūkstančių.

Be abejo, daug kas priklauso ir nuo operatoriaus, kuris, tikėtina, gali atskirti, kur yra dronas, kur – ne dronas. Bet paprastai veikia automatinė sistema. Labai mažai kišasi operatoriai, nes greičiai didžiuliai. Tokiu atveju bandoma išnaudoti visą paramą, kurią gauna ukrainiečiai iš Vakarų, kalbant apie priešlėktuvinę gynybą“, – paaiškino A. Navys.

Kita vertus, anot jo, Rusijos sugalvotas resursų karas dabar prieš ją pačią ir atsisuka, nes ir Ukraina naudoja tuos pačius metodus.

Kartu A. Navys pastebėjo, kad žvalgybiniai dronai yra labai svarbūs artilerijai: jie koreguoja ugnį, tai yra ir žvalgybos priemonė.

„Šis karas yra ir išmanios artilerijos karas. Pačiam teko būti kelis kartus. Mačiau, koks yra siaubas, kai rusai šaudo bet kur, bet kaip, ypatingai „Gradais“. Kitas dalykas, kai atgal duodama labai tiksliai išmaniais šaudmenimis, valdomais „Excalibur“, kuriuos tiekia Vakarai – tam irgi reikalingi dronai ir koreguoti ugnį ir išžvalgyti tais atvejais, kai patys rusai neišduoda savo koordinačių“, – pasakojo A. Navys.

Karininkas pabrėžė ir technologijų svarbą.

„Be technologijų, drįsčiau spėti, šitas karas, jeigu nesuras sąjungininkų, Rusijai pasibaigs labai blogai. Taigi politiniame ir strateginiame lygmenyje Rusija visais įmanomais būdais ieško sąjungininkų, kurie yra Šiaurės Korėja, Iranas, dalis Sirijos“, – vardijo A. Navys, manantis, kad šiuos galimus sąjungininkus reikėtų vertinti labai rimtai. Pvz., Šiaurės Korėja turi balistines raketas, kurių ima trūkti Rusijai, dronus, kurių Rusija dabar nebegali pasigaminti, tiekia Iranas ir tas tiekiamų dronų skaičius yra įspūdingas.

Vien mobilizacijos negana

A. Pocius pastebėjo, kad dabar lyg ir įsivyravusi karinė pauzė veikiausiai yra tyla prieš audrą.

„Dabar, žiemą, kai kariams yra daug sudėtingiau kariauti ir išgyventi, tas laikmetis yra naudingas abiems pusėms“, – sakė generolas.

Anot jo, kol kas galima tik spėlioti, kaip tą savotišką pauzę išnaudos, ar darys platesnį kontrpuolimą. Kartu gali būti, kad ir Rusija ruošiasi rimta puolimui.

„Tie patys mokymai Baltarusijoje apie 15 tūkst. Rusijos karių – kas gali paneigti, kad tai nėra pasiruošimas naujam puolimui, pakartojant kryptį iš Šiaurės link Kyjivo“, – sakė A. Pocius.

Paklaustas, ką Rusija nori pasiekti planuojama mobilizacija po Naujųjų metų, kurios metu planuojama surinkti 1,5 milijono karių ir formuojamas naujas divizijas, A. Navys atsakė: „Čia ne žmonių klausimas – žmones galima surinkti. Bet vieną brigadą Lietuvoje ruošia 4–5 metus. Tai nėra kažkoks ore tvyrantis vienetas – jis turi būti įjungtas į diviziją, valdymo sistemas ir t. t.

Rusija gali surinkti žmones, bet mes matysime tą patį vaizdą, kai ir dabar, kai per dieną žūsta po 500–600 karių ir tai yra tragedija pačiai Rusijai.

Kitas dalykas: jeigu Rusija turėtų palaikymą iš kitų savo sąjungininkų, būtų visai kitaip, nes reikia tuos karius apginkluoti, jiems duoti pavalgyti, apsirengti, juos reikia bent minimaliai apmokyti. Svarbiausia mūšio lauke išgyventi, o Rusijos kariai neišgyvena mūšio lauke. Vadinasi, apie kitų užduočių vykdymą negalima kalbėti“, – teigė A. Navys.

Jo teigimu, kad karys išgyventų mūšio lauke ir įgytų kario įgūdžius reikia 3–4 mėnesių. O mobilizuojamas žmogus yra paprastas civilis, neturintis absoliučiai jokio supratimo apie kariavimą.

„Kodėl dabar Rusija ruošia savo taip vadinamus karius Baltarusijoje? Nes nebeturi instruktorių, seržantų – didžioji jų dalis žuvo arba yra sužeisti. Čia irgi labai svarbu.

Kitas dalykas – sąveika. Tai nėra nesuorganizuota banditų gauja, kuri eina kaip skėriai. Kai jie taip eina, tai ir žūsta šimtais. Minimaliai tam reikia pėstininkų ginklų – ne tik automatinių, bet ir kulkosvaidžių, termovizorių ir t. t., kuriuos reikia ne tik gauti, bet ir mokėti panaudoti.

Stebina, kad, praėjus beveik metams karo atrodo, jog tie rusų kariai beveik nieko nepasimokė – kalbu ne apie mobilizuotuosius, o aukštesnio rango karius. Ir tai Ukrainos gynėjams yra teigiamas dalykas“, – kalbėjo A. Navys, manantis, kad Ukrainai dabar būtų labai naudinga kiek įmanoma daryti spaudimą – tai šiek tiek rodo ir taktinė situacija ant žemės. Kita vertus jis pastebėjo, kad darant spaudimą negalima išnaudoti visų resursų, judėti per daug greitai. Be to, dabar Ukrainoje tam yra nepalankios gamtinės sąlygos – dėl pliurzės pakankamai sudėtinga judėti technikai.

Karo eksperto vertinimu, neužtenka vien mobilizuoti daug žmonių. Reikia ir visą pramonę organizuoti taip, kad dirbtų ir ruoštų visą ginkluotę, aprangą, mobilizuotojųjų pamaitinimą. Kartu reikia instruktorių, kurie tuos žmones apmokytų.

Kalbėdamas apie mobilizacinį rezervą A. Pocius pastebėjo, kad didžioji dalis tų rezervistų yra prieš kažkiek metų atitarnavę kariuomenėje. Taigi jie kažkokį karinį parengimą yra turėję.

Mobilizuotųjų kokybė priklausys nuo to, kaip juos, būnant atsargoje mokė ir kokia jų motyvacija.

Galimi tolesni scenarijai

Vertindamas galimus tolesnius karo eigos scenarijus, A. Pocius siūlė neatmesti net ir blogiausio varianto.

„Kiekvienas protingas vadas, planuodamas tam tikrą operaciją – ar ji būtų gynybinė, ar puolamoji, turi numatyti patį juodžiausią, patį blogiausią variantą ir dar kelis kitus variantus, kaip gali dėliotis situacija. Kai pasiruoši pačiam blogiausiam variantui, kiti variantai tau yra daug lengvesni“, – paaiškino laidos dalyvis.

A. Navys, kalbėdamas apie galimą tolimesnę karo eigą, kalbėjo: „Manyčiau, kad pagrindinė Ukrainos stiprybė išliks žmonių valia ir Vakarų ginkluotės ir paramos tiekimas. O Rusijoje pagrindinis veikiantis veiksnys bus režimo noras šiaip ar taip kažkokią pergalę išpešti. Tokiu atveju matysime veiksmus dar ilgai, nes Ukraina šiuo metu turbūt labai teisingai daro, kad naudojasi tokiomis priemonėmis: artilerija, dronais, kuriais tiesiog naikina okupantą ir saugo savo žmones.

Pereiti į visų taip trokštamą ir laukiamą puolimą galima. Bet tai kainuoja žmones. Pagrindinis resursas, kurį Vakarai puikia supranta, bet neįvardija, yra ne ginkluotė, o žmonės, ukrainiečių žmonės, ukrainiečių gynėjai.

Matyt, kad karas tęsis. Jis bus tiek, kaip sakė NATO generalinis sekretorius, kol Ukraina laimės. Realiausias scenarijus, kad galiausiai Rusija, visiškai išsibaigusi savo resursus, arba viduje turės keistis – režimas byrės arba Putinas turės būti pakeistas kitu Putinu, arba įvyks pilietinis karas, kas irgi neatmetama, nes Ukraina ruošia Rusijos piliečius savo teritorijoje būtent tam.

Pats geriausias scenarijus, kurio aš norėčiau, yra greitas vienos ar kelių NATO valstybių įsitraukimas, naikinant, pvz., Juodojoje jūroje esantį Rusijos laivyną. Tai paspartintų Ukrainos pergalę labai greitai“, – mano A. Navys.

Tuo metu A. Pocius sakė, kad Rusijos valstybę valdo režimas.

„Kaip žinome, dabartinė Rusijos vadovybė daugiausia sudaryta iš FSB – buvusios visos struktūros. Rusijoje yra karinis-pramoninis kompleksas, kuriame yra žmonės su kitu matymu. Prisiminkime Josifą Staliną, Lavrentijų Beriją, NKVD – kaip jie buvo įsišakniję ir terorizavo pačią Sovietų Sąjungą ir po to vis dėlto įvykęs perversmas, kai atėjo Georgijus Žukovas, Nikita Chruščiovas ir nuvertė režimą.

Vienas iš galimų variantų, kad tas karas išsekins Rusiją ir žmonės pamatys, jog reikalingi kažkokie pokyčiai“, – komentavo A. Pocius.

