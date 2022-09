Rusija gavo į kaulus savo pačios žaidime: netikėti priešai bejėgiais privertė pasijusti net Kremliaus asus

Karas Ukrainoje jau daugiau nei pusmetį vyksta sausumoje, ore, jūroje, bet rusams vis nesiseka įveikti ukrainiečių. O informacinėje erdvėje Rusija tiesiog triuškinama. Ten, kur neseniai siautėjo Kremliaus troliai, juos ir ne tik taršo paslaptinga bendruomenė – NAFO. Iš pažiūros tai atrodo tik rusų erzinimas. Bet jų įsiūtis ir įtarimai, kad „draugužiai“ iš tikrųjų yra NATO psichologinių operacijų kariai rodo, koks bejėgis Kremlius prieš trolius šuns veidu.

Trisdešimties rublių armija. Taip dar vadinami rusų troliai ne vienerius metus siautėjo interneto platybėse, platino dezinformaciją įvairių šalių žiniasklaidos portaluose, socialiniuose tinkluose, kartu su profesionaliais programišiais prisidėjo prie kibernetinių atakų Vakarų šalyse.

Kitaip sakant trolių fermų, kurių vadu vadinamas „Vagner“ samdinių vadeiva Jevgenijus Prigožinas, vaidmuo išaugo nuo paprasčiausių sąmyšio kėlėjų iki grėsmės nacionaliniam saugumui. Neatsitiktinai prieš kelerius metus JAV į sankcijų sąrašą įtraukė 19 rusų ir „Interneto tyrimų agentūrą“ (vadinamąjį „trolių fabriką“), kurią valdo J. Prigožinas.

Prieš Kremliaus trolius stojo ir oficialios institucijos, ir organizacijos, žiniasklaida, ir neformalūs judėjimai, tokie, kaip Lietuvos elfai, prieš kelerius metus išgarsėję Vakaruose, kaip grupė, kovojanti su Kremliaus dezinformacija. Visų šių pastangų efektyvumas visada kėlė diskusijų – ar tai veikia, ar tai svarbu ir ar iš viso verta užsiimti „tokiais niekais“. Juk iš Kremliaus pastaruoju metu liejasi tokios nesąmonės bei kliedesiai, kad vargu ar kas tuo dar betiki.

Tačiau karas Ukrainoje viską sustatė į savo vietas: jau nuo gegužės mėnesio socialiniuose tinkluose iš pirmo žvilgsnio kvailai atrodantys ir prastai sumontuoti šiba inu veislės šunelių atvaizdai tapo informacinio pasipriešinimo Kremliaus dezinformacijai simboliu.

Gali pasirodyti, kad jų misija tėra trolinimas ir tiesiog pasipriešinimas Rusijos informaciniam karui socialiniuose – vaikų žaidimas, palyginus su realiu kinetiniu karu Ukrainoje, Rusijos diplomatiniu, energetiniu šantažu ir bandymais tam atsispirti.

Tačiau už tokių NAFO draugužių, regis, nebrandžių patyčių, erzinimo ir smagaus šūdrašinėjimo kampanijos slypi kur kas daugiau – reali finansinė parama Ukrainai, naujoviško psichologinio karo priemonės, prieš kurias Kremlius neturi jokių priešnuodžių.

Nuo elfų iki NAFO draugužių

Tai, ką prieš kelerius metus Vakaruose išgarsėję Lietuvos elfai dare internete – medžiodami rusų trolius, Kremlių šlovinančius ir dezinformaciją platinančius komentarus, kuriuos masiškai skundė socialinių tinklų ir portal administracijoms, buvo iš dalies sėkminga kampanija. Pavykus blokuoti trolio paskyrą užtvenkiamas kelias bent dallies melų srauto plitimui. Tai atrodė unikalu – savanoriai, eiliniai piliečiai be jokios valdžios iniciatyvos, palaikymo ar įsakymo kovoja su Rusijos platinamais melais.

Tačiau gegužę socialiniuose tinkluose, ypač „Twitter“ pradėjęs plisti NAFO judėjimas apjungė daugiau sričių: absurdą bei plačią internet subkultūrą, kai pašaipiai pavadintas judėjimas, kurio sąskambis neatsitiktinai primena NATO, aktyvuoją 5-ąjį straipsnį ir šimtai ar net tūkstančiai šiba inu avatarais pasipuošusių socialinių paskyrų veikėjų ima atakuoti Rusijos dezinformacijos skleidėjus, psichologines operacijas, tiesioginę paramą Ukrainai. Ir visa tai – savanoriškai, žaidimo principu.

Paramą Ukrainai prieš pat karą ir jo pradžioje simbolizavusi JAV prieštankinė Sistema „Javelin“ dėl savo efektyvumo įgijo kone mitinį ir tiesiogine šio žodžio prasme – ikoninį statusą: keli savanoriai sukurpė pirmuosius kuklius lipdukus, antsiuvus ir marškinėlius su „St. Javelin“ – Šventojo Javelino stilizuotais atvaizdais.

Lyg interneto memai šie atvaizdai plito, jų buvo sukurta daugiau, o rusų nesėkmėms fronte tęsiantis, atsirado ir marškinėliai su Šv. Himarsu, Ukrainos traktoristais, nutempiančiais rusų tankus, garsieji palinkėjimai rusų karo laivui ir kiti.

Bet tai buvo pradžia, o gegužę pasirodė pirmieji draugužiai ( angl. Fellas): šiba inu veislės šuns atvaizdas (doge) jau kurį laiką buvo tapęs interneto subkultūros simboliu, kurį išpopuliarinti padėjo ir „Tesla“ įkūrėjas Elonas Muskas, monetizavęs tai kriptovaliutoms. NAFO draugužiai šiba inu ne tik monetizavo, kaip paramos Ukrainai vėliavą, bet ir pavertė ginklu.

Meninko Kama piešti avatarai buvo suteikiami tiems, kas aukoje Sakartvelo legionui – kartvelų daliniui, kuris kaunasi Ukrainoje ir pasižymėjo mūšiuose prieš rusų okupantus.

Praėjus keliems mėnesiams tūkstančiai draugužių išdidžiai savo avatarais socialiniuose tinkluose pasirenka būtent tokį atvaizdą – kas su karine uniforma, kas su Rytų Europai būdingu treningu, kas su puošniu kostiumu.

Ir tai ne tik eiliniai tviterio vartotojai – tarp draugužių yra tokie garsūs asmenys, kaip buvęs Estijos prezidentas Toomas Hendrikas Ilvesas, keli JAV senatoriai, žurnalistai, universitetų profesoriai, analitikai. Tarp draugužių yra ir nemažai lietuvių, latvių, estų.

NAFO draugužiai iš Baltijos šalių Foto: Twitter nuotr.

Žmonėms, kurie norėjo ne tik aktyviai padėti Ukrainai, bet ir jaustis bendruomenės dalimi, NAFO judėjimas tapo savotiška grupe, kur smagi ir prasminga veikla išpildo jų norus, o priešininko pasimetimas bei nesugebėjimas atsakyti ten, kur Kremliaus propagandistai teoriškai turėjo būti asai tik dar labiau didina draugužių gretas.

Pamokė rusų diplomatą ir trolius

Birželį NAFO judėjimas (#NAFOfellas) jau aktyviai trolino ne tik eilinius Kremliaus propagandistus, bet ir rusų diplomatus. Vienu garsiausių taikinių tapo Rusijos atstovas prie tarptautinių organizacijų Vienoje Michailas Uljanovas.

Jis, kai pir kiti Rusijos diplomatai, suprantama, laikėsi Kremliaus linijos: esą Rusija buvo priversta surengti specialią karinę operaciją Ukrainoje, o Vakarų pasakojimas, esą Rusija neprovokuota įsiveržė į Ukrainą tėra mitas. Bet kitaip, nei daugelis rusų diplomatų, jis pats aktyviai driba socialinės žiniasklaidos erdvėje, pats kelia įrašus, aktyviai komentuoja švaria anglų kalba.

You pronounced this nonsense. Not me. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) June 19, 2022



Vienas NAFO draugužis paspendė spąstus rusų diplomatui: „jūs sakote: „Privalome bombarduoti visus civilius gyventojus Ukrainoje, nes Ukraina kariavo vidaus karą, o kai kurie civiliai pateko į artilerijos apšaudymą.“ Į tai M. Uljanovas draugužiui atkirto nė nepagalvojęs: „Tu pasakei šią nesąmonę. Ne aš.“

Šis M. Uljanovo atsakymas žaibiškai tapo ne tik memu, bet ir vėliava, aplink kurią draugužiai ėmė burtis, didinti savo gretas dar daugiau NAFO rėmėjų: jei rusų diplomatas jo šalies pradėtą karą vadina nesąmone, tai viena, jei jis tai neigia – kita.

Tačiau bet kuriuo atveju jis ginčijasi su šiba inu veislės šuns avataru Tviteryje, o tai atrodo apgailėtina – iki ko turėjo nusiristi Rusijos diplomatija, kad jai nesisektų ne tik įtikinti savo teisumu kitų šalių, bet dar ir beliktų ginčytis su troliais. Ir tai darytų nesėkmingai.

M. Uljanovo paskyrą draugužiai ėmė masiškai skųsti ir jis savaitę praleido be tviterio – oficialiai rusų diplomatas esą atostogavo, tačiau iš tikrųjų dešimtis tūkstančių sekėjų turinčio M. Uljanovo paskyra laikinai buvo tiesiog nepasiekiama.

Tokia nedidelė pergalė įkvėpė NAFO judėjimą ir kitoms akcijoms: rusų troliai, kurie ne vienerius metus nevaržomai siautėjo socialiniuose tinkluose, netgi buvo kaltinami dėl kišimosi į rinkimus JAV, Jungtinėje Karalystėje, dabar pajuto NAFO 5-ojo straipsnio (#Article5) galią.

NAFO draugužių memas Foto: Twitter nuotr.

Interneto memų kultūroje šiba inu vienas kitam kartais suduoda smūgius beisbolo, lazda, plaktuku ar kitu sunkiu objektu.

Paveikslėliuose šis garsas žinomas kaip #bonk: kovoje prieš rusų dezinformaciją #bonk tapo skaudžiais smūgiais Kremliaus troliams – viena po kitos blokuota rusų jų paskyra po NAFO 5-ojo straipsnio aktyvavimo tapo reikšmingomis pergalėmis, kurios sukėlė rusų įsiūtį ir pasimetimą. „Telegram“ kanaluose rusų apžvalgininkai, agresijos Ukrainoje rėmėjai ėmė skųstis, kad neva Centrinės Žvalgybos Agentūra (CŽA) esą sukūrė NAFO ir dabar atakuoja jų paskyras.

O kaip kitaip, jei staiga organizuota žmonių grupė sugeba nulaužti paskyras, pakeisti Kremliaus skleidžiamą naratyvą ir netrukdomai šaipytis? Reaguodami į tokius įtarinėjimus, daugelis NATO draugužių juokaudami pasikeitė savo paskyrose nurodomus adresus į Lenglį, Virdžinijos valstijoje, kur įsikūrusi CŽA būstinė. Suprantama, pati CŽA kol kas viešai nekomentuoja savo indėlio.

Tačiau NAFO sulaukė ir tarptautinės žiniasklaidos dėmesio: pasipylė straipsniai „Economist“ , „The Washington Post“, „Politico“.

Už draugužių aukas – galingi ginklai

Kita vertus, dar vienu įrodymu, kad NAFO yra ne šiaip vaikų žaidimas, esą tapo pačios Ukrainos veiksmai. Šios šalies kariuomenė ir gynybos ministras Oleksejus Reznikovas skyrė asmenines padėkas NAFO draugužiams.

My personal salute to #NAFOfellas. I’d like to thank each person behind Shiba Inu cartoon. Your donations to support our defenders, your fight VS misinformation is valuable.

I’m changing my profile picture for a few days. Cheers @marlowc2324

NAFO expansion is non-negotiatiable! pic.twitter.com/SapxtsVsS5 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 30, 2022



„Norėčiau padėkoti kiekvienam, kurios stovi už Šiba inu paveikslėlių. Jūsų parama mūsų gynėjams, jūsų kova su dezinformacija yra vertina“, – rašė O. Reznikovas, kuris pats laikinai savo profilio nuotrauką pakeitė specialiai jam sukurto draugužio avataru.

Tad jei kam iki tol ir buvo kilę abejonių, kad esą tokiems niekams, kaip internet trolių išdaigos dabar ne laikas, neva yra svarbesnių reikalų, O. Reznikovo poelgis tapo įrodymu – į NAFO judėjimą žiūrima rimtai, kai pir vieną psichologinio karo priemonių, realiai padedančių kovoje. Ir ne tik informacinėje. Maskvoje Yandex Taxi masinis, o kartu ir melagingas iškvietimas į vieną tašką jau vadinamas kibernetine ataka, kurią įvykdė būtent NAFO draugužiai.



Tai, ką apie paramą kariams pabrėžė Ukrainos gynybos ministras yra neatsitiktinė žinutė. NAFO draugužiai gali trolinti, blokuoti rusų propagandistus, bet jie taip pat sėkmingai mobilizuojasi paramos kampanijoms, skirtoms Ukrainos pajėgoms.

Per PayPayl suaukojamos įspūdingos sumos skiriamos Ukrainos daliniams – tokia tikslinė parama nėra nei naujiena, nei išskirtinė. Tačiau tai, kad kvailai atrodančių šunelių armija sugebėjo susimesti toliašaudės artilerijos savaeigiam pabūklui 2S7 „Pion“. Šis 203mm pabūklas šaudo apie 40 km atstumais ir yra vienas grėsmingiausių ginklų tiek Rusijos, tiek Ukrainos artileristų arsenale.

NAFO Pion 🤩 prepares to destroy the invaders 🔥 pic.twitter.com/qmPw7Jbxtr — Tarmo Juntunen 🇨🇿 🇺🇦 🇪🇺 NAFO (@TarmoJuntunen) September 2, 2022



NAFO pastangomis paaukota pinigų suma ukrainiečių artileristus šį pabūklą leido pakrikštyti „Super Bonker 9000“ ir aplipdyti NAFO draugužių simbolika. Kiekvieną kartą, kai iš jo vamzdžio išlekia 90 kg sviedinys, rusai gali atsiminti, kad prie to prisidėjo ir eiliniai interneto vartotojai su kvailai atrodančiais šunų avatarais.