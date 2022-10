„Ukrainai interneto ryšys yra pernelyg svarbus, kad galėtų būti paliktas vieno privataus asmens rankose. Raskime būdą, kaip sukurti Ukrainos sąjungininkų koaliciją, kuri sumokėtų už „Starlink“, arba raskime alternatyvų tiekėją. Lietuva pasirengusi prisidėti“, – socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė Lietuvos diplomatijos vadovas.

E. Muskas tviteryje pabrėžė skirtumą tarp ryšių infrastruktūros taikos ir karo metu. Jis sako, kad šviesolaidinis internetas, mobiliojo ryšio bokštai ir kitos palydovinės komunikacijos karo zonoje buvo sunaikintos, o „Starlink“ yra vienintelė ryšio sistema šiuo metu veikianti fronto linijoje.

E. Muskas teigia, kad Rusija aktyviai bando sužlugdyti „Starlink“, todėl „SpaceX“ teko skirti daug resursų palydovinio ryšio apsaugai. Pasak verslininko, jo bendrovė „SpaceX“ iki metų galo patirs 100 mln. JAV dolerių išlaidų tiekdama palydovinį ryšį Ukrainai.

Tuo metu Ukrainos vicepremjeras ir skaitmeninės transformacijos ministras Mychailo Fedorovas taip pat tviteryje pareiškė, kad E. Muskas yra vienas didžiausių privačių donorų padedančių Ukrainai, o „Starlink“ yra itin svarbi Ukrainos kritinės infrastruktūros dalis.

