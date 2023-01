Girtos moters vairuojamas BMW lėkė į mirtį: suprantu, kad padariau klaidą

Prie vairo neblaivi sėdusi ir į naktinę parduotuvę nusipirkti alkoholio savo pažįstamą vežusi Širvintų rajono gyventoja sukėlė baisią avariją – apsivertus automobiliui moteris patyrė įvairių sužalojimų, tuo metu 32 metų keleivis žuvo iš karto. „Savęs neįvertinau, suprantu, kad padariau klaidą“, – šiandien dėl mirtinos avarijos gailisi ji.

Bet ši atgaila jos neišgelbėjo nuo baudžiamosios atsakomybės – Vilniaus regiono apylinkės teismas nusprendė, kad vienoje gydymo įstaigoje dirbanti širvintiškė Daiva Dvilevičienė (g. 1992 m.) pustrečių metų negalės sėstis prie transporto priemonės vairo, be to, jai skirta 2 metų 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, kurios vykdymas yra atidėtas pusantrų metų.

„D. Dvilevičienė suvokė esanti neblaivi, tačiau ėmėsi vairuoti transporto priemonę turėdama visiškai mažareikšmį tikslą (kaip nurodė kaltinamoji – žuvusiojo norą važiuoti į parduotuvę), tokiu būdu ignoruodama galimas skaudžias pasekmes ir savo veiksmais keliamą pavojų aplinkiniams, – pažymėjo apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi teisėja Augustė Juozapavičienė. – Būdama vidutinio girtumo laipsnio (nustatytas 2.24 prom. neblaivumas), šiurkščiai pažeisdama Kelių eismo taisyklių reikalavimus, D. Dvilevičienė sukėlė eismo įvykį, kurio metu žuvo keleivis. Tai rodo, kad D. Dvilevičienė buvo neatidi, neatsižvelgė į kitus eismo dalyvius, visuomenėje priimtinas ir saugomas vertybes, ne tik kėlė pavojų, bet ir realiai sukėlė sunkiausio pobūdžio bei neatstatomus padarinius – žmogaus mirtį.“

Anot teismo, šios aplinkybės verčia abejoti, ar baudžiamojon atsakomybėn patraukta moteris pakankamai rimtai suvokia savo atsakomybę. Vis dėlto, teismas mano, kad ji gali pasikeisti ir atlikdama bausmę laisvėje.

„D. Dvilevičienės padarytas nusikaltimas yra šiurkštus, sukėlęs sunkias neatstatomas pasekmes, tačiau sprendžiant klausimą, ar bausmės tikslai bus pasiekti be realaus jos atlikimo, būtina atsižvelgti į byloje nustatytų aplinkybių visumą – pažymėtina, kad nusikaltimus padarę asmenys turi būti nubausti teisingai, t. y. skiriama bausmė turi priklausyti nuo pažeistos baudžiamojo įstatymo saugomos vertybės reikšmingumo, padaryto nusikaltimo pobūdžio, jo padarinių, teisę pažeidusio asmens pavojingumo laipsnio, visuomenės intereso ir kitų svarbių aplinkybių“, – teisėja pažymėjo, kad teisingumo principas reikalauja atsižvelgti ir į teisiamojo interesus, jo pataisymo galimybes, bet tuo pačiu nusikaltusius asmenis turi būti siekiama sulaikyti nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti už padarytus nusikaltimus, atimti ar apriboti galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti juos taip, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų.

Anot teismo, yra pagrindo manyti, kad D. Dvilevičienė ateityje laikysis įstatymų, todėl galima teigti, jog bausmės tikslai bus pasiekti ir be realaus bausmės atlikimo. Tuo pačiu teismas nutarė, kad nuteistoji per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį negalės išvykti už gyvenamosios vietos ribų be jos priežiūrą vykdančios institucijos žinios.

Teismas nuteistajai nutarė neskirti baudžiamojo poveikio priemonės – įmokos į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, nes avarijoje žuvusio vyro šeimai draudimo bendrovė išmokėjo beveik 19 tūkstančių eurų turtinei ir neturtinei žalai atlyginti, o kadangi draudikai turės atgręžtinio reikalavimo (regreso) teisę, todėl, tikėtina, ateityje ji ir taip patirs didelių išlaidų.

Tragiška avarija, dėl kurios buvo nuteista D. Dvilevičienė, įvyko dar 2020 m. lapkričio 20 d., apie 3 val., šalia Širvintų, kelyje Paširvintys-Juodiškiai-Giedraičiai – moters vairuojamas automobilis „BMW 320D“ važiavo apie 95 km/val. greičiu (leistinas greitis – 90 km/val.), kelio vingyje nuvažiavo nuo važiuojamosios kelio dalies ribų, apsivertė ir trenkėsi į šalikelėje augantį medį. Kartu su moterimi važiavęs keleivis, kuris, kaip ir vairuotoja, nebuvo prisisegęs saugos diržo, nuo patirtų sužalojimų žuvo vietoje.

Ekspertai nustatė, kad vairuotoja ne tik viršijo greitį, bet ir neatsižvelgė į važiavimo sąlygas – kelias nebuvo apšviestas, o važiuojamoji danga buvo šlapia ir slidi.

„Kelio važiuojamosios dalies danga buvo šlapia, nes prieš tai lijo, – vėliau pareigūnams pasakojo pirmasis apsivertusį BMW pamatęs pro šalį važiavusio automobilio vairuotojas. – Privažiuodamas kelio vingį pamačiau kelyje ant dešinio šono apvirtusį stipriai apgadintą juodos spalvos automobilį „BMW“. Sustojęs iš karto paskambinau į Bendrąjį pagalbos centrą ir pranešiau apie eismo įvykį – tuo metu dar nežinojau, ar yra nukentėjusių žmonių. Paskui nuėjau prie BMW ir įjungęs telefono žibintuvėlį pradėjau žiūrėti, ar automobilio viduje yra žmonių. Nors iš pradžių, apšvietęs automobilio saloną, nieko nepastebėjau, tačiau po to, apeidamas automobilį, gale pamačiau žmogaus koją. Iškart po to išgirdau moters balsą. Pasižiūrėjęs atidžiau, automobilyje pamačiau moterį – jos kojos ir kūnas buvo užstrigę bagažinėje, o link automobilio priekio nukreipta galva – tarp galinės sėdynės atlošų. Moteris prašė jai padėti, klausė, kur jos draugas.“

Liudytojas teigė, kad dar kartą paskambino į Bendrąjį pagalbos centrą ir pranešė, jog avarijos vietoje yra nukentėjusi moteris.

„Kurį laiką buvau prie tos moters ir ją raminau, nes jai buvo prasidėjusi isterija, – sakė jis. – Po to nutariau apsižiūrėti, nes moteris kalbėjo apie draugą, su kuriuo važiavo – apeidamas automobilį pastebėjau vyrą, kuris gulėjo už kelio važiuojamosios dalies ribų, ant keliuko, vedančio prie netoliese esančio ūkinės paskirties pastato. Vėl paskambinau į Bendrąjį pagalbos centrą ir pranešiau apie dar vieną eismo įvykio dalyvį – atsiliepęs operatorius paprašė prieiti ir patikrinti gulinčio vyro pulsą, bet aš atsisakiau, nes akivaizdžiai matėsi, kad jis yra miręs.“

Pasak jo, vaizdas buvo kraupus: „Vyras nejudėjo, jo kūnas buvo keistai perkreiptas, jo smegenys buvo „ištaškytos“ – negalėjau į tai žiūrėti, todėl grįžau prie automobilyje įkalintos moters, bet apie apie šios draugą nieko nesakiau.“

Anot jo, būnant prie apsivertusio automobilio į salone buvusį telefoną kažkas ne kartą įnirtingai skambino, todėl jis ėmė ieškoti aparato – atsiliepęs į skambutį sužinojo, kad skambino moters sutuoktinis.

„Netrukus po to, atvažiavo ugniagesiai gelbėtojai, medikai, o po jų – policijos pareigūnai, ugniagesiai su medikais pradėjo iš automobilio traukti moterį“, – liudytojas teigė, kad apžiūrinėdamas BMW jis matė salone plastmasinį vieno litro talpos alaus butelį, kuriame dar buvo likę alaus.

Į ligoninę nuvežtai BMW vairuotojai buvo suteikta būtina pagalba, be to, iš jos paimtas kraujas galimam neblaivumui nustatyti – praėjus beveik pusantros valandos po avarijos jos kraujyje rasta 2,24 promilės etilo alkoholio. Panašus girtumas buvo nustatytas ir žuvusiajam.

Iš karto po avarijos BMW vairuotoja D. Dvilevičienė nenorėjo prisiimti atsakomybės dėl tragedijos – teisinosi, kad daugelio aplinkybių neatsimena, todėl jai esą buvo kilę „daug abejonių“.

„Tik perskaičiusi byloje esančius duomenis ir surinktus įrodymus, kaltę pripažinau“, – teigė ji.

Moteris teigė, kad tą vakarą namuose turėjo svečių, vartojo alkoholį, o vėliau iki jos namų atvažiavo vėliau per avariją žuvęs vyras.

„Nors ir buvau išgėrusi, pasisiūliau jį parvežti į namus, bet paskui jis dar pasiūlė nuvažiuoti iki naktinės parduotuvės nusipirkti alkoholio“, – teisme kalbėjo D. Dvilevičienė. Ir pridūrė, kad iš pradžių automobilį vairavo ne ji, o vėliau žuvęs jos pažįstamas.

„Atsimenu, kad jis vairavo važiuojant į parduotuvę, o grįžtant mūsų automobilis įvažiavo į melioracijos griovį – daugiau nieko neatsimenu, pamenu tik tai, kad prabudau prie mašinos lauke“, – aiškino ji.

Moteris tikino, kad dabar kaltę pripažįsta ir net nebando nieko kito kaltinti: „Gailiuosi, kad savęs neįvertinau, suprantu, jog padariau klaidą sėsdama neblaivi prie vairo.“

Ji pabrėžė, kad po avarijos bandė susisiekti su žuvusiojo seserimi, bet „bendravimas niekuo nesibaigė“, ji tik atsiprašė, parašydama SMS žinutę.

„Aš taip pat avarijoje nukentėjau, man buvo sužalotas stuburas, gulėjau ligoninėje, o po to tris mėnesius gydžiausi namuose“, – teisme aiškino moteris.

Nukentėjusiųjų teisme atsiprašiusi moteris baudžiamąją bylą nagrinėjusios teisėjos prašė atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, paskiriant sutuoktinio žiniai, tačiau tokiam prašymui prieštaravo ne tik byloje valstybinį kaltinimą palaikęs prokuroras, bet ir žuvusiojo artimieji. Į tai atsižvelgęs teismas pažymėjo, kad D. Dvilevičienei išvengiant baudžiamosios atsakomybės būtų pažeistas ne tik nukentėjusiųjų siekiamo teisingumo principo įgyvendinimas, ir teisinės visuomenės interesas nubausti asmenį, padariusį, nors ir dėl neatsargumo, tačiau itin skaudžias pasekmes sukėlusią nusikalstamą veiką.

D. Dvilevičienei paskelbtas nuosprendis dar nėra įsiteisėjęs – nuteistoji turi teisę jį apskųsti apeliacine tvarka.