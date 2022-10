Anušauskui – nemaloni kritika: teks aiškintis Seime

Pasirodžius žinioms, kad Lietuvai priskirta Vokietijos kariuomenės brigada krizės atveju būtų dislokuojama per 10 dienų ir kad krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas nemato dėl to problemų, tai nuostabą sukėlė ir saviems kolegoms valdantiesiems, ir opozicijai. Ministras dėl to kviečiamas pasiaiškinti Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdyje.

Tai, kad Vokietijos karinis dalinys Lietuvoje nebus dislokuojamas nuolatos, šeštadienį sakė Rukloje apsilankiusi Vokietijos gynybos ministrė Christine Lambrecht. Jai antrino ir A. Anušauskas, argumentuodamas Ukrainos pavyzdžiu, esą apie Rusijos ketinimus pradėti karą buvo žinoma dar 90 dienų iki agresijos pradžios. Todėl, tikino ministras, 10 dienų laikotarpis, per kurį į Lietuvą krizės atveju turėtų atvykti Vokietijos kariai, yra visiškai tinkamas. Visgi, kaip rašė Elta, tokia A. Anušausko poziciją sukritikavo ir bendrapartietis, NSGK pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, ir pirmadienį Seime viešai opozicinių „valstiečių“ atstovas, komiteto narys Dainius Gaižauskas. „Tai, kad Vokietija nusprendė nedislokuoti Lietuvoje brigados, kalbu apie nuolatinį dislokavimą, yra didžiulė klaida, kadangi nebuvo įgyvendintas KAM iškeltas uždavinys padaryti viską, kad Vokietijos brigada atsirastų čia, Lietuvoje, ir būtent dabar", – Seime žurnalistams sakė D. Gaižauskas. Jo teigimu, ministro pasisakymas, kad 10 reagavimo dienų yra pakankamas terminas, yra neatsakingas. „Todėl reikalausime, kad krašto apsaugos ministras artimiausiame NSGK posėdyje pasiaiškintų, kodėl jis neįgyvendino šio uždavinio ir kodėl jis mano, kad brigados nebuvimas Lietuvoje yra labai nesvarbus sprendimas", – teigė NSGK narys. Jo teigimu, sąjungininkų būvimas Lietuvoje yra šalies saugumo garantas. Dainius Gaižauskas Foto: DELFI / Domantas Pipas „Be šių sprendimų, mes visi žinome, Lietuva negali jaustis saugi", – akcentavo D. Gaižauskas. Politikas priminė, kad krašto apsaugos sistemos biudžetas yra padidintas būtent tam, kad sąjungininkų būvimas Lietuvoje būtų padidintas. „Jei krašto apsaugos ministras nesusitvarko su šia užduotimi arba mano, kad tai yra nesvarbu Lietuvai, manau, laikas pagalvoti, ar jis tikrai gali užimti šias pareigas. Nepakanka reklamuotis mados žurnaluose, reikia dirbti“, – pabrėžė D. Gaižauskas. Jis negailėjo kritikos A. Anušauskui ir dėl to, kad ministras pats nedalyvauja NSGK posėdžiuose – vietoje jo juose dalyvauja viceministrai. Ministras kritiką atmeta Visgi ministras atmeta kritiką ir dėl komiteto posėdžių nelankymo, ir dėl neva pasikeitusios Lietuvos pozicijos NATO sąjungininkų brigados atžvilgiu. „Su kritika – paskubėjo, nes jokie susitarimai nėra nei pakeisti, nei jų atsisakyta. Dar kartą pabrėžiu – kalbėjome apie dabartinę situaciją. Jeigu dabar, pavyzdžiui, hipotetiškai ties Lietuvos sienomis susiklosto tokia situacija, kad du diktatoriai sugalvoja invaziją, tokiu atveju, priešakinis vadovavimo elementas koordinuoja brigados atvykimą per 10 dienų. Infrastruktūra, kurią norėjom pastatyti šiai brigadai, per 3 mėnesius nepasistato. Jeigu jie to nežinojo, tai dabar sužinos“, – Eltai aiškino A. Anušauskas. Pirmadienį Eltai ministras tvirtino, kad Lietuvos siekiai ir pozicija niekaip nesikeičia – nekinta ir Vokietijos kariuomenės įsipareigojimai, sutarti po NATO viršūnių susitikimo. „Jokie susitarimai nėra nei pakeisti, nei kaip nors interpretuojami kitaip. Kokie jie sudaryti buvo, tokie ir yra. Mes būtent dėl to ir siekiame vystyti infrastruktūrą, kalbamės apie tai su Vokietija – abi šalys specialiai sudarė darbo grupę. Dar kartą pabrėžiu, kad su savo interpretacijomis (kritikai – ELTA) labai skuba“, – teigė ministras. „Kai turime tokių kolegų, ko gero, net opozicijos nereikia“, – pridūrė jis. Kasčiūnas: kartais reikėtų dėti daugiau pastangų Kaip jau skelbta, pasak L. Kasčiūno, Lietuva turi labai aiškiai pasakyti ir siekti, kad Vokietijos brigada šalyje būtų dislokuojama nuolatos. Kodėl krašto apsaugos ministras A. Anušauskas išsakė šiek tiek kitokią nuomonę, NSGK pirmininkas nesiima vertinti. Tiesiog, jo teigimu, kartais reikėtų mažiau komunikuoti, o daugiau dirbti, įtikinant vokiečius dėl Lietuvos saugumui egzistenciškai svarbių sprendimų. „Aš nevertinsiu, kas čia įvyko, galiu tik pasakyti, kad Lietuvos interesas bei tikslas yra turėti brigadą čia. O kas ir ką komunikuoja... kartais reikėtų gal mažiau komunikuoti, o daugiau dėti pastangų įtikinant vokiečius“, – Eltai sakė L. Kasčiūnas. „Nežinau, ką norėjo pasakyti ministras, bet Lietuva nori, kad NATO būtų vietoje“, – akcentavo jis. „Mūsų tikslas yra ir toliau lieka turėti brigadą čia. Išsakytas variantas adekvatus, tik kaip tarpinis variantas, kaip laikinas, minimalistinis šiam momentui, kol mes neturime brigados priėmimui reikalingos infrastruktūros. Bet tai negali būti galutinis tikslas“, – sakė NSGK pirmininkas ir pažymėjo, kad labai svarbu suprasti, jog ministro A. Anušausko argumentai, remiantis Ukrainos pavyzdžiu, Lietuvai netinka. Laurynas Kasčiūnas Foto: DELFI / Andrius Ufartas „Pasirodė keistas palyginimas su Ukraina. Mes juk priešingai nei Ukraina neturime strateginio gylio. Todėl mums reikia pajėgų čia ir dabar. Reikia kuo daugiau pajėgumų, kad galėtume atgrasyti, o jei kas – kautis ant linijos. Todėl manęs tikrai neįtikina argumentavimas remiantis Ukrainos pavyzdžiu“, – aiškino L. Kasčiūnas. „Esame tam tikrame geopolitiniame surakinime: turime militarizuota Kaliningrado sritį, šalia – savarankiškumą praradusi Baltarusija, kuri iš principo yra ir galimas Rusijos karinis forpostas“, – teigė politikas. Ir tokia geopolitinė realybė, tęsė konservatorius, tiesiog įpareigoja siekti, kad NATO sąjungininkų kariniai vienetai Lietuvoje būtų dislokuoti nuolatos. „Visa tai yra be galo svarbu. Bet tas sutartas variantas dėl 10 dienų, jis gali būti tik laikinas, kol mes parengsime infrastruktūrą“, – apibendrino L. Kasčiūnas. Anušauskas tikina, kad Lietuvos atveju niekas nelauktų agresoriaus karinių veiksmų: brigados būtų permetamos nedelsiant Sekmadienį savo išsakytą poziciją A. Anušauskas pakomentavo socialinio tinklo paskyroje. Jis iš esmės pakartojo tuos pačius argumentus, aiškindamas, kad Lietuvos saugumą užtikrina minėtas Vokietijos įsipareigojimas. Christine Lambrecht ir Arvydas Anušauskas Foto: Scanpix / Reuters „Kas būtų, jei dabar (upd.- šiandien) matytume bręstant kaimynų agresiją, o mes dar nepastatėme infrastruktūros tinkamos ilgalaikiam sąjungininkų pajėgų buvimui? Tokiu atveju jos permetamos per 10 dienų ir tai užtikrina sąjungininkų priešakinis vadovavimo elementas“, – feisbuke rašė A. Anušauskas. „Ukrainos atveju agresoriaus planai jau buvo žinomi ir matomi 90 dienų iki agresijos. Mūsų atveju niekas nelauktų, kokių nors agresoriaus karinių veiksmų, o iškart imtųsi atgrasymo veiksmų ir brigada ar brigados būtų permetamos į Lietuvą nedelsiant. O kol kas statome taikos metui ir atgrasymui reikalingą infrastruktūrą (ir karinius miestelius, ir poligonus), kuri reikalinga ir mums, ir sąjungininkams. Mūsų tikslas bendras – padaryti taip, kad bet koks nukvakęs diktatorius net nematytų tinkamo „lango“ savo agresijai realizuoti“, – rašė konservatorių į ministrus deleguotas A. Anušauskas.

