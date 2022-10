„Laisvietė“ paaiškino Nausėdai, kas jo žodžiuose blogai: įvardino net tris žalas

Matau labai didelę problemą, kad prezidentas Gitanas Nausėda „nemato problemos savo seksistiniame pasisakyme“, teigia valdančiosios Laisvės frakcijos atstovė Ieva Pakarklytė. Ji primena, kad šalies vadovas pažadėjo siekti kurti gerovės valstybę, o kaip tokie pasisakymai su tuo dera?

Po to, kai prezidentas G. Nausėda Vokietijos kariuomenę palygino su mergina, viešojoje erdvėje kilo pasipiktinimas, kad tokia retorika nedera valstybės vadovui, be to, ji seksistinė.

Šalies vadovas pareiškė, kad savo pasisakymo nesigaili, jokių seksistinių intencijų, anot jo, pasisakyme nebuvo. Prezidentas juo esą tesiekė aiškiau perteikti poziciją dėl Lietuvos įsipareigojimų priimant Vokietijos brigadą.

G. Nausėdos pasisakymas interviu BNS, kuris duotas pastarosiomis dienomis įsiplieskus diskusijai dėl Vokietijos įsipareigojimų sustiprinti karinį buvimą Lietuvoje, skamba taip:

„Vokietijos kariuomenė, žinote, nėra mergina, kurią galima pakviesti gerai praleisti vakaro prie ežero po atviru dangumi. Tai yra rimta kariuomenė, kuriai reikia pasiūlyti vedybų sutartį ir toje vedybų sutartyje turi būti labai aiškiai numatyti Lietuvos įsipareigojimai, ką mes padarysime, nes kitaip Vokietijos kariuomenė savo įsipareigojimų mums taip pat negalės vykdyti“, – teigė šalies vadovas.

Daro gėdą

I.Pakarklytė teigė matanti labai didelę problemą, kad „prezidentas nemato problemos savo seksistiniame pasisakyme“.

„Kas blogai su prezidento citata? Moterys stereotipiškai skirstomos į du tipus: vertas santuokos, t. y. rimtas ir užkariautinas; nevertas ir nerimtas „mergeles“, su kuriomis galima paflirtuoti ir „mes arround“ prie ežeriuko.

Vyrai renkasi, ar užkariauti moterį pagal jos moralę. Taip pat moteriai priskiriamas pasyvios stebėtojos vaidmuo, o vyrui aktyvaus sprendimų priėmėjo“, – feisbuke vardijo Seimo narė.

Tokie prezidento pasisakymai, jos vertinimu, gilina stereotipus, žeidžia moteris, daro gėda prezidento institucijai.

„Dar liūdniau, kad prezidentas tame nemato problemos.

Vis galvoju apie tą prezidento gerovės valstybės viziją. Ir suprantu, kad čia turbūt vėl būtų tas atvejis, kai prezidento patarėjams reiktų aiškinti, kad ne, sakydamas „gerovės valstybė“, prezidentas neturėjo omenyje pagarbos žmogaus orumui, žmogaus teisių, lyčių lygybės ir lygių galimybių užtikrinimo, jis turėjo omenyje…(įrašykite patys)“, – pridūrė I. Pakarklytė.

Kritika iš kitų politikų, visuomenininkų

Minėtą šalies vadovo pasisakymą sukritikavo Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė, kiti politikai, žmogaus teisių gynėjai, visuomenininkai.

Kritikos dėl kontroversiškų pareiškimų prezidentas sulaukia ne pirmą kartą.

Kiek anksčiau kritikuodamas siūlymą koreguoti Seimo pirmininkės ir premjerės saugojimo režimą, prezidentas situaciją prilygino buvimu „truputį nėščiam“.

„Negalime tokių žaidimų žaisti, čia kaip būti truputį nėščiam“, – sakė G. Nausėda.