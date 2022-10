Skundą JT dėl sovietinių paminklų nukėlimo Kairys vadina Rusijos intriga

Grupės žmonių kreipimąsi į Jungtinių Tautų (JT) Žmogaus teisių komitetą dėl sovietinių paminklų Antakalnio kapinėse nukėlimo kultūros ministras Simonas Kairys vadina Rusijos intriga.

„Kažko panašaus laukiau. Man tai nėra jokia nuostaba, nes tokia šalis kaip Rusija tikrai turi sugalvoti čia kažkokią intrigą. Pažiūrėkim į pavardes tų žmonių, kurie sugalvojo teikti tokį skundą“, – ketvirtadienį Žinių radijui sakė ministras.

Pasak jo, Lietuva gerbia tarptautines normas, todėl šią situaciją išspręs teisiniu keliu.

„Turime suvaldyti emocijas, turime labai aiškiai susidėlioti procesus, atskirti, kas yra kas“, – kalbėjo S. Kairys.

Ministras pabrėžė, kad Lietuva nepažeidžia Ženevos konvencijos.

„Joje labai aiškiai parašyta, kaip yra gerbiami karių kapai ar palaidojimo vietos. Visa tai yra užtikrinama“, – teigė jis.

Reaguodamas į grupės žmonių kreipimąsi, JT Žmogaus teisių komitetas šią savaitę pritaikė laikinąsias apsaugos priemones Antakalnio kapinėse esantiems paminklams, todėl Vilnius laikinai atidėjo jų nukėlimą.

Teisingumo ministerijos (TM) teigimu, į komitetą kreipėsi save „etniniais rusais“ pavadinę asmenys: su Baltarusijos valdžia susitikti šių metų pradžioje važiavęs Kazimieras Juraitis, taip pat Dmitrijus Glazkovas, Tatjana Brandt ir Anastasija Brandt.

Ministerija nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių skulptūroms prašę pareiškėjai klaidina komitetą, nes „nėra ketinama išniekinti Antrojo pasaulinio karo karių kapų ar griauti memorialo“. Be to, jie neišnaudojo teisinių priemonių šalies viduje ir dėl to teisiškai negalėjo kreiptis į jį.

Dėl to TM paprašė komiteto panaikinti komiteto pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska sako, kad jo atsakymų tikimasi per mėnesį.

Vilniaus meras Remigijus Šimašius BNS informavo, kad iš komiteto tikisi „racionalaus sprendimo“, tačiau pripažino, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių iki lapkričio 1-osios, kaip planuota, skulptūros nebus nukeltos.

Nukelti šešias Antrojo pasaulinio karo sovietų karius vaizduojančias figūrines pilko granito stelas sostinės savivaldybės politikai vienbalsiai nusprendė dar birželio pradžioje. Taip sekama kitų savivaldybių pavyzdžiu, kurios po Rusijos invazijos į Ukrainą siekia atsikratyti kapinėse likusio sovietinio totalitarinio režimo paveldo.