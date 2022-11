„Kalbant apie branduolinį ginklą, mes jo Suomijoje neaptarėme. Žinoma, tos diskusijos įvyks, jos vyks visais klausimais, kuomet mes tapsime nare. Tačiau mano paties nuomone, tai man skamba visiškai nepanašu, nemanau, kad mes Suomijoje turėsime dislokuotą branduolinį ginklą“, – spaudos konferencijoje Vilniuje dar praėjusį penktadienį teigė Sauli Niinisto.

Taip jis komentavo leidinio „Newsweek“ plačiai paskleistą žinią, esą Suomija gali leisti NATO dislokuoti branduolinius ginklus pasienyje su Rusija. Šią žinią suskubo paskelbti ir rusų informaciniai kanalai.

Savo ruožtu tokia prielaida buvo paremta suomių bulvarinio leidinio „Iltalehti“ interpretacija, esą suomių prisiimti įsipareigojimai NATO „be apribojimų ar nacionalinių išlygų“ reiškia, kad Suomijoje atsiras branduoliniai ginklai.

Interpretacijos kilo neatsitiktinai, mat Suomijos premjerė Sanna Marin pati davė peno kalboms, išskirdama ypatybę dėl būsimosios narystės NATO detalių.

„Labai svarbu, kad mes nenustatytumėme išankstinių sąlygų ir ribotume savo manevro laisvę, kai kalbama apie nuolatines bazes ar branduolinius ginklus“, – dar spalį teigė Suomijos premjerė.

Ir nors pastaruoju metu tokių flirtavimų su branduoliniais pajėgumais netrūksta – tokių ambicijų jau neslepia Lenkija, skubus Suomijos prezidento patikslinimas, regis, turėjo palaidoti klausimą dėl šių masinio naikinimo ginklų grėsmės bei dislokavimo galimybių. Vis dėlto neapibrėžtumo sukūrimas ir teorinės galimybės neatmetimas yra aiškus signalas, kad suomiai pasilieka sau teisę bet kada pakeisti apsisprendimą.

Tokios galimybės, kai kalbama apie saugumo ir ypač atgrasymo klausimus susijusius su Rusija, o sau numatoma manevro laisvė, gali sukurti unikalią situaciją, kuri Kremliui bus labai nepalanki ir netgi gėdinga. Tuo Rusija jau įsitikino pastaruoju metu bendraudama su Turkija, nuo kurios iš dalies ir priklauso Suomijos bei Švedijos narystė Aljanse.

Suomių, švedų ir turkų saugumo klausimus tik iš pirmo žvilgsnio pastaruoju metu vienija būtent stojimo į NATO dilemos, mat iš tikrųjų jos susijusios su Rusija, o būtent turkai parodė, kaip galima pastatyti Kremlių į kampą.

Kas iš tikrųjų šeimininkauja jūroje?

Gėdingas atsitraukimas. Pažeminimas. Tokių interpretacijų sulaukė žinia, kad Turkijai atsisakius pro Bosforo sąsiaurį įleisti du rusų karo laivus, kurie laukė leidimo įplaukti į Juodąją jūrą įprastai grasinimais ir ultimatumais mėgstantis švaistytis Kremlius šį kartą nė nemėgino cyptelėti.

Rusijos Ramiojo vandenyno laivynui formaliai priskirti laivai – kreiseris „Variag“ bei „Udaloi“ klasės didelis priešpovandeninis laivas „Admiral Tribuc“ nuo vasario, kai prasidėjo atvira Rusijos agresija prieš Ukrainą, laukė Turkijos leidimo kirsti Bosforo sąsiaurį, kad galėtų įplaukti į Juodąją jūrą, bet Ankara taip ir neleido to padaryti.

Tad abu laivai turėjo pasitenkinti pratybomis Viduržemio, Adrijos jūrose, kur imitavo atakas prieš JAV lėktuvnešius ir nieko nepešę turėjo apsisukti bei grįžti į Vladivostoką, nors abu laivai jau buvo papuošti Rusijos agresijos simboliais – raidėmis „Z ir „V“.

„Variag“ poreikis Juodojoje jūroje išties buvo didelis, mat tos pačios „Slava“ klasės kreiserį „Moskva“ balandį nuskandino ukrainiečiai, o kaip ir „Moskva“, taip ir „Variag“ skirtas vykdyti vadovavimo mūšiui, kontrolės, priešlėktuvinės gynybos užduotis. Po atakų prieš Sevastopolį ir kitus objektus Kryme Rusijos Juodosios jūros laivynas šiuo metu iš esmės yra blokuotas uostuose.

Bet kodėl Kremlius nusileido? Kaip turkai iš viso drįso nepraleisti rusų laivų, ką tie turkai sau iš viso galvoja, jei drįsta šokinėti prieš Rusiją – jūrinę, branduolinę galybę?

Iš pirmo žvilgsnio viskas gali pasirodyti paprasta. Juk Turkija yra NATO narė, turkai turi sąjungininkų teorines bei praktines garantijas: Ankarą gina 5-asis straipsnis, o Turkijoje yra dislokuotas NATO branduolinis ginklas – bombos B-61. Ir nors turkų pilotai bei orlaiviai jau nėra aukščiausioje parengtyje, kad galėtų be amerikiečių pagalbos panaudoti šiuos ginklus, vien jų buvimas šalyje, regis, yra tai, ko trokšta Lenkija, ko, kaip interpretavo leidinys „Iltalehti“, galimai, siekia Suomija.

Tačiau Turkija turi ir tai, ko labiau ir iš tikrųjų prisibijo Kremlius: dideles, galingas nacionalines ginkluotąsias pajėgas, valią jas panaudoti bei susitarimus su Rusija. Ir nors pastaruosius Kremlius jau įrodė gali interpretuoti savaip, išmesti į šiukšlių dėžę, kai to pageidauja, su turkais tokie žaidimai įprastai rusams nesusiklosto palankiai.

Kai 2015-siais turkai po kelių pakartotinų įspėjimų pamokė įžūliai besielgusius rusų pilotus ir numušė Turkijos sieną pažeidusį Rusijos orlaivį Su-24, Kremlius tryško pykčiu ir grasinimais, tėškė sankcijas, tačiau žadėtų karinių sprendimo priemonių nesiėmė.

Todėl ir spalį, kai Turkija nedavė leidimo rusų karo laivams praplaukti pro Bosforo sąsiaurį, rusų karo laivai nesiryžo bandyti laimės – tarptautinė teisė yra Turkijos pusėje.

Mat nors karo laivų judėjimą Bosforo sąsiaurių riboja 1936-siais pasirašyta Montrė konvencija, kuri teoriškai turėtų leisti rusams nevaržomai į Juodąją jūrą ir iš jos permetinėti tiek laivų, kiek nori, Ankara naudojasi Montrė konvencijos išlyga, kad karo atveju Turkija pasilieka sau teisę neįleisti karo laivų. Karas Ukrainoje Rusijai gali būti tik „speciali karinė operacija“, tačiau turkams tokios semantinės skirtys visai neįdomios. Juo labiau, kad tarptautinius susitarimus turkai pasiryžę ginti karine jėga.

„Neapgaudinėkime savęs, turkų laivynas kelis sykius galingesnis už Rusijos Juodosios jūros laivyną. Pažiūrėkite statistiką! Bet kuris ura-patriotas, kuris rėkia „blokuokime šį laisvės karavaną“ – kuo blokuoti? Kodėl sau meluojate? Turkai šiuo metu šeimininkauja Juodojoje jūroje“, – vienoje propagandinių Rusijos TV laidų atviravo svečias, regis, daug kam atvėrė akis.

This is new for me. #Russian pundits say that their Black Sea Fleet is several times weaker than the Turkish fleet, and #Russia won't be able to block the grain exporting route. pic.twitter.com/gtkBiSLK6p