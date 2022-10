Pasauliui nebuvo kilusi tokia branduolinių ginklų panaudojimo grėsmė nuo Kubos krizės laikų, 1962-siais. Tai ne šiaip apžvalgininkų žodžiai, taip kalbėjo JAV prezidentas Joe Bidenas.

Kol Rusija švaistosi pačiais absurdiškiausiais kaltinimais Ukrainai, kad ši neva siekia panaudoti „nešvarią bombą“, t.y. konvencinį sprogmenį su radiologinėmis medžiagomis toje savo teritorijos dalyje, kurią mėgina atsikovoti, branduolinio ginklo panaudojimo tikimybė auga.

Apie tai įspėja ir amerikiečiai, ir ekspertai, ir buvęs KGB karininkas Jurijus Švecas, kuriam Vladimiras Putinas pirmiausiai yra buvęs kursiokas.

Tuo metu pats Rusijos lyderis leidžia sau juokauti apie branduolinio ginklo panaudojimą, prisimenant seną juokelį Valdajaus klube, esą kam mums pasaulis, jei jame nebus Rusijos.

Šiemet tame pačiame Valdajaus klube jis tokias užuominas nuleido juokais. Tad ar tikrai pasaulis juda link prarajos slenksčio, pavojingos ribos peržengimo?

