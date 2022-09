Landsbergis: uždarius penkias sienas, bėgančių rusų srautas krenta dramatiškai

Mobilizacijos nenorintiems rusams į pagalbą skuba Vokietija. Šalies vidaus reikalų ministrė Nancy Faeser pareiškė, kad „dezertyrai, kuriems gresia rimtos represijos, gali gauti tarptautinę apsaugą Vokietijoje“. Briuselis taip pat siūlo ieškoti bendro sprendimo. Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis po Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdžio pirmadienį teigė, jog norint patekti į ES per žemės sieną, yra reikalinga susitarti su penkiomis valstybėmis.

„ Tai yra Suomija, Baltijos šalys, Lenkija. Mūsų partneriai vakaruose kartais pamiršta, kad jie kviesdami atvažiuoti ar į Vokietiją, ar į Ispaniją, ar kur kitur, jie pirmiausia turi suprasti, kad nėra kito būdo, nesant oro susisiekimo, atvykti kitaip, nei kirsti šias 5 valstybes.

Jeigu tos penkios valstybės, kaip dabar yra viešai pareikšta – jos neketina praleisti žmonių ir toliau – tai reiškia, kad tokie kvietimai jie nieko daug labai nereiškia. Nepaisant to, kad galima turėti įvairių nuomonių. Bet vis dėl to kol kas už sienų apsaugą, nacionalinį saugumą atsakomybę didele dalimi prisiima būtent šių penkių valstybių Vyriausybės“, – sakė užsienio reikalų ministras G. Landsbergis.

Jis žiniasklaidai pabrėžė, jog Rusijos Federacijos piliečiai neturi labai daug galimybių atvykti į Europą.

„Nėra galimybės labai daug jiems atvažiuoti. Nepaisant to, kad jie visi atskristų, pavyzdžiui, į Stambulą, ir iš jo bandytų visi atskristi, tai yra labai riboti avialinijų, oro uostų resursai. (…) Mes dėl to ir pradėjome kalbėti, kad uždarius penkias sienas, radikaliai apribojus per penkias sienas atvykimą: Baltijos šalių, Lenkijos ir Suomijos, iš esmės srautas krenta dramatiškai. Nes lėktuvai to negali perimti. Tas pats egzistuoja ir nuo numanomos mobilizacijos bėgantiems Rusijos piliečiams“, – sakė ministras G. Landsbergis.

Užsienio reikalų ministras G. Landsbergis pirmadienį žiniasklaidai sakė tikintis, jog pradeda formuotis nauji įpročiai girdėti Baltijos šalis.

Naujos sankcijos gali strigti

Jo teigimu, diskusijos dėl aštuntojo sankcijų paketo yra pasistūmėjusios.

„Kiek toli pavyks su juo nueiti, turint mintyje, kad kai kurios valstybės jau iš anksto pasako, kad tam tikroms dalims nepritars, tai sunku pasakyti. Bet diskusijos vyksta, Lietuva juose aktyviai dalyvauja“, – sakė G. Landsbergis.