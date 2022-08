Prie pasų poskyrių driekiasi milžiniškos eilės: kainos už asmens dokumentus gali keistis

Bėgančių iš karo apimtos Ukrainos srautai slūgsta, bet prie pasų poskyrių rytais tebesidriekia eilės. Kodėl asmens dokumentas vis dar atrodo it deficitas, kokia ta auksinė valanda, kai atėjus nereikės laukti domėjosi LNK žinios.

Prie Migracijos departamento padalinio Vilniuje durų – kavos puodeliai, rūkalų pakuotės – panašu, kad lūkuriuoti tenka ilgai.

Migracijos departamento direktorė Evelina Gudzinskaitė paaiškino, kodėl buvo įvesti pokyčiai.

„Šią savaitę mes atnaujinome piliečių priėmimą gyva eile, kurie nori išsiimti pasus. Nes kurį laiką buvome tai sustabdę, kad galėtume užtikrinti pasų pagaminimą visiems piliečiams, kai jų reikia. Todėl mums teko įvesti kvotas. Gaminti spėjame, bet pamatėme, kad jeigu ir toliau tokiais kiekiais priimsime visus norinčius gauti pasus, tiesiog tiekėjai nespės laiku pristatyti pakankamai pasų knygelių“, – aiškino ji.

Pavasarį, tik prasidėjus karui Ukrainoje daugelis peržiūrėjo savo asmens dokumentų galiojimo laikus ir skubėjo juos atnaujinti – jei reikėtų palikti šalį. Nors srautai kiek atslūgo, vasara Migracijos departamentui – vis tiek darbymetis.

Anot E. Gudzinauskaitės, tai pirmoji vasara po dvejų pandemijos metų, kai galima laisvai keliauti. Bet yra ir kita priežastis.

„Ir kita priežastis – yra dalis piliečių, kuriems baigiasi pasų galiojimas. Kadangi pirmiesiems piliečiams pasai buvo išduodami vieni metu, todėl kas dešimt metų pasikartoja tos bangos – kai reikia dideliai grupei asmenų pakeisti pasus“, – LNK pasakojo Migracijos departamento direktorė.

Anot jos, paso pagaminimo per 5 dienas galimybė iš paslaugų sąrašo buvo išimta laikinai. Dabar pasą galima pasigaminti arba per mėnesį, arba per vieną dieną.

„Tai padarėme laikinai, kol visiškai atsinaujins pasų knygelių tiekimo grandinė, kad galėtume garantuoti, jog visi, kurie užsisako pasą, jį ir gaus laiku. Kai tik sužinosime, kad tiekimo grandinės atsinaujino – papildomai informuosime visuomenę, kad galimybė gauti pasą per penkias dienas“, – sakė E. Gudzinauskaitė.

Ji teigė, jog eilės prie Migracijos departamento poskyrių didžiausios Vilniuje.

„Čia atvažiuoja ir mūsų emigrantai, kurie nori pasikeisti ir pasą. Klaipėdoje dar jaučiamas šioks toks pagyvėjimas, nes poilsiautojai lankosi, Kaune šiek tiek daugiau, bet Vilniuje – didžiausios“, – teigė E. Gudzinauskaitė.

Migracijos departamento direktorė rekomendavo rinktis kitų miestų poskyrius.

„Patarčiau laiką rezervuoti iš anksto, nes žmogus iš karto gali žinoti, kad tuo metu bus aptarnautas. Gyva eilė visą laiką yra loterija – kiek žmonių ateis, kiek reikės laukti. (…) Po pietų praktiškai tuščia, o šią ir kitą savaitę mes esame dar prailginę darbo valandas, manėme, kad žmonių padaugės. Tai iš esmės vakarais mūsų patalpos yra tuščios“, – siūlė ji.

Migracijos departamento poskyriai didžiuosiuose šalies miestuose taip pat dirbs šį ir kitą savaitgalį.

E. Gudzinauskaitė teigė, jog negali atmesti galimybės, kad ir rinkliava už asmens dokumentus gali būti peržiūrėta ir kainos – keistis.

Visą LNK pokalbį su E. Gudzinauskaite žiūrėkite čia: