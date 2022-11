Norintys numesti svorio renkasi maisto pakaitalus: pasekmės gali būti baisios

Vietoje kotleto – milteliai, kokteiliai ir kitokie maisto pakaitalai. Tai nauja mada, ar dieta tinginiams? Tai aiškinasi „LNK Žinios“.

„Žmonės ieškosi lengvesnio kelio ir tai normalu, žmogiška, nesmerktina. Tačiau, aišku, tie būdai turi atitikti tam tikrus kriterijus. Visų pirma, nežaloti sveikatos, kitas dalykas, turi duoti ilgalaikius rezultatus“, – apie naujus maitinimosi būdus kalbėjo gydytoja dietologė Daiva Pipiraitė-Lazarevičienė.

Ji pasakojo, kad miltelių formos visos dienos raciono pakaitalai nėra mums įprastos konsistencijos, skonio ir kvapo maistas.

„Ilgą laiką tokių dalykų vartoti nėra įmanoma“, – teigė gydytoja.

Be to, gamintojai į miltelius, pasak jos, negali sudėti visko, ką mes gauname su maistu.

„Kalorijų kiekis juose yra kontroliuojamas, bet jei maitintis vien tuo maistu, gali būti tik 400 ar 800 kalorijų per parą. To per mažai – svoris krenta labai greitai, tačiau reiktų susimąstyti, kad tai galimai per greitas svorio kitimas“, – komentavo D. Pipiraitė-Lazarevičienė.

Žmogus, ilgai vartodamas maisto pakaitalus ir, pavyzdžiui, per dieną suvartojantis tik 800 kalorijų, būtų priskirtinas prie tų, kur dalinai badauja, teigė gydytoja. Ir tai, pasak jos, turi neigiamą poveikį sveikatai.

„Silpnumas, dirglumas, mažakraujystė, plaukų slinkimas, tulžies akmenligė, elektrolitų disbalansas. Tikrai tokio poveikio sveikatai ilgalaikis, labai greitas svorio metimas gali duoti“, – tikino pašnekovė.

Jos įsitikinimu, maitintis vien maisto pakaitalais reikia didžiulio pasiryžimo. O toks maitinimasis, D. Pipiraitės-Lazarevičienės teigimu, neformuoja teisingų įpročių apskritai.

„Nėra jokio pasiruošimo tam laikotarpiui, kai nebegersime šių kokteilių. O nuo pat pirmos lieknėjimo dienos reikia ruoštis svorio palaikymui. Ir tai yra daug įvairių dalykų, ką žmogui reikia išmokti.

Šių kokteilių gėrimas įspraudžia žmogų į labai siauras vėžes, neleidžia valgyti normalaus maisto, tai koks čia pasiruošimas? Pasiruošimo jokio. Reiškia, kiekviena šventė gali išbalansuoti visiškai“, – dėstė gydytoja.

Galbūt, pasak jos, maisto pakaitalus galima vartoti vietoje kelių dienos patiekalų, bet kelis valgymus turėti normalius.

Visą „LNK Žinių“ pokalbį du gydytoja dietologe apie maisto pakaitalus, kuriuos žmonės renkasi norėdami numesti svorio, rasite čia: