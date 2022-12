Griežtam partijos vadovybės verdiktui įtakos turėjo ir Majausko laiškai: mano, kad BFK pirmininkas siekė kurstyti protestus

Nors praėjusią savaitę Seimas priėmė kitų metų valstybės biudžeto projektą bei pritarė su Vyriausybe nesuderintai pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatai maitinimo įstaigoms, diskusijos dėl iniciatyvą palaikiusio Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko Mykolo Majausko neblėsta. Trečiadienį, dalyvaudamas TV3 televizijos laidoje „Dėmesio centre“, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Politikos komiteto pirmininkas Mindaugas Lingė teigė, jog nepasitikėjimas buvusiu konservatoriumi brendo ne tik dėl nepaklusnumo dėl PVM, bet ir sąmoningo veikimo prieš Vyriausybės liniją. Politikas pareiškė matęs laiškus, kuriais M. Majauskas neva kurstė kultūros sektoriaus atstovus protestuoti dėl netinkamos Ministrų Kabineto politikos.

„Kai yra organizuojama sąmoninga veikla, kurstanti kultūrininkus, kviečianti, kad jūs eikite, protestuokite, reikalaukite, ateikite – buvo tokie laiškai. (...) Tai sistemingas veikimas prieš Vyriausybės politiką“, – TV3 televizijai teigė konservatorius.

Pats M. Majauskas Eltai tvirtino, kad ragino ir teberagins kultūros sektoriaus atstovus apie jiems aktualias problemas pasisakyti viešai – ne protestuoti.

M. Lingė: laiškai ir kontaktai su kultūrininkais prisidėjo prie bendro nepasitikėjimo M. Majausku

Eltai pavyko susipažinti su M. Majausko elektroninio laiško, skirto kultūros sektoriaus atstovams, nuotrauka. Tarp adresatų – kūrybos namai „Brazzi Studios“, šokio teatras „Low Air“, Ateities visuomenės institutas, Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga, festivalio „Kino pavasaris“ atstovai, kultūrinės erdvė „Dūmų fabrikas“. Nors politikas tiesiogiai nekvietė mitinguoti, BFK pirmininkas svarstė, jog galbūt kultūrininkams yra verta dar kartą apie tai pasisakyti.

„Atkreipiu Jūsų dėmesį, jog šį trečiadienį Vyriausybėje bus priimami galutiniai sprendimai dėl sumažintų tarifų ir balsuojama ketvirtadienį Seime. Tad gal matysite prasminga artimiausiomis dienomis dar kartą atkreipti visuomenės ir įstatymų leidėjų dėmesį į kultūrai aktualius klausimus“, – laišką pasirašė BFK pirmininkas.

Nors laiško nuotraukoje nematyti jo siuntimo datos, galima suprasti, jog jis siųstas šį lapkritį – Vyriausybei grąžinant pataisytą biudžeto projektą atgal į parlamentą.

Eltai pasidomėjus apie šį laišką ir tai, kodėl TS-LKD vadovybė apie tai užsimena jau pašalinus M. Majauską iš konservatorių gretų, M. Lingė pažymėjo, jog panašių situacijų būta ir anksčiau, tačiau esminė M. Majausko istorijos ašis sukosi aplink PVM lengvatą maitinimo įstaigoms. Todėl, tęsė jis, partija nematė prasmės viešai diskutuoti dėl BFK pirmininko drausmės ar bendravimo su interesų grupėmis.

„Tokių (atvejų – ELTA), kai Vyriausybės iniciatyvos nepalaikytos arba jos išbrangintos atitinkamai buvo ir daugiau. Bet mes neturėjome tikslo, kad čia viską daryti viešumoje, daugiau stebint tą situaciją, kas vyksta – ar čia yra atsitiktiniai veiksmai, pavieniai, ar jau čia yra sistemos dalis“, – Eltai teigė konservatorius.

Be to, kalbėdamas apie ankstesnius atvejus, kai konservatoriams kilo klausimų dėl M. Majausko elgesio, M. Lingė priminė biudžeto pateikimą Seime – jo teigimu, spalio 11 d. Vyriausybei pristačius projektą parlamento nariams, konservatoriai turėjo „rimtesnį pokalbį“ dėl to, kokia turėtų būti bendra frakcijos pozicija. Tačiau BFK pirmininko veiksmai po frakcijos pasitarimo buvo priešingi.

„Paskui, spalio 12 dieną jis (M. Majauskas – ELTA) ar kaip atsaką, ar kaip – įvyksta komiteto posėdis ir ten dalyvauja sukviesti kultūrininkai. Ateina ir prodiuseriai, tas pats Martynas Tyla. Mes tą identifikuojame kaip atsaką į tai, kad buvo noras neskatinti papildomų lūkesčių. Bet kai susikvieti kultūrininkus, kurie sako, kaip mums yra blogai, o viceministrei net neduoda per tą posėdį pasisakyti – buvo toks epizodas“, – pasakojo jis.

M. Lingė pastebėjo, kad TS-LKD Prezidiumo rekomendacijos dėl kitų metų biudžeto projekto neribojo parlamentarų galimybių bendradarbiauti su visuomenės atstovais – „visi mes politikoje veikiame įvairias būdais“, sakė jis. Visgi, pabrėžė konservatorius, M. Majausko laiškai ir kontaktai su kultūros sektoriaus žmonėmis prisidėjo prie bendro nepasitikėjimo politiku.

„Prezidiumo nutarimas nekalba, kad draudžiama rašyti laiškus – tai čia mūsų sąžinės reikalas, todėl ir pagrindo apie tai kalbėti, kad tai yra kažkoks pažeidimas, nėra. Bet toks veiksmas visumoje atrodo, kad tai yra noras, kad nepasisektų Vyriausybės linijai, ir, matyt, kova už tai, kad tai būtų laimėjimas ar asmeninis, ar galbūt pasirodant kažkuriam sektoriui, kaip yra ginami klausimai. Tai politinės moralės klausimas“, – aiškino konservatorių Politikos komiteto pirmininkas.

„Suprantame, kad atsiranda gerasis ir blogasis policininkas. Bloga Vyriausybė, kuri nemyli kultūrininkų, ir geras komiteto pirmininkas, kuris jais rūpinasi“, – nurodė M. Lingė.

M. Majauskas: kultūros atstovai turėtų aktyviau reikšti savo nuomonę

Paprašytas pakomentuoti jam mestus kaltinimus, M. Majauskas susilaikė nuo politinių M. Lingės pareiškimų vertinimų. Visgi, BFK pirmininkas tvirtino, jog kultūrininkai turėtų garsiau pasisakyti dėl sektoriui svarbių problemų. Todėl politikas žada ir toliau raginti juos netylėti. Visgi, akcentavo jis, apie protestų kurstymą nebuvo nė kalbos.

„Mano giliu įsitikinimu kultūros sektoriaus atstovai turėtų aktyviau reikšti savo nuomonę dėl kultūrai svarbių klausimų. Raginau ir raginsiu juos tai daryti viešai, ne protestuoti, bet atkreipti visuomenės ir įstatymų leidėjų dėmesį. Tuo tikslu organizavome ir Seimo biudžeto ir finansų komiteto posėdį. Susirinkę kultūros pasaulio atstovai iš skirtingų sričių turėjo galimybę pasisakyti ir būti išgirsti“, – Eltai raštu perduotame atsakyme kalbėjo BFK pirmininkas.

Jis dar kartą pasidžiaugė, jog Vyriausybė ir Seimas nutarė neterminuotai įtvirtinti sumažintą PVM tarifą kultūros ir meno renginiams.

„Tai yra milžiniškas viso kultūros sektoriaus laimėjimas. Šiuo metu turime įtvirtintą neterminuotai sumažintą tarifą vaistams, šildymui ir knygoms. Dabar turėsime ir kultūros renginiams. Nors ir nedidele apimti tai yra ženklas, jog kultūros sektorius randa savo vietą valstybės prioritetų sąrašuose“, – teigė jis.

ELTA primena, kad pirmadienį TS-LKD Priežiūros komitetas nutarė ne tik šalinti M. Majauską iš partijos, bet ir paragino konservatorius Seime apsispręsti ir dėl jo ateities frakcijoje. Praėjusią savaitę partijos prezidiumas taip pat nutarė kreiptis į TS-LKD frakciją Seime, kad būtų deleguotas naujas BFK pirmininkas vietoje Mykolo Majausko.

Vis tik, M. Majauską stojo ginti opozicija. Seimo Regionų frakcijos narė A. Širinskienė parengė projektą dėl nepasitikėjimo iš BFK pirmininko pareigų šalinamu M. Majauskui ir tikisi įvertinti nepasitikėjimą sukėlusias aplinkybes ir jų reikšmę tolesniam BFK darbui bei gauti M. Majausko paaiškinimus. Tokia procedūra reikalautų slapto balsavimo ir tam, kad Seimo pareigūnas būtų atleistas, turi pasisakyti mažiausiai 71 parlamentaras.

Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda tikina, kad toks konservatorių mėginimas „volu pervažiuoti“ per BFK pirmininką nėra geras sprendimas. Šalies vadovo manymu, iš partijos ir komiteto pirmininko pareigų šalinamas politikas laikėsi savo pažiūrų, jas grindė aiškiais argumentais, todėl, pabrėžė prezidentas, nėra pagrindo imtis tokių drastiškų sprendimų.