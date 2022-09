Tai, kad Vladimiras Putinas mėgsta versti kitus laukti – nesvarbu, ar eilinius savo šalies piliečius, ar kitų šalių lyderius, nėra paslaptis, o pastaruoju metu tokių nemalonių ir žeminančių gestų pats sulaukęs Rusijos lyderis, regis, nusprendė atsigriebti.

Žinia, kad V. Putinas skelbs mobilizaciją ir okupuotų Ukrainos teritorijų prijungimą prie Rusijos pasklido dar antradienį, kai visų Kremliaus propagandinių kanalų eteris buvo parengtas V. Putino pranešimui. Bet po kelių įtemptų ir chaotiškų valandų laukimo pareiškimas dėl nepaaiškintų priežasčių buvo nukeltas į trečiadienio rytą. Iš pirmo žvilgsnio tai nieko nepakeitė. V. Putinas vis tiek pasirodė Rusijos TV kanaluose ir paskelbė, kad Rusijoje bus vykdoma dalinė mobilizacija.

„Kvietimą į karinę tarnybą kol kas gaus tik tie piliečiai, kurie šiuo metu yra atsargoje, ir pirmiausia tie, kurie jau tarnavo Rusijos ginkluotose pajėgose, turi konkrečią karinę specializaciją ir atitinkamos patirties“, – kalbėjo V. Putinas, tarsi nuramindamas, kad visuotinės mobilizacijos kol kas dar nebus. Be to, visi pašaukti esą gaus reikalingus apmokymus.

Bet ko verti tokie pažadai, kai Kremlius tiek melavo – ir savo šalies piliečiams ir pasauliui apie karą Ukrainoje, jo tikslus, eigą, nuostolius? Ir ar yra reikšmingas skirtumas tarp dalinės bei visuotinės mobilizacijos, ką iš viso pakeis toji mobilizacija?

Ne tik Rusijos gyventojų reakcijos rodo, kad ne, bet ir Kremliaus pasirinktas slapukavimas iki paskutinės minutės tempti su sprendimu, žaidimas su faktais, atskiestais melu. Rizikingiausias Kremliaus sprendimas nuo vasario 24-osios imtis kraštutinių veiksmų, regis, buvo išties neišvengiamas, bet jo poveikis gali būti ilgalaikis.

Viskas pagal planą, todėl ir mobilizacija

Mobilizacija, kad ir dalinė, Rusijoje yra dar vienas įrodymas, jog iki šiol visos kalbos apie tai, kaip „specialioji karinė operacija“ vyksta pagal planą, tebuvo melas. Bet Kremlius pasirinko meluoti toliau: V. Putinas ne tik pats vengė vartoti žodį „karas“ – ši sąlyga nėra būtina skelbti dalinę mobilizaciją.

Po V. Putino kalbėjęs nesyk nurašytas ir „nušalintas“ gynybos ministras Sergejus Šoigu pažymėjo, jog nuo „specialios karinės operacijos“ pradžios Ukrainoje težuvo 5,9 tūkst. rusų karių. O ukrainiečiai esą patyrė gerokai didesnių nuostolių – 100 tūkst., iš kurių 60 tūkst. žuvo. Tad logika tokia: jei Rusija karo pradžioje metė per 150 tūkst. karių, iš kurių težuvo 5,9 tūkst., o Ukraina neteko pusės kariuomenės, būtina skelbti dalinę mobilizaciją. Skamba kaip nesąmonė? Bet tokia logika.

V. Putinas pažymėjo, kad tai esą buvo Gynybos ministerijos ir Rusijos kariuomenės generalinio štabo pasiūlymas, nors įsakymas dėl dalinės mobilizacijos jau pasirašytas.

Nenuostabu, kad, Ukrainos teigimu, rusų nuostoliai siekia kone dešimt kartų daugiau, nei jie patvirtina oficialiai, o net ir Vakarų šaltinių duomenimis Rusija neteko kelių dešimčių tūkstančių karių.

Taigi, oficialiai įvardijamų ir neoficialiai žinomų priežasčių loginė sankirta yra jokia paslaptis: Rusija iš tikrųjų patyrė didelių nuostolių, jai trūko ir dabar ypač trūksta karių – patrankų mėsos, kuri būtų metama į frontą, atlaikytų ukrainiečių kontratakas ir gebėtų vykdyti savo puolamąsias operacijas.

Šimtai tūkstančių – tik popieriuje

S. Šoigu pripažino, kad iš viso gali būti mobilizuota 300 tūkst. Rusijos piliečių – tarp jų ir šauktiniai, kurių kasmet Rusija parengia apie 140 tūkst. Bet tai tėra nominalūs, taikos metų skaičiai. Pašaukti karius „ant popieriaus“ yra viena, bet realybėje tikrieji skaičiai ir jų nauda gali būti visai kiti.

Pirmoji problema yra nepasitenkinimas pačioje Rusijoje. Iki šiol Rusija nuostolius bandė kompensuoti bandymais vilioti rusus į armiją pinigais, nusikaltėlius – amnestija, o savanorius provincijoje – ir kitomis motyvacinėmis priemonėmis, kurių niekas neslepia: rusų kariai Ukrainoje jau liūdnai pagarsėjo plėšikavimais, prievartavimais, nevaržomais ukrainiečių kankinimais ir žudynėmis.

Bet net ir tokiais būdais tepavyko pritraukti keliasdešimt tūkst. karių – to neužtenka užlopyti spragas kritiniuose fronto sektoriuose. Bet jau antradienį pasirodžius pranešimams apie būsimą mobilizaciją, apie draudimą 18-56 metų vyrams išvykti iš Rusijos, paieškos sistemos kaito: populiariausi klausimai buvo kaip išvengti karinės tarnybos, kas už tai gali grėsti ir kaip palikti šalį.

Trečiadienį kai kurios paieškos sistemos Rusijoje jau ėmė lūžinėti, o skrydžių bilietų kainos iš Maskvos į Stambulą šoktelėjo iki 3 tūkst. dolerių.

Putin's cancelled speech appears to have set Moscow ablaze with anxiety. For a hypothetical family of three (let's say a mom, a dad, and an adult son), a flight from Moscow to Istanbul is now approaching $3200. pic.twitter.com/mCIlSQm5kW