LAT: šunų veisėjas už žiaurų elgesį su gyvūnais nubaustas pagrįstai

Šunų veisėjas, kankinęs gyvūnus, žiauriai su jais elgęsis ir tinkamai jais nepasirūpinęs nubaustas pagrįstai, nusprendė Lietuvos aukščiausiasis teismas (LAT)

Kaip penktadienį pranešė LAT, trečiadienį išnagrinėjus administracinio nusižengimo bylą, kaltinamasis A. U. nubaustas 625 eurų bauda, iš jo taip pat konfiskuoti 45 šunys.

Išnagrinėjęs bylą LAT konstatavo, kad pagal byloje nustatytas aplinkybes A. U. neveikimą apeliacinės instancijos teismas tinkamai kvalifikavo kaip žiaurų elgesį su gyvūnais ir jų kankinimą.

Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pagal gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą žiauriu elgesiu su gyvūnais, jų kankinimu laikomas veterinarinės pagalbos nesuteikimas, kai gyvūnams tokia pagalba būtina, taip pat gyvūnų laikymas jų rūšies, amžiaus, fiziologijos ir elgsenos neatitinkančiomis sąlygomis, nepakankamas gyvūnų šėrimas ar girdymas.

Byloje buvo nustatyta, kad A. U. laikomiems šunims buvo būtina veterinarinė pagalba, kurios jie laiku negavo. Daugumai šunų buvo nustatyta įvairių susirgimų, šunų oda ir kailis buvo pažeisti, šunys turėjo žaizdų, parazitų, tai jiems kėlė skausmą ir kančias, galėjo lemti gyvūno žūtį.

Paėmus šunis ir paskyrus medikamentų, jų sveikatos būklė pagerėjo ir problemos neatsinaujino.

Be to, šunys pas A. U. buvo laikomi mažuose, nevalytuose voljeruose, kuriuose buvo pilna išmatų; telkšojo balos ir purvas. Du šunys, kurie buvo laikomi palaidi aptvertoje teritorijoje, neturėjo normalių guolių ir tinkamos vietos pasislėpti. Vienas šuo buvo laikomas rūsyje, nuolatinėje tamsoje, be apšvietimo. Šunų laikymo patalpose nebuvo ventiliacijos, paklotų ar kraiko, šunys buvo laikomi ant grindų ar būdose.

Laikymo patalpose buvo daug pašalinių daiktų, šiukšlių, panaudotų švirkštų, vaistų, jų taros ir pan.

Nustatyta ir tai, kad šunys nebuvo pakankamai šeriami ar girdomi, patikrinimų metu gyvūnai neturėjo vandens arba jis buvo netinkamas gerti.

Teisėjų kolegija taip pat padarė išvadą, kad visi iš A. U. paimti veisimui naudoti šunys buvo konfiskuoti pagrįstai, nors dalis šunų priklausė jo dukteriai.

Ši LAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.