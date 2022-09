Landsbergis: Vakarų nuostata, kad įmanoma deeskaluoti Kaliningrado tranzito klausimą, manau, nepasitvirtins

Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis tvirtina, kad Rusija ir toliau naudosis bet kokia proga ir aštrins Kaliningrado tranzito klausimą. Pasak jo, šio klausima deeskalacija yra sunkiai tikėtina.

„Vakarų nuostata, kad įmanoma šį klausimą deeskaluoti kokiu nors būdu, nemanau, kad pasitvirtins. Mano vertinimu, Rusija eskaluoja tada, kai jai naudinga politiškai, nori nukreipti dėmesį nuo kitų problemų, kad ir karo fronto ir Kaliningrado tranzitas yra viena iš tų vietų, kur eskalaciją palaikyti yra gana lengva, ypatingai matant Vakarų valstybių jautrumą. Tiesiog reikia būti pasiruošus“, – penktadienį interviu portalui 15min teigė G. Landsbergis.

Politikas taip pat tvirtina liekantis prie nuomonės, kad Europos Komisija (EK) galėjo nekeisti savo pirminio išaiškinimo dėl Kaliningrado tranzito. Anot jo, jis buvo politiškas teisingas ir teisėtas.

„Išaiškinimas buvo aiškus, teisėtas bei politiškai teisingas. Bet, kaip esu ne sykį sakęs, vis dėlto, mano asmenine nuomone ir tam pritaria valdančioji dauguma, Vyriausybės atstovai, kad transatlantiniai mūsų partneriai ir jų įžvelgiamos grėsmės arba tam tikros rizikos, tai, kaip jie mato situaciją, mums dažnu atveju būna tam tikra kelrode, švyturiu, parodančiu kokį kelią rinktis“, – sakė konservatorius.

„Tai buvo sunkus pasirinkimas, kurio, ko gero, būčiau norėjęs neturėti“, – pridėjo jis.

ELTA primena, kad birželio 17 d. įsigaliojus ES sankcijoms, Lietuva apribojo plieno bei juodųjų metalų tranzitą į Kaliningradą. Kaip tvirtina atsakingos institucijos, šis Lietuvos valdžios institucijų draudimas sankcionuotas prekes gabenti į Kaliningradą yra grįstas ES sankcijomis, numatytomis dar pavasarį. Tuo metu Rusija tranzito į Kaliningradą sustabdymą laikė neteisėtu ir beprecedenčiu bei pagrasino atsaku, turėsiančiu poveikį visiems Lietuvos gyventojams.

Tačiau liepos 10 d., nepaisant Rusijos grasinimų, įsigaliojo ES sankcijų pakete numatytas draudimas neleisti iš Rusijos per ES teritoriją gabenti cementą, alkoholį ir įvairias prabangos prekes. Šiuo sprendimu, cementas ir alkoholis taip pat tranzitu per ES teritoriją negalės pasiekti Kaliningrado srities. Kaip aiškino už sprendimą atsakingi valdančiųjų politikai, draudimas buvo grįstas ES sankcijomis, numatytomis dar pavasarį.

Rusija į tokius įvestus apribojimus sureagavo reikšdama pasipiktinimą ir net grasinimus Lietuvai. Savo ruožtu EK ir kai kurios ES valstybės išsakė nuomonę, kad tranzitui per Lietuvą europinės sankcijos neturėtų būti taikomos. Diplomatiniuose koridoriuose kalbėta, kad toks sprendimas padės deeskaluoti ir taip įtemptą situaciją regione.

Tačiau Lietuvos Vyriausybė ir toliau laikėsi pozicijos, kad skelbti naujų EK gairių nereikia, nes jos tik dar labiau paskatins Rusijos agresyvų elgesį. Be to, valdantieji tikino, kad dar pavasarį buvo gavę EK išaiškinimą, jog draudimas įvežti sankcionuotas prekes apima ir jų tranzitą per Lietuvą.

Vis tik EK liepos viduryje paskelbė gaires, pagal kurias leido Rusijai geležinkeliais per ES teritoriją gabenti sankcionuotas prekes į Kaliningradą, tačiau tranzitas bus galimas tik tokiu atveju, jei šios prekės nebus naudojamos kariniams tikslams.

EK nurodė, kad Rusiją ir Kaliningradą skirianti Lietuva galės blokuoti tik dvejopo naudojimo prekių tranzitą, tačiau dabar Rusija per jos teritoriją galės gabenti kitas sankcionuotas prekes, įskaitant metalą. Nepaisant to, tranzitas automobilių keliais lieka draudžiamas.