Ukrainos pajėgos pradėjo kontrpuolimą, siekdamos susigrąžinti pietinį Chersono miestą, kurį šiuo metu yra užėmusios Rusijos pajėgos. Apie tai jau nuo pirmadienio atvirai kalba ukrainiečiai, lakoniškai pažymėdami, kad jų pajėgos puola iš „daugelio krypčių“.

Ir nors salvinės ugnies sistemų HIMARS smūgiai išties drebino ne tik rusų užnugario linijas – šįkart raketomis atakuotos ir rusų pozicijos fronto linijose, pirmoji kurių netoli Chersono esą buvo pralaužta, ambicingi pareiškimai apie kontrpuolimą, jo tikslus skamba ne pirmą kartą.

Apie žadėtą Chersono ir visos rusų užimtos Ukrainos pietinės pakrantės susigrąžinimą kontratakuojant skelbta dar liepą, bet nuo to laiko frontas šioje ar kitose kryptyse reikšmingai nepasistūmėjo.

Dar daugiau, ribotos apimties tiek ukrainiečių, tiek rusų atakos turi vieną bendrą problemą: abi karo išsekintos pusės patyrė didelių nuostolių, kurių nespėja kompensuoti rezervais, ginkluotės, technikos ir personalo papildymais.

Ypač trūksta patyrusių žmonių – nuo puskarininkių iki vadovaujančių karininkų. Rusams sunkiai sekasi formuoti dalinius iš savanorių, veteranų ar susiviliojusių pinigais, o ukrainiečiams pakeisti nuostolius taip pat reikia laiko – apmokyti karį bent jau bazinių dalykų užtrunka kelis mėnesius.

Bet kokias žinias apie tariamus didelius puolimus ar kontratakas, regis, reikėtų vertinti atsargiai. Tiek optimistinės, tiek pesimistinės prognozes dėl karo eigos, tikintis reikšmingų ar dramatiškų pokyčių gali nepasitvirtinti, mat kai šiame kare yra tiek daug dedamųjų, o kartu ir nežinomųjų, objektyvūs veiksniai, tokie, kaip pajėgų trūkumas gali tapti lemiamais.

Ir būtent todėl labai keistas, iškrentantis iš konteksto atrodo naujo Rusijos kariuomenės dalinio – 3-ojo armijos korpuso sukūrimas. Karas Ukrainoje privertė ieškoti netradicinių sprendimų.

Teoriškai tai yra nuo keliolikos iki keliasdešimt tūkst. karių, kurie aprūpinti naujausia ginkluote ir technika. Ši smogiamoji grupė jau kurį laiką atskirai rengiama karo veiksmams, bet dar tik neaišku kokiems – gynybinėms, stabdomosioms operacijoms, stabdant ukrainiečių prasiveržimą pietuose, ar lemiamam prasiveržimui. Aišku tik tai, kad tai yra vienas paskutiniųjų rezervų, kuriuos artimiausiu metu į mūšius gali mesti Kremlius.

Ne viską lemia patrankų mėsa

Iš pirmo žvilgsnio Rusijai rezervų neturėtų trūkti, o ir patrankų mėsos, regis, yra dar daug: net jei karo pradžioje Kremlius prieš Ukrainą metė apie 150 tūkst. karių, tai tėra dalis Rusijos ginkluotųjų pajėgų, kurių realus skaičius siekė 850 tūkst.

O ir ateitis atrodo dar optimistiškesnė Rusijai, juk remiantis 2023 m. sausio 1 d. įsigaliosiančiu dekretu, kurį pasirašė Vladimiras Putinas, Rusijos kariuomenės personalo skaičius bus padidintas 137 tūkst., iki 1,15 mln. karių.

