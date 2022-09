Įsisiūbuojant apokaliptinėms nuotaikoms ministrui – darbuotojų kaltinimai: jo veiksmai žalingi visai Lietuvai

Žemės ūkio sektorių krečiant problemoms dėl augančių energijos kainų ir stambiems ūkininkams kalbant apie užgriuvusį sunkmetį įsiplieskė konfliktas tarp žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko ir jam pavaldžios Nacionalinės mokėjimo agentūros. Šios profsąjunga kreipėsi į valstybės vadovus informuodama, kad ministro veiksmai gali pakenkti visam šalies ūkiui.

Ministrės sutuoktiniui ruošiama šilta vieta?

Šaltinių teigimu, jau kurį laiką žemės ūkio ministras K. Navickas ieško būdų, kaip pakeisti dabartinį Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) vadovą Aleksandrą Muzikevičių.

Gerai informuoti šaltiniai Delfi nurodo, kad vieta galbūt ruošiama konservatorės, finansų ministrės Gintarės Skaistės sutuoktiniui Audriui Skaisčiui. Šiuo metu jis NMA eina Teisės departamento direktoriaus pareigas.

Taip pat šaltiniai nurudo, kad ministrui bandant atlaisvinti NMA vadovo pareigas esą jam padeda jo patarėjas Rokas Petrašiūnas, anksčiau ėjęs Valstybės saugumo departamento valdybos viršininko pareigas ir neaiškiomis aplinkybėmis palikęs darbą VSD.

A. Muzikevičius neseniai kreipėsi į premjerę Ingridą Šimonytę ir informavo ją apie iš ministro K. Navicko patiriamą mobingą. Dabartinis vadovas kritiškai vertina pradėtus tarnybinius tyrimus jo atžvilgiu ir laikosi nuomonės, kad taip siekiama su juo susidoroti. Be to, A. Muzikevičius neatmeta, kad dėl mobingo gali tekti kreiptis ir į teismą.

Tuo metu K. Navickas neslepia A. Muzikevičiui turintis priekaištų. Anot ministro, dabartinis vadovas nedirba taip, kaip turėtų.

Kreipėsi į G. Nausėdą ir I. Šimonytę

Vis dėlto priekaištų ministrui K. Navickui turi ne tik NMA vadovas, bet ir įstaigos darbuotojai. Delfi susipažino su NMA Profesinės sąjungos pirmininkės Beatos Naruševič-Sevruk ir NMA Darbo tarybos pirmininkės Julijos Jevsejevienės kreipimusi „Dėl ŽŪM veiksmų destabilizuojant padėtį NMA“. Jis skirtas prezidentui Gitanui Nausėdai, premjerei Ingridai Šimonytei, Seimo Kaimo reikalų komitetui ir Žemės ūkio ministerijai.

Darbuotojų atstovų kreipimasis adresatams išsiųstas rugsėjo 6 dieną.

„Atstovaudami Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojams bei reaguodami į darbuotojų kreipimąsi bei žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, susijusią su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir NMA vadovybe, kreipiamės nuogąstaudami dėl galimo įstaigos veiklos destabilizavimo ir iš to kylančių galimų grėsmių Lietuvos valstybei“, - kreipimąsi pradeda NMA darbuotojų atstovai.





Laiške dėstoma, kad NMA – vienintelė akredituota institucija Lietuvoje, administruojanti ES ir Lietuvos valstybės paramos priemones, yra atsakinga už žemės ūkio ir žuvininkystės fondų (Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus, nacionalinės paramos bei valstybės pagalbos ir Europos žuvininkystės fondo bei Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo) paramos lėšų mokėjimą.

„Deja, pastaruosius kelis mėnesius NMA darbuotojai nuolat atitraukiami nuo savo tiesioginių funkcijų administruoti paramą dėl įvairių duomenų bei informacijos pagal ŽŪM pavedimus rinkimo. Duomenų už kelis metus apie keliolika tūkstančių bylų, duomenų, kurių nebuvo numatyta kaupti, bet ministerijai jų prireikė „čia ir dabar“, nors tokiems duomenims surinkti reikia kelių mėnesių bei didelio darbuotojų kiekio. Iš to darytina išvada, kad galimi NMA veiklos sutrikimai, nes vien per liepą–rugpjūtį gauta 50 pavedimų iš ŽŪM dėl informacijos pateikimo itin trumpais terminais, dėl didelės apimties duomenų (pvz., surinkti duomenis dėl kiekvieno mokėjimo prašymo, kurių iš viso buvo 16 000 vnt.), ko per daugiau nei 20 NMA veiklos metų nėra buvę. Tokie pavedimai gaunami nuolatos ir po kelis kartus per savaitę. Tokių veiksmų atlikimas trukdo vykdyti tiesiogines funkcijas, užtikrinant paramos administravimą laiku.

Būtina paminėti ir kitus ŽŪM atliekamus veiksmus, turinčius neigiamos įtakos NMA darbuotojams ir NMA veiklai: 1) ŽŪM iniciatyva pradėti NMA darbuotojams tarnybiniai tyrimai; 2) ŽŪM pradėti keli NMA auditai skirtingoms veiklos sritims vienu metu. Jeigu NMA veikla bus destabilizuota, kils reali grėsmė, kad reikiami administravimo ir kontrolės veiksmai žymiai vėluos, dėl ko vėluos arba išvis sustos išmokos ir investicinė parama ūkininkams, perdirbėjams, bendruomenėms, savivaldybėms, VVG subjektams, t.y. apie 150 tūkst. Lietuvos ūkininkų bei kaimo gyventojų ir subjektų“, - dėstoma rašte.

NMA darbuotojai įspėjo, kad visa tai prisidėtų prie, jų vertinimu, ir taip didelių šių dienų iššūkių energetikoje, rinkos nestabilume ir visos produkcijos bei paslaugų kainų augime.

Kritikuoja ministro sumanymą

Labiausiai NMA darbuotojai nustebo dėl žemės ūkio ministro K. Navicko sumanymo keisti NMA struktūrą. Anot jų, K. Navickas nutarė, kad NMA kanclerio ir direktoriaus pavaduotojo etatai nereikalingi.

„Esame nustebinti ir labai sunerimę dėl teisės aktų registre ŽŪM vienašališkai paskelbto NMA struktūros pakeitimo projekto, kuriuo siūloma naikinti dvi NMA vadovybės pareigybes – NMA direktoriaus pavaduotojo bei kanclerio (2022 m. rugsėjo 1 d. paskelbtas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 22-12057 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-258 „Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.

ŽŪM siūlymas naikinti pareigybes didins darbo krūvius kitiems darbuotojams, o dėl augančio darbo krūvio, kuris ir taip siekia 130 proc., kils dar didesnis darbuotojų nepasitenkinimas. Dėl to didėja rizika prarasti kompetentingus darbuotojus, o naujų priėmimas yra sunkiai įgyvendinamas dėl mažiausio atlyginimų lygio, lyginant su kitomis paramą administruojančiomis agentūromis (NMA specialistų atlyginimai dažnu atveju yra panašaus lygio kaip žemos kvalifikacijos darbuotojų rinkoje, o finansavimo dydis ir jo skyrimo operatyvumas priklauso nuo ŽŪM)“, - laiške nurodė NMA darbuotojų atstovai.

Ir čia pat nurodoma, kuo ministro sumanymas keisti NMA struktūrą gali būti žalingas.

Darbuotojai atkreipė dėmesį, kad panaikinus šias pareigybes gali būti sustabdyti visi šiuo metu paskelbti konkursai į laisvas darbo vietas. Anot jų, šiuo metu vyksta 30 konkursų bei 6 atrankos, artimiausiu metu planuojami dar 10 konkursų.

„Nauji konkursai po reorganizacijos galėtų įvykti ne anksčiau kaip po 3 mėn. Vadinasi, NMA ilgą laiką negalėtų priimti naujų specialistų, jų ugdyti ir pasirengti naujam 2023–2027 m. finansiniam laikotarpiui nuo 2023 m. sausio 1 d. susidaro sunkiai suvokiama situacija, kai neaišku, ko siekiama tokiais sprendimais – struktūros optimizavimo ar sąmoningo NMA veiklos trikdymo, taip sukuriant prasto darbdavio reputaciją.

Įvertinus, kad išlaikyti bei pritraukti naujų darbuotojų yra itin sudėtinga (2022 m. NMA paliko 71 darbuotojas, bet buvo priimti tik 52 nauji darbuotojai), tai dar labiau apsunkins ir taip įtemptą situaciją. Iš šiemet paskelbtų 122 konkursų net 44 neįvyko, nes pretendentai tiesiog neatvyko arba nebuvo norinčių juose dalyvauti. Dabartinė situacija didina įtampą įstaigoje dėl neprognozuojamai išaugusių ŽŪM pavedimų bei kuria neigiamą jos įvaizdį. Taip pat viešojoje erdvėje skleidžiama galimai neteisinga informacija daro ne tik neigiamą įtaką įstaigos prestižui, bet ir kelia didelį stresą NMA dirbantiems darbuotojams, kas daro neigiamą įtaką įstaigos mikroklimatui, darbuotojų emocinei būsenai, motyvacijai ir skatina svarstyti darbo vietos keitimo galimybes. Papildomą netikrumo jausmą sukėlė ir tiesioginio vadovavimo įvedimas iš ŽŪM“, - teigė NMA darbuotojų atstovai.

Įspėja, kad ūkininkai gali netekti paramos

Anot jų, tai kelia grėsmę NMA neatitikti akreditavimo kriterijaus dėl žmogiškųjų išteklių užtikrinimo, dėl ko galėtų būti sustabdyti mokėjimai ūkininkams.

„Šiuo metu, baigiantis 2014–2020 m. programiniam laikotarpiui, kurio sėkmingas pabaigimas yra nemenkas iššūkis ir tiesiogiai priklauso nuo kompetentingų darbuotojų, neatlikus visų būtinų programinio laikotarpio pabaigimo darbų laiku, Lietuvai kyla grėsmė netekti dalies ES paramos. NMA darbuotojų atstovai mato, kad NMA vadovybė ėmėsi ir imasi veiksmų dėl situacijos gerinimo, tačiau įstaigos veiklos žlugdymas yra išorinis veiksnys, sąlygotas ŽŪM pavedimų ir kitų jos veiksmų gausos, darančių neigiamą įtaką NMA veiklai.

Atkreiptinas dėmesys, kad po kelių mėnesių prasidės naujo 2023–2027 m. programinio laikotarpio priemonių dokumentų administravimas. Neturint pakankamai aukštą kvalifikaciją bei reikiamą patirtį turinčių darbuotojų, nebus įmanoma užtikrinti tinkamo naujojo laikotarpio paramos administravimo, taigi, Lietuvos ūkininkai, perdirbėjai, bendruomenės ir kiti paramos gavėjai šios paramos gali negauti arba gauti labai pavėluotai, kas neabejotinai paveiks visos valstybės ekonomiką“, - rašoma kreipimesi.

Galiausiai darbuotojų atstovai sukritikavo ministro K. Navicko viešus pasisakymus.

„Iš žemės ūkio ministro K. Navicko ir jo pavaldinių pasisakymų viešojoje erdvėje jaučiamas visiškas aukštos kvalifikacijos NMA darbuotojų neįvertinimas, kuris yra ekonomiškai žalingas ne tik įstaigos darbui, bet ir valstybei. Tokia situacija jau apsunkino įstaigos veiklą, o netolimoje ateityje visiškai sutrikdys jos darbą ne trumpesniam nei metų ar dvejų laikotarpiui. Tai darys įtaką netinkamam veiklos užtikrinimui, priskirtų funkcijų neatlikimui, o didžiausia galima rizika Lietuvos biudžetui – prarastos ES skirtos lėšos. Kaip tai bus suvaldyta – niekas nekalba.

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, NMA darbuotojų atstovai kreipiasi į Jus prašydami imtis būtinų priemonių ŽŪM ir Žemės ūkio ministro veiksmuose, kad būtų užtikrinta iki šiol buvusi efektyvi įstaigos veikla, bei pažymime, kad matydami daromą žalą darbuotojams ir valstybės interesams, imamės ir ateityje imsimės teisės aktuose numatytų būdų ginti darbuotojų teisėtus interesus“, - reziumuojama laiške.

Mato daug trūkumų

Delfi su klausimais taip pat kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją ir paprašė įvertinti susidariusią situaciją.

Šios atstovai teigė, kad NMA veikla ministerijai kelia rūpestį.

„Žemės ūkio ministerijai susirūpinimą kelia ūkininkų ir kitų pareiškėjų skundai dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) veiklos. Pareiškėjai skundžiasi, kad vėluoja paraiškų vertinimas, vilkinami pažeidimų tyrimai. Ministeriją pasiekė informacija apie patikrinimus ir pažeidimų tyrimus, kurie truko beveik metus nepaisant tai reglamentuojančių teisės aktų.

Žemės ūkio ministerija siekia išanalizuoti susikaupusias sistemines bėdas, susijusias su NMA vadovavimo kokybe, įstaigos veiklos organizavimo trūkumais, dėl kurių, pavyzdžiui, vėluoja projektų vertinimas. Dėl to reikalaujama asmeninės NMA vadovo Aleksandro Muzikevičiaus atsakomybės, nes vadovas privalo įstaigos darbą organizuoti taip, kad funkcijos būtų atliekamos ir laikomasi teisės aktų.

Pačios NMA Žemės ūkio ministerijai pateiktais duomenimis, pavyzdžiui, iš šių metų balandžio 19 – gegužės 18 d. dienomis teiktų ūkininkų paraiškų investicijoms į valdas iš EURI fondo per nustatytą terminą iki rugpjūčio 18 d. vėluota įvertinti 12 paraiškų beveik 15 mln. Eur paramai gauti. Tai sudaro 40 proc. šiai paramai gauti teiktų paraiškų.

Anksčiau į ministeriją kreipėsi Vietos veiklos grupių tinklas, atstovaujantis visas Lietuvos Kaimo vietovėse veikiančias vietos veiklos grupes (VVG). VVG tinklas nurodė, jog NMA reikšmingai vėlavo derinti vietos projektų agreguotas vertinimo ataskaitas bei teikti metodinę pagalbą. Buvo vėluojama suteikti metodinę pagalbą apie 50 vietos projektų ir apie 30 projektų vėluojama suderinti agreguotas vertinimo ataskaitas. Ataskaitas vertinti reikšmingai vėluojama nuo 2019 metų, rodo Žemės ūkio ministerijos analizė. Gavus VVG tinklo skundą buvo pradėtas tyrimas dėl galimo tarnybinio nusižengimo“, - dėstoma ministerijos atsakyme.



Foto: DELFI / Josvydas Elinskas



Toliau jos atstovai dėstė, kad Žemės ūkio ministerija šiuo metu baigia rengti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023 – 2027 m. strateginį planą, kuriam nuolat prašo aktualių duomenų apie paramos panaudojimo tendencijas. Dėl to esą užklausų skaičius gali būti išaugęs. Anot ministerijos atstovų, NMA vėluoja ir ministerijai teikti duomenis, aktualius Strateginiam planui rengti.

„Tokie vėlavimai ir kiti darbo organizavimo trūkumai yra netoleruotini ir kyla rizika, kad ūkininkai, planuojantys investicijas, dėl NMA veiklos trūkumų bus priversti atsisakyti savo planų.

Nemalonu girdėti, kad NMA vadovybė nesugeba užtikrinti teisingo darbo krūvio darbuotojams ir rinkos sąlygas atitinkančio darbo užmokesčio, neturi nuoseklios personalo politikos, kuri užtikrintų specialistų lojalumą ir naujų darbuotojų pritraukimą. Tai – sisteminės bėdos, kurios ŽŪM kelia nerimą.

Žemės ūkio ministerija siekia stabilizuoti NMA veiklą ir užtikrinti, kad ūkininkams ir kitiems pareiškėjams paslaugos būtų suteikiamos laiku ir kokybiškai, kaip tai įtvirtinta paramos schemas reglamentuojančiais teisės aktais, o pastebėtos galimai sisteminės bėdos analizuojamos ir sprendžiamos“, - nurodoma ministerijos atsakyme Delfi.

Ministerija nori keisti NMA struktūrą

O dviejų vadovaujančių pareigybių naikinimą ministerijai paaiškino taip: „NMA iki kitų metų pradžios ministerijai privalės pateikti Agentūros struktūros keitimo poreikio analizę ir siūlomą atnaujintą struktūrą bei ateinančių 5 metų darbo krūvio tendencijų ir reikiamų darbuotojų skaičiaus analizę, kaip numatyta NMA administracinės naštos mažinimo klientams ir administravimo kokybės gerinimo veiksmų plane.

Savo ruožtu, siekdama, kad įstaiga efektyviai naudotų žmogiškuosius išteklius ir jiems skirtas lėšas Žemės ūkio ministerija pasiūlė naikinti dvi konkrečias NMA vadovybės pareigybes – NMA direktoriaus pavaduotojo bei kanclerio. Šis siūlymas nėra susijęs su reorganizacija ir neturės įtakos kitų darbuotojų darbo krūviui. Dėl to jokie paskelbti konkursai į laisvas darbo vietas nebus stabdomi.

Ministerija atkreipia dėmesį, jog kanclerio pareigybė NMA buvo įsteigta tik 2020 rugpjūtį. Tačiau NMA direktorius A. Muzikevičius per dvejus metus iki šiol nėra paskyręs kanclerio valstybės tarnybą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Maža to, šių metų balandį buvo paskelbtas konkursas į NMA kanclerio pareigas, kuris buvo atšauktas gegužę NMA direktoriaus sprendimu.

NMA nuostatuose numatyta, kad direktoriaus pavaduotojas turėtų pavaduoti direktorių jam nesant. Tačiau, ministerijos duomenimis, vien šiais metais bent devynis kartus NMA direktoriui laikinai negalint vykdyti funkcijų žemės ūkio ministras turėjo pavesti NMA direktoriaus funkcijas vykdyti vienam ar kitam NMA struktūrinio padalinio vadovui, o ne direktoriaus pavaduotojui, nes direktoriaus pavaduotojas dėl įvairių priežasčių laikinai negalėjo vykdyti savo funkcijų.

Ministerija, įvertinusi nurodytas aplinkybes, mano, kad NMA kanclerio ir NMA direktoriaus pavaduotojo pareigybės yra perteklinės, todėl, taupydama valstybės biudžeto lėšas, mažindama vadovaujančių darbuotojų skaičių, nebenumato NMA kanclerio ir NMA direktoriaus pavaduotojo pareigybių.

Kitų struktūros pakeitimų, taip pat mažinti NMA darbuotojų (ne vadovybėje) skaičių, šiuo metu nenumatyta.“

Ministrą nustebino profsąjungos laikysena

Žemės ūkio ministras K. Navickas taip pat įvertino darbuotojų atstovų kreipimąsi. Jis teigė esantis nustebęs NMA Profesinės sąjungos laikysena.

„Stebina tai, kad profesinės sąjungos atstovai, užuot gynę darbuotojų interesus, ima ginti darbdavį (vadovus), tokią situaciją jau patyriau vykdant Miškų valdymo reformą, kuomet profsąjungos teigė, kad be „gerų“ vadovų darbuotojai jausis nesaugiai.

Matau NMA darbuotojų atsidavimą darbui ir dėl jų profesionalumo abejonių nekyla. Tačiau vis daugiau abejonių kelia NMA vadovo gebėjimas vadovauti. Užuot atsakęs į pastabas, pasiūlęs bendrai ieškoti sprendimų, vadovas staiga tapo nedarbingas – per tris vasaros mėnesius dirbo tik dvi savaites ir pradėjo savarankišką politinę kampaniją prieš ministrą ir ministeriją.

Noriu priminti, kad vėluojantys projektų paraiškų vertinimai, ar savarankiški NMA sprendimai, kai tūkstančiams ūkininkų atsirado prievolė išlaikyti daugiametes pievas ir ganyklas, kilo ne dėl ministro, ar ministerijos kaltės.

Įstaigai nereikia pareigybių vadovybėje, kur niekas neatlieka funkcijų. Reikia vadovo, kuris užtikrintų efektyvią veiklą ir darbuotojams nereikėtų nerimauti dėl krūvio bei darbuotojų trūkumo. Šiuo metu tokio vadovo įstaigoje aš nematau“, – teigė žemės ūkio ministras K. Navickas.