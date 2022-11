Karbauskis: šito niekas nežino, bet Skvernelis planavo valdyti Lietuvą su konservatoriais

Kai Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) į savo sąrašą 2016 metais pakvietė Saulių Skvernelį, aš nežinojau, kad jis yra toks žmogus, sako partijos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Politikas Delfi atskleidė vieno išgirsto pokalbio aplinkybes ir paaiškino, kad dar 2019 metais suprato, jog tuometis premjeras S. Skvernelis turi nuo LVŽS slepiamą planą. R. Karbauskio teigimu, jis buvo išstumtas iš Seimo, o premjerė yra davusi pažadą, kurio dar neįgyvendino.

Interviu portalui Delfi R. Karbauskis ne tik papasakojo intriguojančių įvykių, bet ir apibūdino santykius opozicijoje, pakomentavo savo bendravimą su konservatoriais, daug dėmesio skyrė savo santykiams su ekspremjeru S. Skverneliu.

LVŽS pirmininko teigimu, nedirbdamas Seime jis gali būti netgi naudingesnis politikoje, nei eidamas parlamentaro pareigas. R. Karbauskis taip pat pakomentavo valstiečių planus Savivaldos rinkimams ir atsakė, ar matytų šiuo metu populiarumo reitingus besiauginantį advokatą Igną Vėgėlę LVŽS komandoje prezidento rinkimuose.

– Jūs įprastai smarkiai kritikuojate valdančiuosius, bet ar turite apskritai kokių nors santykių su Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionimis demokratais? Esu mačiusi viešumoje pasvarstymų neva konservatoriai jus gali spausti dėl „Agrokoncerno“ reikalų.



– Galiu pasakyti aiškiai: nors aš esu vienas iš pačių didžiausių šios valdžios kritikų, pasisakau taip atsakančiai, jie niekada nebandė daryti jokio spaudimo verslui ar kažkam. Nėra tokių faktų, netgi minties tokios nėra. Jie sulauktų žiaurių iš mano pusės žodžių, bet jie, matyt, nenori maišyti dalykų, kurie yra nemaišomi.

– O politiškai palaikote santykius?



– Politiškai nėra su kuo palaikyti. Kartais, va, Kasčiūnas paskambina ar dar kažkas dėl to susitarimo dė gynybos, panašių temų. Tie žmonės, kurie pas juos vadinami krikščionimis, tai su jais galima kalbėti vertybiniais klausimais, bet jei kalbėtume apie tuos, kurie yra liberalai, o tokių dauguma, tai nėra apie ką šnekėtis. Su premjere buvome vieną kartą susitikę, kaip šešėlinis premjeras su pagrindine, tai vieną sykį pabendravome. Sakyčiau, konstruktyviai pabendravome, bet tik nulis pasekmių. Ji, pavyzdžiui, sakė, kad ji kavai pasikvies A. Verygą pasišnekėti apie reformas sveikatos sitemoje, nes jos tikrai ne tokios, kokios turėtų būti ir pasekmės bus labai blogos. Aurelijus jai tą pasakė, ji sakė, kad paskvies jį kartu su A. Dulkiu ir visi kartu pasišnekės iš esmės. Nepasikvietė.

– Ar apskritai gaunate kokią nors reakciją iš Vyriausybės, kai jūsų vedamas šešėlinis ministrų kabinetas ką nors aptaria ir pateikia jai?



– Ne. Niekada.

– Neseniai buvo paskelbta apie rekordinius advokato Igno Vėgėlės reitingus, jei šis kandidatuotų į prezidentus. Ar „valstiečiai“ jau svarsto apie šiuos rinkimus? Kas galėtų būti jūsų kandidatas? Ar matytumėte galimybę remti arba netgi kviesti prie jūsų prisijungti I. Vėgėlę?



– Aiškiai svarstome apie prezidento rinkimus. Hipotetiškai, matyčiau tokią galimybę, bet tada mes turėtume jį kelti. Jei toks būtų variantas, tada taip, aš matau, nes vertybiškai su juo jokių problemų nėra. Jei būtų klausimas, ar mes galėtume matyti dabartinį prezidentą kandidatu, tai irgi atsakyčiau taip pat. Taip, galėtume, vertybiškai nematau problemų. Ką mes keltume savo kandidatu, galvoju, kad pirmiausia į galvą ateina A. Veryga. Paminėsiu juos tris, bet pirmas dalykas: niekada ir niekas mums nesiūlė, prezidentas mums neskambino ir neksikalbėjome apie rinkimus. Su Vėgėle irgi tokios kalbos nebuvo apie prezidento rinkimus. Jis dar pats turi apsispręsti, ką darys, bet aš manau, kad jis, kaip ir aš bei daugelis žmonių, dabar darome viską, ką galime,kad politikoje visiems ateinantiems rinkimams būtų alternatyva.

Dirbame tam. Yra įvairios internetinės televizijos, įvairūs judėjimai, kurie netgi yra ne politiniai, bet turi tą patį vertybinį pagrindą. Nuskambėjo, kad mes keliame Orlauską kandidatu Kauno rajone. Tai nėra susitarimas su politine organizacija, nėra ką šnekėti, mes turime vienintelį, kiek aš žinau, žmogų iš „Šeimų sąjūdžio“. Jis labai ryškus „Šeimų sąjūdžio“ atstovas, bet aš džiaugiuosi, nes vertybiškai mes neturime problemų. Kauno rajono skyrius jį kandidatu pasitvirtino be jokių problemų. Ir tas žmogus, ir daugelis kitų dabar dirba tam, kad mes turėtume alternatyvą ir po to daryti tuos pokyčius, grąžinti Lietuvą į tradicinių vertybių pasaulį. (...) Mane džiugina, kad yra žmonių, kurių reitingai aukšti, kalbu ir apie prezidentą, ir apie Vėgėlę, kurie labai artimi mūsų vertybėms. Tai duoda viltį, kad bus galima su kažkuo telktis, kažkas kartu veiks.

Man dabar visiškai nesvarbu, kur atsidurs LVŽS – ar ji bus tarp laiminčių, ar bus koalicijose, man dabar klausimas yra tas, kad dabar valdžioje esantiems žmonėm, kurie neturi kompetencijos, daro kenkiančius sprendimus, būtų alternatyva. Jei laimės kažkas kitas, kas turi tokias pačias vertybes kaip mes, tegul laimi. Aš tuo džiaugsiuos.

– Grįžkime prie paskutinių aktualijų. Opozicijai nepavyko pasiekti, kad būtų įsteigta laikinoji tyrimo komisija dėl vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės. LVŽS narys Dainius Gaižauskas paskelbė apie siūlymą inicijuoti atskirą, tik opozicijos tyrimo komisiją, tačiau idėjos iš esmės nepalaiko nei viena kita opozicinė frakciją. Kodėl nepavyksta opozicijai sutarti?

– Opozicijai, kad ir pavyktų susitarti, Seimo daugumos balsų opozicija neturi. Jeigu komisija būtų stebuklo būdu sukurta, tai jos sprendimų vis tiek Seimas nepatvirtintų – tai akivaizdu. Klausimas yra kitas. Jei mes norime sužinoti tiesą, galime padaryti kaip Seimo nariai: Seimo nariai turi teisę gauti informaciją. Formaliai šnekant, Seimo sudaryta komisija turėtų vieną pliusą prieš komisiją, sudarytą opozicijos, – kad privalomai į ją turėtų ateiti ministrė, bet aš galiu šiandien teigti, kad opozicijos komisija, jei ji sugebėtų dirbti iš tikrųjų vardan rezultato, ministrė ateitų į ją vien dėl to, kad atrodytų labai keista, jei ji į ją neitų.

Mūsų siūlymas dabar opozicinėms frakcijoms sukurti tą komisiją yra būtent bandymas pasakyti, kad viskas priklauso nuo mūsų pačių noro dirbti, o ne nuo noro pasipiarinti. Aš tikėjausi to, kad socialdemokratų ir Sauliaus Skvernelio frakcijos nenorės šio tyrimo, nes bet kokiu atveju jie savo motyvuose nėra sąžiningi, kadangi jie labai dažnai balsuoja kaip konservatoriai. Pavyzdžiui, balsavimas dėl Vytauto Landsbergio pripažinimo valstybės vadovu rezultatai rodo, kad S. Skvernelio balsais tas buvo padaryta. Tai šioje situacijoje labai keista, kada frakcija vos ne kitą dieną ima reikšti interpeliaciją Gabrieliui Landsbergiui, kai prieš tai aprūpina jo senelį tokiu vardu.

Šnekant apie tuos tyrimus, apie riaušes ir visa kita, tai, matyt, jie (demokratai – aut. p.) dabar labiau susirūpinę tais žurnalistiniais tyrimais dėl Stončaičio. Jiems čia tema išnaudota, lyderystę jie parodę. Jei paimtume straipsnius su S. Skvernelio pareiškimais ministrės Bilotaitės atžvilgiu bei Pociaus atžvilgiu, mes rasime, kad jų buvo daugiau nei visų kartu paėmus tikriausiai. Šiuo atveju jis pasinaudojo proga, pasipiarino, tai kas jam įdomu toliau? Šiandien jam įdomi tik tai, kaip jis pasirodo, kiek kartų jo pavardė bus paminėta ir visa kita. Tiesa jam tikrai nereikalinga šiuo atveju.

Aš Dainiui (Gaižauskui – aut. p.) ir visiems kitiems sakiau: jei mes norime tiesos, mes galime dirbti. Mes pirmieji Lietuvos istorijoje sukūrėme šešėlinę vyriausybę, buvo dabar, jei neklystu, jau 21 posėdis šios vyriausybės. Mes tikrai labai daug dirbame, teikiame pasiūlymus Vyriausybei ir visiems kitiems. Pasidomėkite, ko tik pas mus nebuvo: buvo ir generalinės prokurorės pavaduotojas, ir teismų asociacijų atstovai, profsąjungos. Pas mus eina žmonės iš visų konfederacijų dėl to, kad jų negirdi, jų nepriima valdžia. Jie šneka su mumis, nes supranta, kad mažiausiai vienai frakcijai tikrai pateks ta informacija, o, įvertinant tai, kad mes didžiausia opozicinė frakcija, jie mano, kad mes galime padaryti kažkokią įtaką ir kitoms frakcijoms.

Ramūnas Karbauskis Foto: DELFI / Julius Kalinskas

Mano nuožiūra, nereikia žiūrėti į dalykus formaliai. Apie šešėlinę vyriausybę nėra parašyta jokiame įstatyme, jokiose tvarkose – ji yra tokia, kokią sukuri pats ir gali būti tų šešėlinių vyriausybių kiekvienoje opozicinėje partijoje, bet yra viena, ir nesimato noro kitiems dirbti. Mes pasirinkome tą kelią, kad darytume dalykus konstruktyviai. Lygiai taip pat šioje vietoje galima susikurti komisiją, galima pasikviesti pozicijos atstovus, kurie, aišku, atsisakys, bet ji gali dirbti. Netgi, aš tą sakiau Dainiui, jei tą komisiją sutiks kurti Darbo partijos ir Regionų frakcijos, tai jau su valstiečiais ta komisija gali dirbti. Tai yra jau nemažai žmonių, o instrumentai yra Seimo nario teisės. Tu dirbi šiame tema ir kada prieini, kad tu kažką gali pateikti daugiau, išeini į žiniasklaidą ir pasakai: štai, mes turime šitai, ministre, prašome, atsakykite. Mes galime pasikviesti į frakciją, kur ji turi ateiti.

– Tai bandysite kurti kartu su Regionų ir Darbo partijos frakcijomis?

– Taip, be abejonių. Dainius turėtų antradienį su visais šnekėtis ir pabandyti tą dalyką padaryti, nes viskas vyksta kaip aš ir prognozavau: tiems, kurie labiausiai piarinosi, nelabai šito reikia toliau, nes čia jau prasideda darbas: ne taip, kad tu kasdien gali spaudoje kažką sakyti. Čia reikia dirbti, gauti rezultatą ir tą rezultatą pateikinėti visuomenei. Gali būti, kad prireiks mėnesio, kol galėsi kažką tai pasakyti. O jiems kam to reikia?

– Ketvirtadienį surinkti parašai jau dėl ketvirtos šios kadencijos ministrų interpeliacijos. Šįkart – užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui. Balsavime dėl laikinosios komisijos dalyvavo ne visi opozicijos atstovai, o vien iš LVŽS nedalyvavo 7. Ar tuomet neišeina taip, kad patys netikite savo iniciatyvomis?

– Nebuvo jų. Trys ar keturi buvo prezidento tėvo laidotuvėse, nes tą pačią dieną vyko. Buvo tokių objektyvių priežasčių. Galbūt galima pasakyti tik tai, kad jie galbūt galėjo prašyti įdėti balsavimą į kitą dieną, nes buvo aišku, kad nebus. Kai buvo numatytas terminas, dar nebuvo aišku, kada laidotuvės – apskritai nebuvo tokio mirties fakto. Tačiau, kaip ir sakiau, netgi jei būtų užtekę balsų tai komisijai sudaryti, tiesiog būtų daugiau džiaugsmo dėl to, kad būtų galima rodytis nei rezultatų. Valdantiesiems turint 74 balsus, rezultatas būtų nulinis.

– Kiek klausiu opozicijos atstovų apie galimybę suburti opozicijos koaliciją, išsirinkti lyderį, jausmas, išgirdus atsakymus, būna keistas – ne iki galo aišku, kodėl nesusiburiama. Tarsi kažkokios asmeninės ambicijos, konkurencingumas, kiti dalykai... Gal tiesiog opozicija pati nesugeba telktis?

– Čia reikėtų pasakyti pagrindinę priežastį: opozicija yra visiškai nevienalytė savo vertybėmis. Mes turime dvi frakcijas opozicijoje, kuris yra liberalios : socialdemokratai ir S. Skvernelio frakcija, kurios puikiai dirba su valdančiąja dauguma tam tikrais klausimais, ir gauna jų palaikymą. Mes turime kitas tris frakcijas, kurios nėra liberalios, bet jų balsų neužtenka net opozicijos lyderiui išrinkti. Tai yra faktas. Kalbant apie tai, kuo situacija ypatinga, tai socialdemokratai jau nuo pat pradžių šioje kadencijoje pasakė, kad į jokią opozicijos koaliciją jie neis – čia buvo jų pasakymas. Tada nebuvo S. Skvernelio frakcijos faktoriaus, bet dabar įsivaizduokite vieną dalyką.

Čia aš jus truputį šokiruosiu, sakydamas, kad kaip galima būtų dirbti su S. Skverneliu Seimo opozicijos lyderio klausimu? Jūs žinote ar nežinote, kad visai neseniai S. Skvernelis vienoje laidoje pas Rūtą Janutienę pasakė, kad 2016 metais R. Karbauskis pasiūlė Grybauskaitei Šimonytę kaip premjerę. Nesate girdėjusi tokio dalyko?

Ramūnas Karbauskis Foto: DELFI / Julius Kalinskas

– Tikrai ne.

– Tai yra visiškas nusišnekėjimas. (…) Mes žinome tikslias laidos minutes. Jis taip pasako kaip faktą, – kad aš siūliau Grybauskaitei Šimonytę. Dabar istorija: aš to negalėjau daryti, nes aš esu sveiko proto žmogus, juk mes laimėjome rinkimus, kaip aš siūlysiu konservatorių kandidatę į premjeres? Toliau – kokiu būdu man 2016 metais reikėtų pasiūlyti Šimonytę kaip kandidatę į premjerus? Kas buvo Šimonytė 2016 metais? Kodėl aš turėčiau tą pavardę pasiūlyti? Trečias dalykas: mes buvome susitikę su prezidente trise tik pirmą dieną po rinkimų ir tada mes išvis nešnekėjome apie jokius premjerus, net apie koalicijas nešnekėjome, nes dar nieko nebuvo. Štai S. Skvernelis imasi šitaip meluoti. Jis meluoja, jis atvirai meluoja. Aš galėčiau į tai nereaguoti, nes suprantu, kad niekas tuo netiki, niekas tuo negalėtų patikėti, kad aš toks kvailas žmogus, jog išlošėm rinkimus ir pasiūlau konservatorių kandidatę. Kažkas tai nenormalaus.

Jis visiškoje desperacijoje ir apie visus tuos tyrimus, kurie dabar skelbiami, jis žino. Taip pat yra krentantys reitingai ir jis pradeda meluoti. Taip pat pasirodo tas faktas, apie kurį rašėte ir jūs, – kad Saulius pasakė, jog valstiečių nebuvo, buvo tik Vyriausybė 2016-2020 metais, kas yra visiška netiesa. Nieko Vyriausybė nebūtų padariusi, jei mes nebūtume priiminėję įstatymų ir biudžeto. Mes darėme viską, ką reikėjo. Yra faktai, kurie rodo, kad kai kuriuos sprendimus jie darė be Seimo. Tai – faktas, bet tada įvardinkime tuos sprendimus: „Ignitis“ – sprendimas, kurį jie darė be Seimo, nes jeigu mums būtų pasakę, mes būtume kategoriškai prieštaravę, nes niekada nebuvome valstybinės strateginės įmonės privatizavimo šalininkai. Toliau – situacija, kai buvo atstatydinta Petrauskienė (buvusi švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Petrauskienė – aut. p.).

Dabar istorija: su Petrauskiene atstatydinti du ministrai. Kada aš apie tai sužinojau? Karbauskis Ramūnas apie tai sužinojo 15 minučių iki S. Skvernelis tai pasakė per spaudos konferenciją ir ne iš S. Skvernelio, o iš Kirkilo. Du ministrai buvo atleisti kaip kerštas man ir valstiečių-žaliųjų partijai, dėl to, kad tie du ministrai buvo mūsų pasiūlyti į Vyriausybę (tuometis aplinkos ministras Kęstutis Navickas ir kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonnson). Jie dirbo prie mūsų rinkimų programos, jie jau nuo 2016 metų pradžios buvo mūsų komandoje. Jis mums tokiu būdu atkeršijo, nes pati mylimiausia jo ministrė buvo Petrauskienė – jis ją gynė iki paskutinės minutės. Aš galiu pasakyti, ką aš padariau: buvo pirmadienis, kai jis pranešė apie atstatydinimus. Penktadienį jis iš manęs gavo laišką, kur aš pasakiau, kad Sauliau, daugiau nebeatvažiuosiu į Seimą, nes nematau prasmės, jei tu laikai šią ministrę, kadangi ji yra viso ko griovėja. (…) Kaip ji atsirado Vyriausybėje, aš net pasakyti negaliu, tai šioje situacijoje pasakiau, jog atvyksiu į Seimą tik tada, kai tu ją atstatydinsi.

Tai buvo penktadienį. Pirmadienį jis daro atstatydinimo pareiškimą, bet kartu atleidžia du ministrus, kuriems net pats nepasako. Kodėl dabar Navickas yra konservatorių partijos ministras? – Todėl, kad jis yra tiek piktas ant Sauliaus. Jei nori jį atleisti, tai tu pasakyk žmogui. Įsivaizduokite, jie sužino spaudos konferencijos metu, kad yra atleidžiami. Už ką? Kas buvo tokio? Tai buvo kerštas man ir LVŽS. Realiai vienintelio ministro nuo valstiečių, kurio jis nepašalino, tai Aurelijaus Verygos. Jis buvo per stiprus ministras, jo nebuvo kaip pašalinti. Skvernelis iš Vyriausybės išmetė Markauską, Surplį, tuos du. Realiai dabar, kai skaitau tai, ką skaitau apie tyrimą, tai suprantu, kad yra savi ir ne. Mes buvome vadinami, Saulius tai darydavo viešai, – politrukais. Jis sakydavo, kad man politrukų Vyriausybėje nereikia, man nereikia jūsų vertybių. Išvertus – man nereikia žmonių su vertybėmis Vyriausybėje. Tai buvo jo pozicija.

Ar aš 2016 metais žinojau visus ministrus, kuriuos jis paskyrė? – Nežinojau. Kodėl su tuo susitaikiau? – Kai pakvietėme jį į sąrašą, aš nežinojau, kad tai yra toks žmogus, neįsivaizdavau. (…) Jį rekomendavo Povilas Urbšys, kuris iškart po rinkimų pradėjo čia viską teršti ir mus griauti. Kai pažiūriu atgal, man pradeda atrodyti, jog jie nuo pat pradžių galvojo viską sugriauti.

Dabar aš pasidalinsiu ta informacija, kurios aš niekada nesakiau viešai, patį baisiausią dalyką. Nuo 2019 metų prezidento rinkimų, kai S. Skvernelis pralaimėjo, jis nekenčia Nausėdos. Jis visada mums sakydavo frakcijoje, kad niekada nereikia balsuoti už tai, ką siūlo Nausėda. (…) Bet kodėl ne? Mes labai dažnai balsuodavome už Nausėdos pasiūlymus, nors jis jiems kategoriškai prieštaraudavo.

Bet grįšiu prie pačios įdomiausios dalies: 2019 metais po prezidento rinkimų jis turėjo būti naujai patvirtintas kaip premjeras – buvo naujas įgaliojimų suteikimas. Likus maždaug savaitei iki tos procedūros Dainius Gaižauskas pasikviečia mus į mano kabinetą.

Šito niekas nežino. Jis pasakoja, kad jis su konservatorių, liberalų ir socdemų balsais valdys Lietuvą, apeidamas ir prezidentą Nausėdą, ir mus.

– Čia buvo garso įrašas?

– Mes girdėjome ne įrašą, o tiesioginį pokalbį. Dabar įsivaizduokite situaciją: mes girdime pokalbį. Kodėl jis skambino Gaižauskui? Jis Gaižauską pasiūlė į mūsų sąrašus, jis Gaižauską laikė savo žmogumi, o Gaižauskas tuo momentu jau buvo partijos skyriaus pirmininkas, jis buvo mūsų komandos žmogus. Jis tiesiog negalėjo... Sakė, kad tiesiog turėjo mums tai pasakyti, nes Saulius jam pasakojo kaip draugui, kaip savo komandos bičiuliui.

– Tai Gaižauskas jus pasikvietė, nes žinojo, kad kalbėsis su Skverneliu?

– Taip, matyt, jis pasakė, kad perskambins ir pakvietė mus. Mes girdėjome visą tą pokalbį. Tęsiu istoriją: mes tada sėdime mano kabinete visi „juodi“, nes mes išgirdome, kaip mus „padarys“ pačia bjauriausia forma. Jonas Jarutis sako: „mes negalime už jį balsuoti“. Aš sakau: „gerai, ramiai, skaičiuokime, kas bus: mes už jį nebalsuojame ir kas toliau? Toliau – tik neeiliniai rinkimai, jokių kitų variantų“. Paaiškinau, kad mes negalime dabar eiti į neeilinius rinkimus, tai būtų mūsų absoliutus sutrynimas, o dar plius Saulius „važiavęs“ būtų. Galų gale, visi. Tada mes balsavome, o viltis buvo tokia, kad kas nors iš tų, su kuriais jis susitarė, dėl ko nors susipyks.

Baisiausia dalis šioje situacijoje buvo ne tai, kad kažkas susipyko, o Saulius susirgo vėžiu. Tik dėl tos priežastis šis planas netapo faktu. Mes kažkur nuo 2019 metų rugsėjo mėnesio turėjome būti valdomi Vyriausybės, kuri už savęs neturėtų nieko, kuri pasiųstų dabartinį prezidentą velniop ir mus pasiųstų velniop, nes toks buvo planas: jis ruošėsi valdyti Lietuvą pusantrų metų kaip valdė Seimą Pranckietis – toks modelis. Mes juk bandėme nuimti, juk S. Skvernelio balsais mes jo nenuėmėme, nes tuo metu jam buvo reikalingas Pranckietis. (…)

R. Karbauskis Buvome tuo metu apie 10 LVŽS Seimo narių, ateiname į kabinetą, D. Gaižauskas įjungia mobilų telefoną ir mes girdime S. Skvernelį, kuris D. Gaižauskui pasakoja, kaip jis mus išduos po to, kai jis vėl bus patvirtintas premjeru.

Įsivaizduokime, į ką mes ateiname 2020 metais: ateina Saulius su naujai kuriama partija, nes jis ją kūrė, čia aišku – jis lieka premjeru, kuria partiją. Plius, tie trys jo draugai: konservatoriai, liberalai, socdemai. Per tą laiką mus visiškai jie per mėsmalę permala, mūsų nelieka. Keturios bičiulių partijos ateina į rinkimus ir tada jau tik klausimas – kuri, kiek gauna bei ką po to dalinasi. Toks planas. (…)

Pavasarį dešimt mūsų partijos narių ateiname į jo kabinetą, ten negalima neštis telefonų, nieko negali įrašyti. Iš jų beveik visi buvo tie patys, kurie girdėjo pokalbį. Mes sėdime ir aš sakau Sauliui: „Sauliau, artėja rinkimai (2020 metų Seimo rinkimai). Mes žinome apie tai, ką tu buvai suplanavęs, mes žinome, ką tu pergyvenai šį pusmetį. Jei tu prisipažinsi, kad tai buvai suplanavęs ir atgailausi dėl to, pasakysi, jog tai buvo klaida, mes galime galvoti apie rinkimus su tavimi kartu rudenį. Jei to nepadarysi, tema uždaryta, mes išeiname, pasibaigia mūsų bendradarbiavimas“. Saulius pasako, kad taip, jis turėjo tokį planą, kad tai buvo klaida. Jis mus žiauriai grubiai tada apgauna. Jei Saulius šitai neigtų, mūsų maždaug dešimt žmonių gali nueiti po melo detektoriumi, įrodyti, kad jis meluoja, nes mes girdėjome. Tegul jis pats su melo detektoriumi pasako, kad tai – netiesa. Niekada šito nepadarys. Jei būčiau vienas tai girdėjęs, dabar šito nesakyčiau. (…)

Praeina 2020 metų rinkimai, kuriuose mes pakankamai neblogai pasirodome. Pamenate, kaip jis 2021 metais aiškino, kad jis nieko nekuria, niekur neišeina? Visa tai yra melas. Mes juk žinojome tą 2019 metų istoriją, mes, matėme, kaip iškart po rinkimų jo žmonės pradėjo važiuoti į mūsų skyrius ir pradėjo įkalbinėti išeiti iš tų skyrių. (…)

Aš dar bandžiau su juo apie tai šnekėtis ir aiškinau, kad sukurti šiais laikais partiją Lietuvoje įmanoma tik vienu būdu: pasakyti visiems, kad duosi labai daug naudos ir tada visi tie, kurie nori naudos, sueis į tą partiją, bet tai, sakiau Sauliui, yra jo prakeiksmas, nes jis bus apsuptas žmonių, kurie jį išduos tą pačią minutę, kai tu jiems neduosi to, dėl ko jie atėjo – valdžios. Tas prakeiksmas dabar vyksta, tai akivaizdžiai matosi. Jie net rinkimų nesulaukę jau pradeda draskytis. Tai kodėl jie dabar iš proto dėl reitingų kraustosi? Saulius jiems pažadėjo viską, o gali būti, kad jie į 2024 metus ateis su niekuo – su nuliu, pavyzdžiui.

– Atrodo, kad turite didelių nuoskaudų. Pykstat?



– Aš asmeniškai nepykstu, bet man iš tikrųjų gėda ir gaila už žmones, kuriuos jis žemina ir menkina. Man norėtųsi dabar Rimai Baškienei, kuri yra dabar pas jį, į akis pažiūrėti, kai Skvernelis sako, kad valstiečių nebuvo. R. Baškienė tuo metu buvo Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja, kuri ruošė darbotvarkę, sėdėdavo dieną-naktį. Jis realiai sako, kad ir jos nebuvo. Dabar ji yra toje partijoje, kurios pirmininkas siūlo meluoti visuomenei, kad valstiečių nebuvo. Man dėl tų žmonių gaila.

S. Skvernelis iš tikrųjų pats pasirinko tokį kelią. Jei jis būtų padaręs tai 2019 metais, jam būtų pavykę. 100 proc. būtų pavykę ant tos reitingų bangos, nes buvo metai iki rinkimų. Dabar jis tai padarė (sukūrė partiją – aut. p.) gerokai per anksti. (...) Visi mūsų partijos žmonės žino tai, kad jis išdavikas. Kai mes sužinojome, jog jis dirba su mūsų skyriais, bandydamas išvesti žmones, pas mus frakcijoje būdavo visada absoliuti įtampa. Mes tik nežinojome, kuriuos žmones jam pavyks išvesti. R. Baškienė su Moginiene... Nebuvo taip akivaizdu, kad jas išves, bet, kadangi Rima netapo Seimo vicepirmininke, ji tiesiog tokiu būdu atkeršijo, bet šiandien Rima tikriausiai yra tas žmogus, kuris pirmas gali būti, kad grįštų.

Ramūnas Karbauskis Foto: DELFI / Julius Kalinskas

– Priimtumėte? Ji buvo labai ištikima LVŽS narė.



– Taip. Jei joje dar yra vertybių, tai be abejonių, taip. Kiekvienas žmogus gyvenime padaro klaidų: ir aš, ir kiekvienas mūsų. Klysti nėra gėda, gėda yra nepripažinti, kai padarai klaidą. Jei ji pripažintų tą klaidą, aš tikrai būčiau už tai, kad ji galėtų grįžti. Čia svarbu vertybės. Rima ir Moginienė yra dvi, kurios, manau, yra vertybės ir joms dabar sunku.

– Gal jūs tiesiog bijote konkurencijos artėjančiuose Savivaldos rinkimuose? Ar nenuogąstaujate, kad Demokratų sąjunga gali nuvilioti dalį rinkėjų?

– Ne, čia ne tas klausimas. Mes visiškai neorientuoti į tai. Kaip žmonės norės, taip ir bus. Šie žmonės vadinasi „Vardan Lietuvos“, o yra „vardan valdžios“. (...) Žmonės gali klausti, kodėl aš to nešnekėjau prieš praėjusių metų rugsėjį? Tada būtų galėję pasakyti, kad aš keršiju. Dabar, kai išėjo tie jo melai, nusišnekėjimai, pasakau visą situaciją, o žmonės gali vertinti. Aš nesakau, kad mes kažkokie nuostabūs, geri. Mes galbūt buvome naivūs, nepatyrę, o nuo 2016 metų Saulius galėjo tiek padaryti, nes jis paprasčiausiai turėjo patirties.

Jis mūsų sąrašuose atsirado dėl to, kad mes galvojome, jog galime laimėti ir svarstėme, kas bus, jei tikrai laimėsime. Laimėjome, tada suformavome Vyriausybę iš tų žmonių, kurie buvo pas mus sąraše, tik tiek, jog neįsivaizdavome, kad su tokiomis spintomis ir ten esančiais griaučiais, Stončaičiu, ir taip toliau. (...)

Kai prisimenu jo tuos žodžius apie politrukus, savus, tai dabar suprantu: šiandien valstybės tarnyboje nėra nei vieno valstiečio. Niekur. Nėra tokios partijos, kuri nesiekia turėti kažkiek savo žmonių valstybės tarnyboje. Tai nereiškia, kad kažką kažkur reikia dirbtinai įstumti, yra konkursai, mūsų laiku pirmą kartą buvo realūs konkursai, bet Saulius darydavo absoliučiai viską, kad valstiečių-žaliųjų nebūtų tuose konkursuose.

Jis tikriausiai visada į mus žiūrėdavo iš aukšto. Jis susitikinėdavo su Landsbergiu, ką Landsbergis patvirtino, kad derindavo su juo viską. Ir tą 2019 metų planą derino. Suprantu, kad tam buvo ne viena diena. Ne vieną dieną, matyt, Landsbergis sėdėjo su juo kabinete ir derino naudas. Man teko kažkiek kartų būti pas Saulių, bet man į galvą niekada neatėjo, kad toje pačioje kėdėje, kur aš sėdėjau pas jį, dar dažniau tikriausiai sėdėjo Landsbergis. Tokia yra tiesa, o ką su ja darys žmonės, čia jau jų pasirinkimas.

– Dabar LVŽS turi penkis merus. Kiek jų tikitės po ateinančių Savivaldos rinkimų?



– Mes niekada nesame turėję tokio stipraus merų sąrašo, kaip turėsime šį kartą. Vilniuje – Jakeliūnas, Kaune – Veryga, Klaipėdoje – Ligita Girskienė. Mes turime visur miestuose labai stiprius kandidatus. Rajonuose taip pat stiprūs kandidatai. Aš negaliu pasakyti, kiek mes turėsime merų, bet kad mes būsime labai stiprūs Savivaldybių rinkimuose, tai akivaizdu, nes mes visada stiprūs šiuose rinkimuose. Praeitą kartą Savivaldybių rinkimuose mes 60 proc. padidinome mandatų skaičių. Jokia partija tokiais rezultatais pasigirti negali, bet aš dabar, kai žiūriu į ateinančius rinkimus, niekaip nematau, kad mes sumažinsime mandatų skaičių. Aš manau, kad mes galime padidinbti tą skaičių, nes niekada mūsų sąrašas nebuvo toks stiprus, koks yra dabar.

Kandidatai į merus yra pagrindinė jėga, nes jei tu neturi stipraus kandidato į merus, gali turėti kokį tik nori sąrašą, jis negaus balsų. Aš optimistiškai žiūriu, labai laukiu šių rinkimų, nes Savivaldos rinkimai turėtų atsakyti kai kuriuos dalykus. Mus ilgą laiką laidojo, mus bandė palaidoti rodydami krentančius reitingus ir panašiai. Palaidoti nepavyko, o Savivaldybių rinkimai turėtų parodyti, kur mes esame iš tikrųjų.

– Kas ves jūsų sąrašą Vilniuje?



– Tikriausiai buvęs prokuroras Vagneris (Kęstutis Vagneris – aut. p.).

– Prieš metus Jūsų aktyvi kolegė Agnė Širinskienė paliko partiją ir dirba Regionų frakcijoje. Jūs su šia partija palaikote darbinius santykius. Po jos išėjimo sakėte, kad jei politikė norės grįžti pas valstiečius – tam problemų nebus. Ar bendraujate su A. Širinskiene? Galbūt jau yra svarstymų, kad ji galėtų grįžti? Gal tam jau pribrendo laikas.

– Nežinau, čia Agnės reikėtų klausti. Čia yra visiškai ne vertybinis ginčas, tiesiog nesutapo žmonių charakteriai – frakcijoje buvo labai sunku dirbti, nes tiesiog tų nesutarimų buvo ir iš anksčiau atėję, ir dabar formavosi lūkesčiai. Čia ne valdžia, čia kita atsakomybė. Taigi tas atšalimo laikotarpis, kuris praktiškai reikalingas, kad vėl pasiilgtum kolegų, bendraminčių, praėjo. Galbūt tai galėtų būti motyvas grįžti, bet aš su ja nesikalbėjau. Nemanau, kad turiu kalbėtis su ja, nes aš nebuvau priežastis, dėl ko ji išėjo. Ji turėtų kalbėtis su tais žmonėmis, su kuriais ji turėjo kažkokius konfliktus, abejonių. Agnė yra vienintelė iš tų, kuri išėjo, bet nepradėjo žeminti LVŽS. Ji toliau aiškiai pasakė, kad tai vienintelė partija, kuri turi tokį aiškų vertybinį pagrindą. Paprasčiausiai, aš įsivaizduoju, mes dirbame tą patį darbą, tik ji jį dirba kitoje frakcijoje. Mums dar lengviau su Regionų frakcija sutarti, kai Agnė yra ten, nes vertybine prasme ten yra žmogus, kuris yra tokių pačių vertybių kaip mes. Negaliu nei pusės blogo žodžio pasakyti.

– O kaip su Giedriumi Surpliu? Viešai buvo paaiškinta, kad išsiskyrė jūsų ir jo požiūriai į susitarimą dėl užsienio politikos.

– Mes kalbamės dažnai, kalbėjomės ir vakar (ketvirtadienį). Dažnai bendraujame, nes jis neišėjo iš frakcijos. Kai visa tai sprendėsi, aš jo klausiau, kur jis eitų vertybine prasme? Nėra kur eiti. Su tokiu vertybiniu pagrindu, kokį jis turi, nėra kur eiti. Nėra kitos frakcijos, kur gali išeiti, arba turi būti vienas toje Mišrioje grupėje. Aš jam tada ir sakiau, kad nereikia išeiti. O kad yra požiūrių skirtumas, tai laikas parodys, kuris yra teisus.

Tie mūsų paskutiniai pokalbiai rodo, kad tikriausiai aš būsiu teisus. Aš sakiau, kad neįmanoma pasirašyti jokių susitarimų su partijomis, kurios Kiniją ir Taivanį padaro visos mūsų užsienio politikos pagrindu. Aišku, po to prasideda karas ir jis tam tikrą akcentą dėl Rusijos padaro, bet čia prieštaravimų nėra – visi vienodai matome agresiją, teroristinę valstybę ir taip toliau. Čia abejonių nėra, bet imant Taivano ir Kinijos klausimą, tai yra kažkoks pamišimas tiesiog. Taivanis, kaip mūsų pagrindinis užsienio politikos klausimas, – po velniais. Prie ko čia yra Taivanis? Kam griauti santykius su Kinija, kam džiaugtis, jog mes nebeturime jokių santykių su Kinija?

Aš sakau atvirai: jei LVŽS turės įtaką užsienio politikai po dviejų metų, po Seimo rinkimų, Kinija vėl taps mūsų ekonominiu partneriu. Vokietijos Scholzo vizitas labai gerai rodo, ką daro pragmatiškos valstybės: sako, kad pas jus pažeidžiamos žmogaus teisės, yra tokios problemos, bet mes su jumis norime prekiauti, bendradarbiauti, nes ir mums, ir jums tai naudinga. Nacionalinis interesas yra toks, kad žmonės geriau gyventų.

– Jūs natūraliai politiškai negailite kritikos konservatoriams. Visgi kritikuojate ir kitas opozicines jėgas – pavyzdžiui, socialdemokratus, Skvernelio demokratus. Lietuvoje dažniausiai suveikia vadinamasis švytuoklės principas ir valdžios po kadencijų keičiasi. Ar jau svarstote, su kuo galėtumėte dirbti valdančiojoje koalicijoje po kitų Seimo rinkimų?



– Jeigu laimėsime arba galėsime dalyvauti valdančiojoje daugumoje, (...) tai manau, kad galime šnekėti apie tuos pačius socdemus, Darbo partiją, jei ji pateks į Seimą, Regionų partiją, jei ji pateks į Seimą.

– Su socdemais susikalbėtumėte?



– Mes esame skirtingi vertybiškai, nes jie dabar labiau tampa liberalais ir tas akivaizdžiai matosi, nes visos Europinės kairiosios partijos yra realiai liberalios, tad čia suprantamas tas jų ėjimas į tą pusę, nes jie yra tose europinėse partijose, bet čia nėra tas klausimas, kuris trukdytų susitarti dėl kažko svarbesnio – dėl valstybės interesų, dėl užsienio politikos. Manau, kad su jais galima susitarti. Jie yra ta partija, kuri yra pragmatiška. 2017 metais juos apgavo, kai buvo partijos skilimas. Juos tiesiog apgavo, jiems pažadėdami, kad jie bus naujoje valdžioje: konservatorių-socdemų. Jei būtų neskilusi partija, o tai tikriausiai vyko Grybauskaitės kabinbete, mes realiai būtume turėję naują koaliciją, kurioje valstiečių nebūtų buvę. Praktiškai juos apgavo, nes partija skilo.

Šnekėdamas su tais žmonėmis, kurie dabar yra Regionų partijoje, – Kirkilu, Bernatoniu, tuo laiku šnekėjau apie tai, kad turime galvoti, ar mes norime konservatorius leisti į valdžią. (...) Dėl to jie skilo. Socdemus matau. Nežinau, kas dar gali atsirasti prieš rinkimus, bet tikėkimės, kad dar atsiras kažkas būtent tų tradicinių vertybių dešinėje pusėje. Aš konservatorių dešiniaisiais nelaikau, jie yra liberalai. Jei liberalai dešinieji, tada taip, bet praktiškai dabar politikoje yra išsigryninę labai aiškiai: liberalai yra Liberalų sąjūdis, Laisvės partija, konservatoriai. Čia gryni liberalai. Sauliaus Skvernelio, aišku, irgi liberalai. Ir dar socdemai, kurie vis labiau tampa liberalais, bet yra dar frakcijoje žmonių, kurie ne liberalai.

Šioje vietoje koalicija tarp visų yra įmanoma. Kai manęs šiandien klausia, ar gali kas nors šiandien valdžioje pasikeisti, tai atsakau, kad gali: liberalus gali pakeisti Saulius Skvernelis, nors jis tikriausiai skaičiuoja į priekį ir galvoja, kad galbūt didelis prizas laukia, bet kai reitingai mažėja, tikimybė, jog jie gali tam tikrame momente paimti mažą prizą dabar, gali atsirasti, tačiau čia dabar sunku pasakyti. Matyt, jie dar tikisi kažkaip perlaužti tą situaciją.

– Gal po rinkimų pavyks susikalbėti ir su tais pačiais demokratais?



– Aš jam tą ir sakiau: aš noriu, kad tu būtum sveikas, kad tavo šeima būtų laimingas, bet prisiminiau, ką jam sakė daktarai. Jie jam sakė, kad politika netinkama turint tokią ligą. Partijos sukūrimas, jos vedimas į rinkimus yra labai daug streso. Aš nuoširdžiai jam linkiu būti sveikam ir pragyventi šimtą metų, bet partija yra absoliučiai pakabinta ant vieno žmogaus.

Mus vadina vieno žmogaus partija – Ramūno Karbauskio. Na, yra dar Aurelijus Veryga, kuris kažkiek dar žinomesnis ir neva tiek, bet pirmiausia tai yra vertybės: galime išimti R. Karbauskį ir vis tiek, paklausus, kas atstovauja tradicinėms vertybėms, atsakytume, kad valstiečiai.

R. Karbauskis Aš pasakysiu viena: turiu abejonių, ar jie sulauks rinkimų kaip partija, nes partija yra visiškai aiškiai susijusi su vienu Sauliumi ir jo sveikata.

– Kai kurie apžvalgininkai, komentatoriai sako, kad jus savo retorika ir kaltinimais kitiems opoziciją daugiau ardote nei konsoliduojate, dėl ko opozicijos reitingai menksta. Ką atsakytumėte į tokius priekaištus?

– Aš tikrai darau viską, ką galiu, kad opozicija, šnekant ne apie Seimo, o apie realią opoziciją, kuri ne visa Seime yra, nes yra asmenybių, partijų, kurios į Seimą nepateko arba iš viso nedalyvavo politikoje, kad šie žmonės kiek įmanoma labiau vienytųsi. Žiūrint į Lietuvos visuomenę, mes aiškiai matome, kad tu tradicinių vertybių žmonių yra daug daugiau nei liberalių. Mes turime valdžią, kuri neatspindi Lietuvos visuomenės nuomonės. Mes turime faktą, kad jei labai mažai žmonių dalyvauja rinkimuose nusivylusiais politika, tada tie liberalai ir laimi. Tai faktas.

Taigi, bus bandoma suvienyti tą opoziciją: pirmas veiksmas bus bandymas kovo 5 dieną visus pakviesti į protesto akciją „Dalyvauk rinkimuose“ ir parodyk šiai valdžiai, ko ji yra verta. Jei mums pavyktų padidinti rinkimuose dalyvaujančių rinkėjų skaičių iki 45 proc., dabartinės valdančiosios daugumos partijų rezultatai labai tragiški. Konservatoriai svajoja apie 30 proc., nes tokiu atveju jie laimi. 50 proc. būtų dabar valdančiųjų partijų sutraiškymas. Ir tai mes šnekame tik apie 50 proc. Lietuvos gyventojų. Paėmus dar kitą 50 proc., tai išvis nei žymės nebeliktų tų, kurie dabar valdžioje. Jie turi savo elektroatas, kuris visada ateina. Jie ateis, bet jų yra tiek mažai, kad reikia labai mažo procento, jog jie dominuotų. (...)

Kai aš praėjusiuose rinkimuose mačiau aktyvumą link 50 proc., maniau, kad viskas gerai. Klydau, žinote, kame? Kad tie jauni žmonės ateis ir už Laisvės partiją subalsuos. Aš to nežinojau, nesupratau, kad 9 proc. tame procente yra žmonių, kurie pirmą kartą ateina į rinkimus ir balsuoja už liberalią partiją, nes jiems pažadėjo narkotikus, dar kažką. (...) Gavosi taip, kaip gavosi, bet įvertinus, kiek jie procentų nuo visų gyventojų gavo, tai tie procentai yra labai maži.

– Ar grįšite į aktyvią politiką? Ar dalyvausite kuriuose nors rinkimuose – Savivaldos, Europos Parlamento (EP), Prezidento, Seimo?



– Jei šnekėtume apie Savivaldos rinkimus, tai gali būti, kad aš svarstysiu galimybę padėti Šiaulių rajonui, aš esu šio rajono gyventojas, laimėti rinkimus, nes mes ten turime daugumą ir merą. Meras Bezaras nekandidatuos, bet kandidatuos vicemeras. Aš, palaikydamas tą komandą, galbūt sudalyvausiu rinkimuose į tarybą. Jei kalbėtume apei EP, prezidento rinkimus, tai aš tikrai nematau čia savęs. Aš manau, kad mes turime pakankamai stiprių žmonių – tie patys dabartiniai EP nariai: S. Jakeliūnas ir Bronis Ropė. Čia kelių žmonių klausimas, tai tikrai turėsime kandidatų.

Jei kalbėtume apie Seimo rinkimus, tai klausimas yra vienas: kaip mes prie jų prieisime, kas bus žmonių pasirinkimas. Gali būti, kad man nereikės grįžti. Galiu pasakyti vieną: per tuos metus, kai mane išstūmė iš Seimo, nes buvo jų šantažas, o aš kaip šachmatų partijoje didmeistrę aplošiau, pasakydamas, kad padarau tai, ką jūs norite, bet jūs dabar duosite tai, ką žadėjote. Tada buvo sakoma, kad jei nebūtų Karbauskio, LVŽS gaus vicepirmininką. Aš tai padariau, bet jie jau po 40 minučių pasidavė, pareiškė, kad jau gerai.

Ramūnas Karbauskis Foto: DELFI / Julius Kalinskas

Aš grįžau į verslą ir per tuos metus padariau labai daug dalykų versle, kurie labai naudingi Lietuvai, labai daug mokesčių valstybei generuojantys projektai. Aš galiu būti geras verslininkas, nedurnas politikas. Aš esu politikoje pilnavertiškai kaip šešėlinis ministras pirmininkas. Aš esu didžiausios opozicinės partijos pirmininkas, esu labai aktyvus ir tikrai niekur nedingau. Aš jiems sakiau: iš Seimo mane išgrūdote, bet dabar turėsite dar blogesnį variantą.

– Bet jei jūs būsite valdančiojoje daugumoje, tai kaip ir reikia de jure jūsų Seime.



– Aš manau, kad jei būtume valdančiojoje daugumoje arba jei šiandien būtų tokia situacija, kad reikėtų formuoti valdančiąją daugumą, tai pats nuostabiausias premjeras tikriausiai per visą Lietuvos istoriją būtų A. Veryga. Neabejoju tuo, nes tai yra žmogus, kuris girdi, jis kaip ir gimęs tam – jis yra šiltas žmogus, visiškai nekorumpuotas. Pas jį nėra smegenyse tos dalies, kur telpa korupcija. Jis absoliučiai švarus žmogus. Jis yra žemaitis, tai, ką jis atlaikė, galima lyginti su tuo, kas buvo daroma mano atžvilgiu. Mes abu kaip žemaičiai tai puikiai atlaikėme. Aš buvau jo psichiatras, jis buvo mano psichiatras, mes vienas kitam padėjome. A. Veryga be abejonių būtų nuostabiausias premjeras. Tada mes matytume, kad galima pas jį nueiti, šnekėtis, yra kažkokie apvalūs stalai – žmonės jaustųsi išgirsti.

Ne visada gali padaryti sprendimus, kurių reikia, nes trūksta pinigų, bet tu padarysi vieną dalyką, ko ši valdžia visai nedaro: tu girdėtum visus. Čia jau minimaliai jo pliusas būtų. Kitas dalykas – kai tu girdi visus, pradedi suprasti, kur darai klaidą. (...)

Atsakant į klausimą, pirmiausia aš turiu norėti to Seimo nario mandato, bet tai nėra pagrindinis klausimas. Yra žmonių, kurie nemėgsta manęs asmeniškai. Galite paklausti mūsų frakcijos, ar aš esu despotas. Apie mane labai daug šneka dalykų, bet paklauskite žmonių, kurie kartu dirbo buvusioje kadencijoje arba kurie dabar Seime, tai aš tikrai daug daugiau demokratas nei S. Skvernelis. Nepalyginamai daugiau. Aš visada noriu, kad žmonės priimtų kokį nors sprendimą patys, kad jie patys norėtų to, kaip, pavyzdžiui, aš noriu. Aš galiu iki numirimo ginčytis, bandysiu įrodyti savo argumentais, kodėl aš manau, kad taip geriau. (...)

Dabar mes sukūrėme šešėlinę vyriausybę, mes bandome duoti, į mus nereaguoja, tvarkoje, bet mes užsispyrusiai darysime tai iki galo. Kai praeis keturi metai, tai vis tiek neišvengiamai bus pastebėta ir įvertinta žmonių, kad jie dirbo, pas juos galėjo atvažiuoti, su jais galėjo šnekėtis, jie klausėsi, kvietėsi, domėjosi, kažką bandė pakeisti. Neįmanoma buvo – neįmanoma, bet jie bandė, o praėjusios kadencijos opozicija nebuvo pragmatiška ir tiesiog mus žemino. Niekada nieko nesiūlė.

– Dėkoju už pokalbį.