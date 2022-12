Landsbergis: Lietuva tokioje situacijoje dar nebuvo atsidūrusi pildoma

Valdančioji Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionys demokratai (TS–LKD) šeštadienį Vilniuje rinkosi į Tarybos posėdį. Jame partijos pirmininkas daugiau papasakojo apie šią savaitę sutartą naujausią sankcijų Rusijai paketą, kurį dėl oligarchams taikomų plačių išimčių Lietuva ir Lenkija blokavo.

Ukrainos dėmuo

Partijos pirmininkas, užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis posėdžio pradžioje įvertino politinę padėtį. G. Landsbergis dėmesį skyrė situacijai užsienyje ir Ukrainoje.

„Nes nėra svarbesnių įvykių, kurie vyksta mūsų regione, didele dalimi jie irgi nuspalvina mūsų kasdienį gyvenimą. Ruošdamiesi 2020 metais vykusiems rinkimams labai atsakingai dėliojome reformų programas, planus, ką ketinsime nuveikti.

Bet tiesą sakant, tokių metų, kokius dvejus metus turėjome dabar, nebuvo pasiruošęs niekas. Bet nepaisant to, akivaizdu tai, kad Tėvynės sąjungai ir mūsų koalicijai, turėjome kažką viduje, kas leido net ir be didelių pasirengimų, pasiruošimų, ir supratimo, kas mūsų laukia, ateiti ir atlaikyti tas audras, kurios mus pagavo. Dėl to tie dveji metai ir lygiai pusė kadencijos leidžia vertinti, kad mes atlaikėme, atlaikome. Ir labai tikiuosi, kad iš to mes išeiname stipresni“, – sakė partijos lyderis.

O vertindamas dabartinę situaciją Ukrainoje, G. Landsbergis teigė, kad kai kurie vaizdai iš Ukrainos primena Pirmojo Pasaulinio karo vaizdus. Anot jo, optimizmą vienuose Ukrainos srityje, užgožia situacija kitur.

„Sudegę medžiai, tranšėjos iškastos, kariai, nuolatiniai raketų, bombų sprogimai. Tai iš tiesų yra tragiškas vaizdas. Baisiausias jis yra ir dėl to užstrigimo – mes tiek džiaugiamės Ukrainos pergalėmis Charkivo, Chersono regione. Tai suteikia visiems ir palaikantiems didelio optimizmo jausmą – kad gali laimėti Ukraina, stumia okupantus lauk ir sugeba juos sumušti.

Bet lygiai taip pat – priešingai Bachmutas yra tokio užstrigimo, mažesnio optimizmo pavyzdys. Dažniausias klausimas, kurio manęs klausia – kaip vertinate dabar ES laikyseną, vakarų laikyseną. Galvoju, kad mes esame lygiai taip pat užstrigę tame sušalusiame molyje. Ir nejudame į priekį – lyg įsikasėme save“, – kalbėjo TS–LKD vadovas šeštadienį surengtame partijos Tarybos posėdyje.

Foto: ELTA / Tomas Vinickas

Įvertino naujausią sankcijų paketą Rusijai

Jis teigė, jog panaši situacija ir su sankcijomis karą sukėlusiai Rusijai.

„Girdėjote apie 9 sankcijų paketą, kurio didžioji dalis yra Lietuvos pasiūlytos: įmonės, sritys, kurias būtų galima sankcionuoti, asmenys, kurie turėtų būti sankcionuojami. Du mėnesius diskutavome, ar to paketo reikia. Galų gale, ne be Lietuvos sprendimo buvo nuspręsta, kad tą paketą verta judinti į priekį. Bet diskusija vyko ne apie tai, ką reikia sankcionuoti, bet ką reikėtų iš to paketo išimti“, – teigė užsienio reikalų ministras G. Landsbergis.

Jo teigimu, buvo pasiūlyta „tokio dydžio skylė sankcijų laive“, kad klausimas iškilo, ar „tas sankcijų laivas apskritai begali plaukti“.

„Dėl to nuskambėjo antraštės, kurios pasiekė ir plačius vakarietiškų žiniasklaidos priemonių puslapius. Kad Lietuva, kartu su kitomis valstybėmis, su Lenkija visų pirma, blokuoja 9 sankcijų paketą. Tikrai ne tokia antraštė, kokios norėtume sau, todėl reikėtų paaiškinti, kas atsitiko“, – teigė TS–LKD vadovas.

G. Landsbergis teigė, jog Lietuva iškėlė klausimą – ar tikrai yra reikalingas sankcijų paketas, kuris kartu atneša šimtams oligarchų nuolaidas.

„Jų privačioms piniginėms, kurios šiuo metu yra užšaldytos vakaruose, kad jos galėtų būti atšaldytos, jeigu jie sugebėtų įtikinti vakarų vyriausybes, kad tie jų privatūs pinigai būtų naudojami bado iššūkiams pasaulyje spręsti.

Mėginome aiškintis, ar tikrai ta situacija yra tokia baisi pasaulyje, kad reikėtų atlaisvinti tiek daug įšaldytų finansų. Atsakymo aiškaus negavome. Dėl to sustabdėme ir paprašėme papildomų diskusijų“, – aiškino TS–LKD pirmininkas G. Landsbergis.

Foto: ELTA / Tomas Vinickas

Jis teigė, jog šios diskusijos buvo nepaprastai sunkios.

„Ir tiesą sakant Lietuva tokioje situacijoje dar nebuvo atsidūrusi – kuomet reikėjo priimti sprendimą, arba likti visiškai vieniems, arba ieškoti kažkokio kompromiso. Kompromisas buvo rastas ir jis leidžia Lietuvai tų sankcijų išimčių nevykdyti. Patiems sau mes turime teisę to netaikyti. Tokią pačią teisę turi kiekviena valstybė. Tik greičiausiai tos šalys, kurios šios problemos nematė, ta išlyga nepasinaudos“, – kalbėjo G. Landsbergis.

Užsienio reikalų ministras teigė, jog prasidėjus Rusijos sukeltam karui Ukrainoje, atrodė, kad „esame chore balsų“.

„Išsiskyrėme bendrame chore, aišku, mūsų balsas buvo stiprus. (…) Lietuva išsiskiria, Vilnius išsiskiria. (…) Kai mes kalbame apie Lietuvos rolę ir misiją – tai nepavargti tuomet, kai kiti pavargs, nesustoti tada, kai kiti sustos ir susės ant suolelio. Ir šiandien mes to daug matome“, – pažymėjo jis.

Užsienio reikalų ministras G. Landsbergis pabrėžė, jog Lietuva stabdys neteisingas idėjas ir siūlymus atsitraukti, atsikvėpti.

„Kurie siūlys derybas Ukrainai, jų neatsiklausę – mes tam priešinsimės“, – žadėjo G. Landsbergis.

Landsbergis: partija yra be cirkų

TS–LKD partijos lyderis G. Landsbergis savo kalboje įvertino ir artėjančius savivaldos rinkimus.

„Mūsų partija yra nuosekli, manau, kad tai galioja ir savivaldos rinkimuose. Todėl labai palaikiau Valdą (Benkunską, aut. p.), nusprendusį dalyvauti Vilniaus miesto mero rinkimuose, bet ir šūkį, kuris kai kam pakėlė antakį – meras be cirkų. Bet ir partija yra be cirkų. Todėl, kad nuoseklumas yra be cirkų. Tai nėra ieškojimas vienadienio, trumpalaikio, greito, pigaus atsakymo į problemas. Mes esame nuoseklūs, mūsų kandidatai nuoseklūs, partija yra nuosekli.

Todėl labai džiaugiuosi, kad galiu pasakyti ir partijos be cirkų narys, vadovas. Turime kandidatus, kuriais visiškai pasikliaunu“, – kalbėjo G. Landsbergis.

Karo Ukrainoje įtaka Lietuvoje

Premjerė Ingrida Šimonytė TS–LKD Tarybos posėdyje įvertino ir svarbią progą – dvejus šios Vyriausybės darbo metus.

„Mediumas, taip studentiškai įvardinkime, Vyriausybės. (…) Ir ką galima apie tuos dvejus metus pasakyti? (…) Gyvename tame fone, kuriam gyvename, pastaruosius dešimt mėnesių gyvename šios invazijos, nesakysiu karo, nes jis tęsiasi seniai, fone. Ir, aišku, tai turi įtakos ne tik mūsų veikloms užsienio, tarptautinėje politikoje, bet ir mūsų gyvenimui Lietuvoje.

Ir tokie dalykai kaip energetinis, maisto karas, kurį tuo pačiu metu, kaip ir fizinį karą prieš pasaulį kariauja Vladimiras Putinas, jis negali neturėti mums pasekmių“, – tikino Vyriausybės vadovė I. Šimonytė.

Foto: ELTA / Tomas Vinickas

Ji teigė, jog šiuo metu labai aiškiai išryškėja tai, kuo partija visada buvo stipri. Taip Vyriausybės vadovė kalbėjo apie jau regioniniu vadinamą SGD terminalą.

„Mažinti riziką, kad mus apskritai kas nors galės spausti. Matome, kad tie sprendimai labai pasiteisina. Taip, daug kas nebuvo padaryta tada, kai galėjo būti padaryta, ta pati elektros generacija, kurios stygių pajutome šiais metais yra Lietuvos Achilo kulnas, bet ši Vyriausybė su Dainiumi Kreiviu ir jo lyderyste per nepilnus dvejus metus turbūt sugebėjo padaryti tiek, kiek dvi Vyriausybės iki jos. (...)

Kas vieniems siunčia signalą, kad reikia prašyti, pasiėmus kepurę sakyti, kad būsi geras, kitaip nuolaidžiauti.

Bet tiek, kiek šita bendruomenė būdavo atsakinga už valstybę, būdavo pasirenkamas kitas kelias – mažinti riziką, kad mus apskritai kas nors galės spausti. Ir matome, kad tie sprendimai pasiteisina“, – kalbėjo premjerė.“, – TS-LKD tarybos posėdyje šeštadienį sakė I. Šimonytė.

Anot jos, šiuo metu taip pasijuto tokių praeities sprendimų, kaip suskystintųjų dujų terminalo statyba, nauda.

„Dabar labai gerai pajutome, kokios išmintingos buvo praeities įžvalgos. Tas pats suskystintųjų dujų terminalas reikalavo gynimo kiekvieną mielą dieną nuo įvairių veikėjų, kurie teigė, kad čia labai kvailas projektas ir labai brangiai kainavo“, – sakė I. Šimonytė.

Partijos lyderis G. Landsbergis taip pat džiaugėsi, kad premjerė I. Šimonytė tapo TS–LKD partijos nare. Jos sprendimas tapti Naujosios Vilnios skyriaus nare buvo palydėtas plojimais.

Delfi primena, kad taip pat tarybos posėdyje planuojama patvirtinti partijos programą savivaldos rinkimams, aptarti, kaip vyksta pasirengimas jiems.

Konservatoriai savo kandidatus į merus kelia 57 savivaldybėse, Visagine jie nutarė remti Liberalų sąjūdžio kandidatą, o Šalčininkuose ir Trakuose merų rinkimuose nedalyvaus.

Partija savo kandidatų sąrašus kels 59 savivaldybėse. TS–LKD kandidatų nebus tik Šalčininkų savivaldybėje.

Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 5 dieną.

TS–LKD yra didžiausia valdančiosios koalicijos partija, Seime ji turi 49 atstovus.