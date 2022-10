Matijošaitis: nejaukiai jaučiamės ir mes toje šalyje nebedirbsime papildyta

Kauno meras Visvaldas Matijošaitis pareiškė, kad nejaukiai jaučiasi mokėdamas mokesčius Rusijai. Jis teigė, kad Rusijoje nebedirbs, tiesa, kada – neaišku.

„O prie ko aš ir ta aneksija?“, – antradienį klausimu į klausimą žurnalistui, pasiteiravusiam V. Matijošaičio nuomonės apie Rusijos sprendimą aneksuoti dalį Ukrainos, atsakė Kauno meras.

Jis pridūrė, kad jo verslas Rusijoje yra „padėtas ant stalo“ – pasamdyta bendrovė, kuri ruošia šį verslą pardavimui.

„Ir tiek. Aš norėčiau, kad jis būtų anksčiau, bet gyvenimas dėlioja, kad kažkiek vėluoja, bet bus realizuotas ir atsisakysime“, – sakė jis.

Paklaustas, kaip jaučiasi mokėdamas mokesčius Rusijos Federacijai, V. Matijošaitis sakė, kad mokesčiai nėra dideli, nes „Kaliningrado sritis yra tokia kaip ir lengvatinė zona“.

„Nejaukiai jaučiamės ir mes toje šalyje nebedirbsime“, – kalbėjo Kauno meras.

Politikas teigė dabar besigailintis sprendimo investuoti Rusijoje.

Neatmeta, kad kandidatuos

V. Matijošaitis yra užsiminęs, kad gali siekti trečiosios kadencijos Kauno miesto mero poste.

Konservatoriai į šį postą kelia Seimo narį Vytautą Juozapaitį, „valstiečiai“ – buvusį sveikatos apsaugos ministrą Aurelijų Verygą, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ Kauno skyrius partijai siūlo į merus kelti Gintautą Labanauską.

Rugsėjo pradžioje V. Matijošaitis aiškino, kad sprendimo nėra priėmęs, nes nėra aišku, koks bus merų statusas po ateinančių rinkimų.

„Jeigu tokie pat, tai liksiu kandidatuoti“, – tuomet žurnalistams sakė V. Matijošaitis, paklaustas, ar sieks trečios kadencijos tuo atveju, jeigu jo įgaliojimai liktų tokie patys.

Seimas birželio pabaigoje patvirtino naują Vietos savivaldos įstatymo redakciją, kurioje nustatyti mero ir tarybos įgaliojimai.

Numatyta, kad taryba dirbs kaip atstovaujamoji institucija, o tiesiogiai išrinktas meras – kaip vykdomoji.

Įstatyme numatyta, kad meras nebus tarybos narys, negalės balsuoti per jos posėdžius, tačiau jiems vadovaus, jo vadovaujama administracija rengs tarybos sprendimų projektus, šauks tarybos posėdžius, sudarys jų darbotvarkę. Be to, merui suteikta veto teisė.

Vis dėlto V. Matijošaitis teigė, kad to nepakanka.

„Dar kažkaip nėra pateikta, kas ten bus – ar meras, ar kažkoks gyvūnas, kas galės vadovauti miestui – nėra pilnai atsakyta taisyklių. Nežinau, matyt, gal valdantieji pateiks tas taisykles paskutinę dieną iš vakaro, kad gal nespėtume“, – žurnalistams trečiadienį sakė Kauno meras.

„Kai bus taisyklės, tada pasakysim – einam ar neinam“, – pridūrė jis.

„Miestiečių pasitikėjimą tikrai jaučiu, čia mano gimtas miestas“, – teigė V. Matijošaitis.

Procesas vyksta, bet ne taip greitai

„Vičiūnų grupės“ savininkai ir vadovai parduoti verslą Rusijoje žadėjo nuo Maskvos invazijos Ukrainoje pradžios vasarį.

Balandžio pradžioje „Vičiūnų grupės“ vadovas Šarūnas Matijošaitis sakė, kad ši viena didžiausių Lietuvoje maisto gamybos grupių verslą Rusijoje galutinai nutrauks per tris-keturis mėnesius.

Rugsėjo pradžioje V. Matijošaitis sakė, kad jam priklausančios „Vičiūnų grupės“ verslo pardavimas Rusijoje nevyksta taip greitai, kaip norėtų.

„Šiai dienai procesas vyksta, aišku, ne taip greit kaip visi norėtume ir jūs, o gal labiausiai aš arba kitas bendrasavininkas, su kuriuo esame ten savininkai. Vieni nori už dyką paimti, ten kreditiniai pinigai, ne už santaupas pastatyta, o iš kreditų, kiti – kad jie grįžtų“, – tuomet Kaune žurnalistams sakė meras.

Jis tvirtino girdėjęs siūlymų padovanoti gamyklą Rusijai ir pasitraukti, tačiau teigė to negalintis padaryti dėl kreditinių įsipareigojimų.