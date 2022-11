Natalijos Bunkės koncerte – kruvinas gerbėjos išpuolis: tai prisiminsiu visą gyvenimą

Į populiarios atlikėjos Natalijos Bunkės koncertą atvykusioms dainininkės gerbėjoms pritrūko vietos šokių aikštelėje – į konfliktą įsivėlusios merginos savo elgesiu šokiravo kitus savaitgalio vakarą atsipalaiduoti susirinkusius žiūrovus, o viena jų netrukus net atsidūrė ligoninėje. Maža to, patirtus sužalojimus ji prisimins visą likusį gyvenimą.

„Viskas įvyko labai greitai, tuo metu šokių aikštelėje buvo labai daug žmonių“, – prisipažino Panevėžio naktinio klubo, kuriame įvyko kruvinas išpuolis, apsaugos darbuotojas.

Pasak jo, tarp dviejų merginų įsiplieskusį konfliktą pavyko greitai sutramdyti – „aršiai“ nusiteikusiai merginai buvo nurodyta nedelsiant išeiti iš naktinio klubo, o kraujais pasruvusiai panevėžietei teko vykti į ligoninę.

„Apsaugos darbuotojas man suteikė pirmąją pagalbą – konflikto metu man buvo sužalota ranka, iš galvos išpeštas pluoštas plaukų“, – per išpuolį nukentėjusi mergina teigė, kad jai buvo pažeistas rankos nervas, todėl medikai ją operavo ir uždėjo gipsą, bet visiško išgijimo galimybės iki šiol nėra aiškios.

Dėl to, kad naktiniame klube buvo sužalota, nukentėjusioji mergina kreipėsi į policiją – pareigūnai netrukus nustatė įtariamąją, kurią patraukė atsakomybėn dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Panevėžietė Santa B. pripažino, kad buvo įsivėlusi į konfliktą, neneigė, jog nukentėjusiąjai išrovė kuokštą plaukų, bet kategoriškai kratėsi atsakomomybės dėl rankos sužalojimo – esą ši pirštą susižalojo pati dėl neatsargumo.

Bylos duomenimis, konfliktas tarp dviejų Panevėžyje gyvenančių merginų įvyko naktiniame klube – tą naktį jame koncertavo atlikėja N. Bunkė. Jos koncertas sulaukė didelio susidomėjimo – šokių aikštelėje, rodos, nebuvo laisvų vietų, žiūrovai net nenorėdami buvo priversti liestis vienas prie kito.

„Tą vakarą su draugėmis atėjau į N. Bunkės koncertą, – per apklausą policijoje pasakojo nukentėjusioji. – Koncerto metu priešais mus stovėjo dvi merginos, kurių viena vėliau mane užpuolė. Šios merginos buvo susikibusios rankomis ir labai šokinėjo, o šokinėdamos griuvinėjo ant mūsų. Taip šokinėdamos jos kliudė mano draugę, kuri apsipylė kokteiliu, kurį laikė rankoje. Tada šių merginų gražiai paprašiau daugiau nebešokinėti, bet jos nesiliovė – viena jų man pasakė necenzūrinį žodį. Aš jai atsakiau tuo pačiu.“

Po šių žodžių tarp merginų kilo grumtynės – Santa B. ją sudrausminti norėjusiai merginai kartą delnu trenkė į veidą.

„Dešinėje rankoje turėjau taurę su kokteiliu, ir po smūgio impulsyviai kokteilį išpyliau ant tos merginos – tada ji šoko prie manęs ir savo rankomis griebė man už plaukų, ėmė juos tempti, – nukentėjusiosios teigimu, šio susidūrimo metu sudužo rankoje laikyta taurė. – Bandžiau ją atstumti, taip pat norėjau ją sugriebti, bet nepavyko – tarp mūsų įvyko apsistumdymas. Netrukus mus išskyrė pribėgę apsaugos darbuotojai – jiems teko tą merginą nuo manęs atplėšti, nes ji manęs nepaleido.“

Nukentėjusioji teigė, kad tik tada, kai ją išlaisvino apsaugininkai, ji suprato, jog rankoje nebeturi taurės, kuri iškrito susistumdymo metu.

„Ir tik tada pamačiau, kad mano ranka yra kruvina – mane užpuolusią merginą apsaugininkai išvedė iš salės, o aš nuėjau į tualetą, kur man buvo suteikta pirmoji pagalba“, – teisme aiškino panevėžietė.

Tuo metu jos draugė pridūrė, kad į konfliktą įsivėlusias merginas bandė išskirti ir kiti naktinio klubo lankytojai, bet jiems nepavyko.

„Viskas vyko labai greitai – kai tą merginą atplėšė nuo mano draugės, pamačiau, kad jai prakirsta ranka, ji kraujuoja“, – liudytoja teigė, jog su drauge vėliau nuvažiavo į ligoninę.

„Jos plaukai buvo susivėlę, kruvini, šukuojantis slinko, be to, ji sakė, kad nejaučia rankos piršto“, – prisiminė kita išpuolį mačiusi nukentėjusiosios draugė.

O konfliktą naktiniame klube sukėlusi Santa B. per apklausą sakė, kad su drauge koncerto metu šoko prie scenos, kai už nugaros stovėjusios kitos merginos šioms pasakė „apsiraminti“.

„Galbūt merginoms nepatiko, kaip mes šokome, nežinau, bet tada įvyko žodinis konfliktas, mes apsižodžiavome, apsistumdėme, o viena iš merginų tyčia mane apipylė kokteiliu, – teigė baudžiamojon atsakomybėn patraukta panevėžietė. – Ji kokteilį man išpylė ant galvos, todėl aš tik gyniausi – sugriebiau šiai merginai už plaukų ir ją tempiau, jokio smūgio jai nesudaviau.“

Mergina tikino, kad taip nebūtų pasielgusi, jei jos nebūtų apipylę kokteiliu.

„Nukentėjusioji turėjo taurę rankoje, kuri konflikto metu galimai sudužo jos rankoje“, – kaltinamoji pridūrė, kad šių grumtynių metu ji taip pat buvo sužalota – įpjauta ranka. Tiesa, dėl pagalbos į medikus ji nesikreipė.

Tuo metu nukentėjusioji teigė, kad jai sužalota ranka ligoninėje buvo operuota.

„Sužalojimo pasekmės yra sunkios – surandėjęs nervas, visiško išgijimo galimybės nėra aiškios, šiuo metu nejaučiu dešinės rankos dalies nykščio, o tai apsunkina mano darbinę veiklą“, – nukentėjusioji pažymėjo, kad dirba medicinos klinikoje, todėl jai dažnai tenka dirbti „su smulkiomis detalėmis, adatomis, kateteriais“.

„Kai suspaudžiu ranką, vis dar jaučiu skausmą įpjovimo vietoje, po sužalojimo ilgą laiką patyriau didelių nepatogumų, skaudėjo galvą, ranka buvo sugipsuota 2 savaites, negalėjau tinkamai pasirūpinti savimi, turėjau lankyti procedūras, praleidau mokslo paskaitas“, – nukentėjusioji pažymėjo, kad dėl išplėštų plaukų vartojo specialius vitaminus, kurie padeda atauginti plaukus.

Nors baudžiamojon atsakomomybėn patraukta Santa B. tik iš dalies pripažino kaltę dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo, jai iškeltą baudžiamąją bylą išnagrinėjęs teisėjas Česlovas Kulikauskas nusprendė, kad tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu surinkta pakankamai įrodymų dėl jos kaltės.

„Teismas įvertinęs bylos įrodymus daro išvadą, kad byloje pilnai įrodyta, kad Santa B. tyčia vieną kartą ranka sudavė nukentėjusiajai į veidą, abiem rankomis griebdama nukentėjusiajai už plaukų, visu kūnu trenkėsi į ją, dėl ko sudužo taurė, kurią ši laikė dešinėje rankoje ir stiklo šukės perpjovė dešinės rankos nykštį, o abiem rankomis sugriebusi nukentėjusiajai už plaukų, pešdama plaukus išpešė plaukų kuokštą, šiais savo veiksmais padarė pjautines žaizdas dešinėje plaštakoje su nykščio savojo nervo pažeidimu, žymę po buvusio plaukų išrovimo galvos plaukuotoje dalyje kairėje kaktinėje srityje, taip nesunkiai sutrikdė nukentėjusioios sveikatą ir sukėlė jai fizinį skausmą“, – nuosprendyje nurodė teisėjas.

Pasak teismo, nukentėjusiosios sveikata dėl nustatytų pjautinių žaizdų dešinėje plaštakoje su nykščio savojo nervo pažeidimu buvo sutrikdyta ilgiau nei 10 dienų laikotarpiui, visiško išgijimo perspektyvos nėra aiškios, jai bus reikalinga papildoma operacija.

„Asmens sveikata yra viena svarbiausių, nesunkiai pažeidžiamų ir ne visada atkuriamų vertybių, todėl itin saugoma“, – teismas pabrėžė, kad Santa B. nukentėjusiąją sužalojo viešoje vietoje, kitų žmonių akivaizdoje, dėl sužalojimų nukentėjusioji praleido paskaitas, negalėjo tinkamai pasirūpinti savimi.

Visus byloje surinktus duomenis įvertinęs teismas nutarė Santai B. skirti 6 mėnesių laisvės apribojimo be intensyviosios priežiūros bausmę – jos metu nuteistoji įpareigota dalyvauti elgesio pataisos programoje. Be to, iš nuteistosios teismas nukentėjusiajai priteisė 1 500 Eur neturtinei žalai atlyginti, dar beveik 800 Eur ji privalės sumokėti Valstybinėms ligonių kasoms.