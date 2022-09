Demokratai „Vardan Lietuvos“: Kreivio pasisakymai atitolę nuo realybės

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcija Seime ketvirtadienį pokalbio iškvietė energetikos ministrą Dainių Kreivį. Parlamentarų teigimu, ministro pasisakymai apie energetikos kainas ir Vyriausybės pagalbą žmonėms yra atitolę nuo realybės, rašoma frakcijos pranešime.

„Iš ministro D. Kreivio išgirdome, kad kainos, kurias moka gyventojai tiek už šilumą, tiek už elektrą, yra įkandamos. Apmaudu ir kartu stebina tokie ministro žodžiai, kai tuo pačiu metu Lietuvoje didelė dalis žmonių kalba apie blogėjančią finansinę padėtį, ypač šeimos, auginančios po kelis vaikus, o verslai aiškiai skelbia apie veiklos sustabdymą, galimus bankrotus dėl išaugusių energetikos kainų“, – teigia frakcijos seniūnas Lukas Savickas.

Parlamentaras Linas Kukuraitis ministrui D. Kreiviui kėlė klausimą dėl Vyriausybės skirtos ir planuojamos pagalbos paketo.

„Jūs sakote, kad nemėgstate politikuoti. Tačiau Vyriausybė visur skelbia, kad nuo kitų metų skirs žmonėms milijardą eurų paramos kilusios krizės pasekmėms spręsti. Bet ši parama yra pavėluota. Be to, Vyriausybė didžiuojasi buvusios paramos skaičiais, tačiau infliacija viską suvalgė, o žiema jau artėja ir žmonėms pirmuosius jos mėnesius teks išgyventi be aiškios valdančiųjų pagalbos“, – pažymėjo L. Kukuraitis.

Seimo narė Laima Mogenienė taip pat atkreipė dėmesį į Energetikos ministerijos veiklos aplaidumą, kuris sukėlė bendrovės „Perlas Energija“ skandalą.

„Neatskirti spekulianto nuo realių rinkos dalyvių yra kompetencijos ir atsakomybės klausimas. Taip pat stebina valdančiųjų kalbos, kad visoje šioje energetikos krizėje vyksta natūrali verslo rizika, kad žmonių atleidimai nėra reikšmingas įvykis. Tai yra nesuvokiama, nes valstybės interesas turi būti apsaugoti verslą, kad jis neužsidarytų ir jame dirbantiems žmonėms netektų prarasti darbų“, – kalbėjo L. Mogenienė.

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas Algirdas Butkevičius pabrėžė Energetikos ministerijos ir kartu visos Vyriausybės vėlavimą ir neveiksnumą planuojant ir numatant pagalbos priemones. Pasak parlamentaro, įvairios Europos valstybės daug anksčiau priėmė sprendimus, kuriais numatė pagalbą žemas pajamas gaunantiems žmonėms, taip pat verslui, užtikrinant įmonių likvidumą, suteikiant joms subsidijas. Pavyzdžiui, kaip nurodė A. Butkevičius, Lenkija, Latvija, Čekija dar praeitų metų rudenį ėmėsi sprendimų, numatant galimą energetikos krizę.

Susitikimo metu parlamentarai kėlė klausimus dėl didesnio dėmesio tūkstančiams Lietuvos namų ūkiams, norintiems patiems gamintis elektros energiją, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos veiklos prognozuojant elektros kainų pokyčius, teikiant sprendimų siūlymus ir kt.

Frakcija primena, kad dar prieš Seimo rudens sesijos pradžią pateikė dešimties punktų pagalbos priemonių paketą, kurį siūloma Vyriausybei pradėti įgyvendinti jau nuo spalio mėnesio. Jame numatyta nulinio PVM tarifo šildymui taikymas, elektros kainos fiksavimas, elektrinių suminės galios didinimas, efektyvesnis biokuro panaudojimas, lengvatinės paskolos, garantijos ir subsidijos verslui, pagalba žmonėms išsilaikyti darbo rinkoje, energetinių kainų kompensavimas gyventojams ir vienkartinės išmokos pažeidžiamiausiems.