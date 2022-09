Prokremliško R. Kadyrovo oponentas, tremtyje veikiančios čečėnų respublikos Ičkerijos vyriausybės vadovas Achmedas Zakajevas įsitikinęs, kad šis pareiškimas – tik blefas siekiant savų tikslų. Anot A. Zakajevo, R. Kadyrovas suvokia, kad saugus yra tik Čečėnijoje, todėl iš savo posto savo noru tikrai nesitrauks.

Mato tik R. Kadyrovo blefą, kuriuo siekiama egoistinių tikslų

„Į neterminuotas atostogas jis išeis tada, kai atsidurs teisiamųjų suole už nusikaltimus, kuriuos jis įvykdė prieš čečėnų tautą, dalyvaudamas nusikalstamame kare Ukrainoje bei visus kitus dalykus, kuriuos padarė. Neabejoju, kad šis žmogus galiausiai atsidurs teisiamųjų suole ir bus išsiųstas labai ilgų, neterminuotų atostogų“, – Ukrainos naujienų kanalui „Freedom“ kalbėjo A. Zakajevas.

Buvęs įtakingas Čečėnijos politikas, nepriklausomos respublikos premjero pareigas ėjęs, kovoms su Rusijos kariuomenė vadovavęs A. Zakajevas pastebi, kad Kremliui ištikimas autokratas Ramzanas Kadyrovas tokius pareiškimus darė jau ne kartą. Visgi, pasak A. Zakajevo, užleisti savo pozicijų tironas tikrai neketina ir pateikė dvi galimas įvykių versijas.

Pagal vieną jų, netrukus į Čečėnijos sostinės Grozno aikštes ne savo valia turėtų išeiti tūkstančiai valstybės tarnautojų, surengti mitingą bei R. Kadyrovo paprašyti likti savo poste, toliau „globoti ir saugoti“ čečėnų tautą.

Ramzan Kadyrov announced he might be leaving his job.