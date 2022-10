Vilniaus troleibusai skelbs Zelenskio kvietimą aukoti Ukrainai

Vilniaus troleibusai skelbs Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kvietimą skirti paramą Rusijos invazijai besipriešinančiai Ukrainai.

Du 2-uoju ir 17-uoju maršrutu vykstantys troleibusai, dekoruoti Ukrainos vėliavos spalvomis ir simboliais, nuo penktadienio skleis žinią apie V. Zelenskio gegužę įsteigtą fondą UNITED24, kviesdami skirti lėšų šalies gynybai, išminavimo darbams, humanitarinėms, medicininėms reikmėms bei jos atstatymui.

Akcijos Lietuvos sostinėje iniciatoriai, Vienoje dirbantys Ukrainos diplomatai Olehas Verbovas ir Olehas Litvinas, BNS sakė, kad Vilnius tapo pirmuoju miestu, palaikančiu šią Ukrainos vadovo iniciatyvą.

„Pradėjome projektą dar Vienoje, su tramvajumi, kuris išriedėjo į gatves rugsėjį. Bet šis mūsų projektas skirtas skleisti žinią apie lėšų rinkimo platformą, kurią inicijavo mūsų prezidentas, pavadintą UNITED24. Vilnius yra pirmasis, kuris ją reklamuos“, – sakė O. Litvinas.

„Norime, kad šis projektas taptu pavyzdžiu kitoms sostinėms, nes Vienoje, deja, mums nepavyko palaikyti UNITED24 dėl šios šalies besilaikomo neutraliteto, kadangi iniciatyva, be kita ko, teikia paramą karinei įrangai – dronams, antidronams. Manome, kad tai neteisinga, bet tokia realybė“, – pridūrė jis.

O. Verbovas sako, kad dekoruojant troleibusus panaudoti stilizuoti trikampiai žymi simbolizuoja Ukrainos nacionalinės gėlės, saulėgrąžos sėklas. Šie seni simboliai naudojami ir kitur, pavyzdžiui, ant šalies valiutos – grivinos – ir jungia istorinį dizainą su moderniais projektais.

Troleibusus vairuos nuo karo Ukrainoje į Vilnių pasitraukę vairuotojai – Irina Petrenko iš Kijevo ir iš Chersono atvykęs Vladimiras Sidarovas.

Jie BNS sakė iki šiol jautę begalinį palaikymą iš vilniečių, keliaujančių jų maršrutais.

Fondą UNITED24 gegužę V. Zelenskis įsteigė rinkti aukoms Ukrainai. Lėšos pervedamos į Ukrainos nacionalinio banko sąskaitas ir skiriamos atskiroms ministerijoms finansuoti svarbiausiems poreikiams.

Fondo interneto svetainėje nurodoma, kad iš viso nuo fondo įsteigimo surinkta per 200 mln. dolerių (per 200 mln. eurų), o šiuo metu sąskaitoje fondas turi per 34 mln. dolerių (beveik 35 mln. eurų).