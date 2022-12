„Iš pradžių tai buvo 1,5 tūkst. asmenų ir įmonių sąrašas, dabar šiek tiek susiaurėjo. (Siūlymais) būtų atlaisvintos privačios lėšos, jei valstybės nustatytų tų privačių lėšų sąsajas su maisto saugumu. Sunku pasakyti, kaip tiksliai privačios oligarchų lėšos yra susijusios su maisto saugumu – tą klausimą kėlėme. Suprantame partnerių iš Europos susirūpinimą kai kuriais konkrečiais atvejais“, – Seime ketvirtadienį sakė užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

Vis dėlto, pasak jo, tokiais atvejais konkrečias situacijas galima spręsti Europos Komisijos išaiškinimais.

„Jei būtų padaryta tokio dydžio politinė landa, kuriai pritartų visos ES valstybės, manau, kad tai būtų panaudota ne tik tiems klausimams spręsti, bet ir, ko gero, stipriam sankcijų apeidinėjimui. Ta diskusija vyksta. Lietuva ir Lenkija sustabdė paketo priėmimą. Galimai ta diskusija kelsis į Vadovų Tarybą“, – sakė ministras.

G. Landsbergis patikslino, kad sankcijas blokuoja Baltijos šalys ir Lenkija.

„Čia yra reikšmingas dalykas. Mūsų vertinimu, išimtys, kurios numatytos, ypač stipriai sumažina devintojo paketo reikšmingumą. Dabar yra klausimas, ar mums yra geriau turėti dar šiek tiek laiko diskutuoti, tą paketą bandyti sustiprinti.

Galbūt, pavyzdžiui, galiu pasiūlyti vieną idėją: Lietuva tris kartus buvo pateikusi siūlymą „Rosatomą“ su įrodymais, su galimomis išimtimis toms valstybėms, kurios tiesiogiai nuo „Rosatomo“ yra priklausomos, įdėti į darbotvarkę. Dabar jis yra vėl išbrauktas. Jei, vykstant deryboms, kolegos ir partneriai vis dėlto sutiktų sustiprinti devintąjį paketą Lietuvos siūlymu, tada paketą galbūt būtų galima vertinti kitaip“, – sakė užsienio reikalų ministras.

Tiek jis, tiek premjerė Ingrida Šimonytė nenorėjo įvardinti valstybių, siūlančių numatyti minimas išimtis.

„Turiu lūkestį, kad galbūt tai nėra galutinė nuomonė“, – sakė G. Landsbergis.

Šimonytė: tai atrodytų kaip jų švelninimas Putino oligarchams

Vyriausybės vadovė sakė, kad švelninti sankcijas siūlo maždaug dešimt valstybių.

„Taip, yra pasaulyje Rusijos spaudžiamas arba bandomas formuoti naratyvas, kad ES sankcijos kažkaip atsakingos už prekių kainų kilimą, ypač trečiojo pasaulio šalyse, nors visi puikiai žino, kad jokia žemės ūkio produkcija nėra sankcionuota ir tai niekaip nėra susiję.

Taip, yra sankcionuoti kai kurie oligarchai ar kompanijos, kurios susijusios su trąšų verslu. Mano žiniomis, yra šiokių tokių galbūt praktinių problemų su vienu ar kitu įstrigusiu kroviniu, dėl sankcijų baimės ar dėl didelio apsidraudimo kai kurie paslaugų teikėjai nesiryžta kažką daryti, bet, mūsų vertinimu, tokie dalykai turėtų būti sprendžiami gairėmis“, – komentavo I. Šimonytė.

Dėl to, pasak jos, nelabai aišku, kodėl oligarchų turtui turėtų būti numatytos išimtys.

„Tai atrodys kaip sankcijų švelninimas žmonėms, kurie iš esmės susiję su Putino režimu. Todėl ta pozicija yra tokia, kad dar reikėtų padirbėti“, – sakė Vyriausybės vadovė.

Ukraina ragino nepriimti tokių išimčių

Sekmadienį Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba viešai ragino ES nedaryti tokių išimčių.

„Ukraina, ES ir valstybės narės deda visas pastangas, kad sušvelnintų pasaulinę maisto krizę. #GrainFromUkraine (Ukrainietiški grūdai) yra naujausias to įrodymas. Tuo pat metu Rusija manipuliuoja šiuo klausimu, siekdama gauti sankcijų sušvelninimą. Neturėtume jiems to leisti 9-ajame ES sankcijų pakete“, – tviteryje rašė D. Kuleba.

Ukraine, the EU, and member states spare no effort to alleviate global food crisis. @ZelenskyyUa’s #GrainFromUkraine is the latest proof. At the same time, Russia manipulates the issue to try to get a sanctions relief. We shouldn’t allow them this in the 9th EU sanctions package.