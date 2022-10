Rusija desperatiškai ieško pagalbos: susirado tikrai prastos reputacijos draugą

JAV ir didžiosios Europos valstybės sako, kad Iranas, kuris, panašu, Rusijai perdavė ar pardavė dronų kamikadzių, bombarduojančių Ukrainą, pažeidė Jungtinių Tautų (JT) sankcijas. Ukrainos politikai sako, kad Iranui tenka tiesioginė atsakomybė už Ukrainiečių žudymą. Rytų Europos studijų centro (RESC) vadovas, politologas Linas Kojala LNK sakė, kad Rusija desperatiškai bando papildyti senkančias ginkluotės atsargas.

„Akivaizdu, kad Rusija desperatiškai bando papildyti savo senkančias ginkluotes atsargas. Ir akivaizdu, kad neturi daug partnerių, kurie būtų pasirengę šiai valstybei šiuo metu padėti, šiai valstybei agresorei.

Ir Iranas turbūt yra natūralus partneris, žinant, kad tai yra šalis ir režimas, kuris yra sankcionuojamas dėl įvairių priežasčių. Ir dabar mes girdime diskusijas apie tai, kad reikia ginti tų žmonių, kurie protestuoja Irane teises, taip pat galimai išplečiant sankcijų paketą“, – sakė politologas.

L. Kojala LNK sakė, jog matyt, kad tai yra bendradarbiavimas tarp dviejų režimų, kurie jaučia spaudimą ir nori parodyti, kad gali efektyviau atliepti jiems kylančius iššūkius.

„Bet esminis klausimas Rusijai dėl to neišsispręs. Nes Ukraina nepraras vien dėl to šiuo metu turimos iniciatyvos karo fronto linijose. Be abejo, tai nesustabdys galimybių atsikovoti dar daugiau teritorijų“, – LNK sakė RESC vadovas, politologas L. Kojala.

Jo teigimu, abejonių, jog Ukrainą terorizuojantys dronai kamikadzės yra iš Irano.

„JAV žvalgybos pareigūnai ir politikai labai aiškiai deklaruoja, kad yra matoma, jog Iranas siunčia ginkluotę nuo maždaug rugpjūčio mėnesio, tai nėra visiškai naujas įvykis. Tai yra labiau tęstinis procesas. Yra tikėtina, jog jis viena ar kita forma gali tęstis ir ateityje.

Nes Rusija daugiau partnerių nelabai turi ir jos atsargos, panašu, tikrai senka. Ir šiuo atžvilgiu Iranas gali atlikti pakankamai reikšmingą vaidmenį, parodant ir siunčiant signalą pasauliui, kad šiandien Irano režimas yra tam tikra prasme Rusijos sąjungininkas“, – kalbėjo L. Kojala.

Politologas priminė, jog Iranas jau ilgą laiką yra sudėtinguose santykiuose su vakarų šalimis, ji yra sankcionuojama valstybė.

„Prošvaisčių nematyti, dabartiniai protestai taip pat irgi yra gera proga prisiminti pasauliui, kad žmogaus teisių pažeidimai yra Irano režimo viena iš funkcionavimo ašių. Tai yra bendro Irano veikimo prieš vakarietiškas vertybes dalis. Ir Rusija, atliekanti tą pačią „misiją“, ko gero tampa natūraliu sąjungininku“, – svarstė politologas L. Kojala.

Jis teigė, jog sankcijos – vienintelis galimas ginklas.

„Akivaizdu, kad vien sankcijų paskelbti nepakanka, reikia užtikrinti ir tai, kad jos būtų efektyviai įgyvendinamos. Gali kilti klausimą – ar dar įmanoma labiau sankcionuoti Iraną, žinant, kiek jau daug yra pritaikyta sankcijų, atkirsta Irano galimybių įsigyti prekių ir kitaip dalyvauti pasaulinėje finansų, karinės pramonės, ar bet kokioje kitoje rinkoje.

Tad turbūt tai bus galimybė dar kartą pažvelgti į tai, kaip užkardyti kai kurias sankcijų spragas. Bet ar tai gali būti esminis proveržis – kokybinis lūžis sankcijose, kurios taikomos Iranui, ko gero – sunku tikėtis. Vien todėl, kad sankcijos tikrai nėra naujas reiškinys“, – kalbėjo L. Kojala.

Paklaustas, kaip Ukraina galėtų atremti Rusijos naudojamus iranietiškus dronus, politologas prabilo apie Izraelį.

„Tai tikrai yra šalis, turinti sofistikuotą ginkluotę. Tai yra valstybė, kuri mato Iraną kaip tiesioginę grėsmę sau. Taigi, galbūt atsiras paskatos Izraeliui, kuris iki šiol to nedarė, prisidėti ir prie to, kad Ukrainos gynybiniai pajėgumai augtų. (…) Mes žinome, kad Rusijos karinis vaidmuo vidurio Rytų regione, aplink Izraelį, Sirijos konflikte ir kitur pastaraisiais metais buvo gana didelis.

Ir tai yra pagrindinis ir esminis Izraelio nacionalinio saugumo interesas išvengti sankirtų su Rusija. Nes pagrindinės grėsmės kyla iš Irano“, – LNK sakė RESC vadovas L. Kojala.

