Socialiniuose tinkluose – nepagrąžinta Rusijos karių realybė

Socialiniai tinklai, ypač „Telegram“ ir „Twitter“ tapo ta erdve, kur nepaisant griežtų cenzūros ribojimų galima išvysti, kas šiuo metu iš tiesų dedasi Ukrainos fronte.

Už eilinėmis pergalėmis besidžiaugiančių Ukrainos karių vaizdo įrašus dabar kur kas įdomesnis daryti pačių rusų, o juose – nepagražinta realybė. Juose keiksmai, neviltis nesulaukiant pastiprinimo, beviltiškai skambantys savęs drąsinimai.

Šiuos niūrius vaizdus papildo filmuota medžiaga ir nuotraukos iš tų vietų, kuriose jau pasibaigė mūšiai. Sudarkyti žmonių kūnai, sunaikinta karinė technika liudija, kokius nuostolius patiria Rusijos kariuomenė.

BILD in liberated Lyman - Dead Russian soldiers still lying in the streets https://t.co/wmOVKuPpC0