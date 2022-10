Jeigu sprogo vilkikas su sprogmenimis, kodėl jo niekur nesimato?

Vladimirui Putinai gyvybiškai svarbu atskleisti karą Ukrainoje sužlugdžiusių generolų „sąmokslą“, priešingu atveju jis taps atsakingu už visas Rusijos nesėkmes, o Krymo tilto sprogdinimas tik padeda eskaluoti įvykius, teigia karybos ekspertas Olegas Ždanovas.

Jo vertinimu, su šio tilto sprogdinimu siejami savo kailį bandantys gelbėti Rusijos kariškiai, taip siekę nukreipti dėmesį nuo Ukrainos fronte patiriamų nesėkmių ir atitolinti neišvengiamą „valymą“ aukščiausios karinės vadovybės gretose.

Buvęs Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pulkininkas O. Ždanovas išskiria tris pagrindines Krymo tilto sprogdinimo versijas ir galiausiai prieina išvados, kuri jų – realiausia.

Pirmoji ir šiuo metu labiausiai aptariama – Kremliaus propagandistų plačiai eskaluojama diversijos versija, esą buvo detonuoti sunkvežimiu gabenti sprogmenys.

The bridge from Russia to Crimea is one main route for the transportation of military recourses from Russia to south eastern Ukraine/the Kherson region.

The Russian reports are that the blast was caused by a truck loaded with explosives.#Crimea #crimeabridge pic.twitter.com/Wxt7JbGUR6