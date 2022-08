Šokiruojantys kadrai sklinda po Rusijos platybes: vagiamas maistas, pardavinėjamas motinų pienas, iš bado valgomi paukščiai

Rusijos didybę aukštinantys ir Vakarus niekinantys Kremliaus propagandistai jau nesivargina sukurti kažko panašaus į tikrovę. Mąstyti nebeįstengiančiai tautai kvailinti pasitelkiamos pačios primityviausios priemonės, Vakarų šalyse nufilmuoti narkomanai ar benamiai vaizduojami kaip eiliniai vietos gyventojai, kažkada fiksuotais tuščių parduotuvių lentynų vaizdais bei akivaizdžiomis klastotėmis pasakojama apie siaubingą badą, nuo kurio esą kenčia Rusijos nepalaikančio civilizuoto pasauliu šalys. Nenuostabu, kad skurdžiai gyvenanti Rusijos tamsuomenė džiaugiasi, kad pas juos dar nėra taip blogai, kaip „žlungančiuose Vakaruose“.

„Tai atskiras pasaulis, kai jokioje užsienio šalyje nebuvę provincijos gyventojai šventai tiki tuo, kas jiems sakome iš televizoriaus ekranų. Tiesiog nesivarginama ieškoti kažkokių alternatyvių informacijos šaltinių, propaganda ten „permuša“ viską. Todėl Rusijoje – visiška tragedija, žmonės net nežino, kas iš tiesų vyksta okupuotose Ukrainos teritorijose“, – Delfi žurnalistui yra sakiusi giminių Rusijoje turinti, iš Ukrainos pabėgti spėjusi moteris.

Vienas akivaizdžiausių absurdiškos propagandos pavyzdžių, karo pradžioje paskleistas gandas apie itin sunkią rusakalbių padėtį Ukrainoje, kuriuos esą ten metų metais kankina „naciai“. Šis naratyvas buvo pasiekęs ir Lietuvą. Kadangi čia neonacių rasti itin sunku, propagandistai Rusijos tamsuomenę gąsdino gėjais, kurie tiesiog siautėja Baltijos šalyse, puldinėja ir masiškai žagina sutiktus rusakalbius.

Karo Ukrainoje pradžioje visa tai teko girdėti net ir kelių skirtingų šaltinių, kurie kraują stingdančias istorijas apie „gėjus – žadintojus“ tikino išgirdę iš rusakalbių vairuotojų. Esą šie buvo taip išsigandę, minėjo iš Kaliningrado srities be sustojimo per Lietuvą vykstantys į Baltarusiją, kad tik jų nepačiuptų įsivaizduojami rusakalbių vyrų žagintojai. O prireikus sustoti, esą negalima garsiai kalbėti rusiškai, nes it kokie zombiai iš visų pakampių ims lįsti žagintojai.

Nors pradžioje tai laikyta tik gandais, nes pagrindiniai Kremliaus propagandos ruporai apie tai nieko neminėjo, faktą, jog būtent gėjais bauginami Rusijos gyventojai Delfi žurnalistui patvirtino Lietuvoje politinio prieglobsčio pasiprašiusi žurnalistė iš Novosibirsko. Jeigu pradžioje kalbėta tik apie „ištvirkusią Europą“, prasidėjus karui Ukrainoje Rusijos propagandistai savo sukurtą naratyvą adaptavo siužetinei linijai apie neva skriaudžiamus rusakalbius palaikyti. Taip buvo sukurta šiurpi legenda apie Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse siautėjančias ir vyrus masiškai žaginančias gaujas.

Šiaurės Korėjos „klasika“: amerikiečiai iš bado suvalgė visus paukščius

Rusijos pradėtam karui Ukrainoje tebesitęsiant, žlungant Kremliaus planams gretai okupuoti visą šalį, kiek ir Kremliaus propagandistų transliuojamų „naujienų“ proporcingumas.

Ukrainai sulaukiant didžiulės civilizuoto Vakarų pasaulio šalių paramos, pačiai Rusijai susiduriant su rimtomis ekonominėmis sankcijomis ir politine izoliacija, Vladimiro Putino auksaburniai ėmė kurti istorijas apie „dvasingą didžiąją Rusiją“ ir „supuvusius Vakarus“, atkartojant Šaltojo karo laikų naratyvą apie „teisingąją“ SSRS, ją sunaikinti siekiančių Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) imperializmą, ten kariamus juodaodžius ir nepakeliamas gyvenimo sąlygas.

Ukrainos naujienų agentūra „Unian“ pateikė rinktinių Kremliaus propagandistų melų rinkinį, kuriuose rusams rodoma, kokios siaubingos gyvenimo sąlygos Vakaruose.

Šiame kontekste Kremliaus ruporai palyginami su Šiaurės Korėjos propagandistais, kurie kadaise savo gyventojus šiurpino vaizdais apie tragiškas gyvenimo sąlygas JAV. Nufilmavus apsnigtus medžius, panašu, prieglaudos koridoriuje gulinčius žmonės bandyta piešti makabrišką vaizdą. Esą ant medžių nėra nei vieno paukščio, nes juos seniai suvalgė neturintys kur gyventi, badaujantys amerikiečiai.

„Tokia propaganda – įprasta totalitarinėms valstybėse, todėl pažiūrėjus Rusijos televiziją galima išvysti, kaip puiku pačioje Rusijoje ir siaubinga – Vakaruose. Todėl į Vakarus geriau iš viso nevykti, o atostogauti – Motinos Rusijos platybėse“, – ironizuoja „Unian“.

Britanijai gresia skurdas ir badas, vokiečiai neturi net malkų

Paryžiuje – masiniai protestai, Venecijoje – potvynis, rusams siūloma čia nevykti, o Didžiojoje Britanijos žmonėms gresia tikrų tikriausias badas, – tokiomis naujienomis „maitinami“ Rusijos televizijos žiūrovai.

„Kurortiniame Istborno mieste dėl augančio skurdo ir gresiančio bado ketinama skelbti nepaprastąją padėtį. Kas ketvirtas britas nepakankamai maitinasi, o net 65 procentai gyventojų priversti atsisakyti namų šildymo ir automobilių“, – apokaliptinį vaizdą piešia Rusijos televizijos kanalas „Rossija 1“, o kad vaizdai būtų įtikinami, degalinės pilono su kainomis fone nufilmuojamas pravažiuojantis dviratininkas.

Dar viena pamėgta Rusijos propagandistų tema – esą be jų dujų visa Europa sušals ir neišgyvens žiemos.

Televizijos propagandistai rodo malkų rietuves, aiškina, esą jas vokiečiai masiškai perka, tačiau šios taip pat baigėsi. Ši žinia sustiprinama abejotino pagrįstumo informacija, kad dėl gresiančio „katastrofos“ Vokietijoje jau paskelbtas antrasis pavojaus lygis iš trijų, o šalyje jau netrukus gali būti įvestas nepaprastoji padėtis.

Kremliaus propagandistai taip pat mėgsta savo tautai pasakoti apie tai, kad negaudama rusiškos naftos visa Europa tiesiog žlugs.

„Italijos vežėjai paskelbė 15 dienų streiką, be to vilkikų vairuotojai daugiau niekur nieko nebeveš. Kai dyzelino litras kainuoja 2,5 euro, tai daryti – savižudybė. Benzino kainos Europoje – labiausiai aptariama tema.

O kuro kainos didėja kaip aukcione, po penkis euro centus per valandą, tačiau dar neatkeliavo sąskaitos už elektrą ir šildymą“, – apie tai, kaip gyvena Vakarų Europą rusus „informuoja“ televizijos kanalas „Rossija 1“.

Italijoje nebeliko makaronų, Ispanijoje – ryžių, aliejaus ir miltų

Nemažai dėmesio Kremliaus propagandistai skiria ir pagrindinėms šalies oponentėms Didžiajai Britanijai, Ispanijai ir Italijai. Piešiamas iš tiesų dramatiškas vaizdas, jog Rusijos provincijoje gyvenanti moteris net ašaroja prieš kamerą, gailėdama „kenčiančių“ amerikiečių.

„Didžiojoje Britanijoje daugeliu teko atsisakyti net kelionių savo šalies viduje, tai tapo pernelyg brangu. Kas dešimtas britas jau parduoda savo automobilį, nes litras benzino jau kainuoja apie 2 svarus sterlingų“, – rodant pėsčiųjų bulvarą, kuriuo, savaime suprantama, nevažinėja jokie automobiliai, pasakoja televizijos propagandistai.

Tam, kad pakelti Rusijos gyventojų ūpą, parodant, kai blogai gyvena nekenčiamos Vakarų šalys, pasitelkiami ir nežinia kada filmuoti ištuštėjusių parduotuvių lentynų vaizdai. Labiausiai tikėtina, kad jie buvo nufilmuoti pirmosiomis COVID-19 pandemijos dienomis, kai žmonės masiškai puolė pirkti ilgiau išsilaikančius produktus, o prekybininkai fiziškai nebespėjo reaguoti į kelias dešimtis kartų padidėjusią paklausą.

„Romoje, Neapolyje pirkėjus pasitinka tuščios makaronų lentynos. Ta pati padėtis ir Ispanijoje – nėra nei ryžių, nei aliejaus, nei miltų. O štai Vokietijoje visiškai baigėsi saulėgrąžų aliejus, vienam žmogui parduodami tik du buteliai“, – praneša Rusijos propagandistai bei aiškina, kad Britanijoje 33 procentai pabrangus tualetiniam popieriai vietoje jo jau siūloma naudoti daugkartinius, medžiaginius pakaitalus.

Amerikoje vagiamas maistas, motinos pardavinėja savo pieną

Tačiau daugiausia dėmesio Kremliaus propagandistai skiria režimo nekenčiamai Amerikai. Tam, kad būtų galima tikslingai transliuoti išgalvotą informaciją ir melą, net buvo sukurtas atskiras naujienų kanalas „Russian America TV“.

„Amerikoje padėtis vis blogesnė. Drastiškai pabrangus elektrai, svajonių šalies gyventojai priversti rinktis – nusipirkti maisto, ar apmokėti bent dalį elektros sąskaitos“, – praneša propagandistai.

Įspūdžiui, kad JAV atsidūrė ant žlugimo ribos sustiprinti naudojami kuo šiurpesni gatvių vaizdai. Stengiamasi nufilmuoti kuo daugiau šiukšlių, tarp jų miegančių benamių ir narkomanų. Rusijos gyventojams nesistengiama paaiškinti, kad tai visuomenės užribyje atsidūrė nelaimėliai, jie vaizduojami eiliniais amerikiečiais.

Aiškinama, kad pasaulinis kavinių tinklas „Starbucks“ JAV turi uždaryti vieną įstaigą po kitos, nes darbuotojai neatsigina alkanų benamių ir narkomanų antplūdžio.

„Kainos Amerikoje tokios aukštos, jog kilo maisto produkto vagysčių banga. Niujorko prekybos centruose net 4 JAV dolerių vertės jautienos konservus reikia užrakinti specialiose apsauginėse dėžutėse.

Ir visa tai vyksta pačioje turtingiausioje pasaulio šalyje. Jeigu taip vyksta su prekėmis, kurios kainuoja 4 dolerius, kas tada su tomis, kurios kur kas brangesnės?

Amerikoje trūksta tūkstančių mokytojų, niekas nenori dirbti šio darbo dėl itin mažo atlyginimo ir grėsmės gyvybei. Pasiektas toks lygis, jog motinos priverstos pardavinėti savo pieną“, – apokaliptinę „realybę“ JAV piešia Kremliaus propagandistai.

Propaganda taip paveikė, kad senutė net verkė gailėdama badaujančių amerikiečių

Kremliaus auksaburnių pastangos duoda stulbinančių rezultatų, Ukrainos naujienų agentūros „Unian“ pateiktoje vaizdo medžiagoje rodoma tų pačių propagandistų nufilmuota pagyvenusi rusė. Moteris rauda, jai gaila, kad taip sunkiai gyvena amerikiečiai, jų niekas žmonėmis nelaiko.

„Žiūriu televizorių, sėdžiu ir verkiu“, – prisipažino senutė.

Būtent šiuo momentu, kai pasiekiama ašarojimo ir amerikiečių gailėjimo kulminacija, į pagalbą susigraudinusiai senutei atskuba pusamžė moteris.

„Neverkite, viskas bus gerai. V. Putinas visiems padeda ir amerikiečiams jis būtinai padės“, – glostydama susigraudinusią propagandos auką ją guodė V. Putino garbintoja.

Tuo pat metu propagandistai pasistengia savaip pavaizduoti tai, kas vyksta Rusijoje. Užsienio auditorijoms skirtuose kanaluose transliuojamos abejotino patikimumo autorių apžvalgos apie maisto prekių gausą parduotuvėse, pasakojama, kaip rusai mėgaujasi gurmaniškais valgiais ir gyvena nematydami jokių problemų, skirtingai, nei „badaujantys“ Vakarų pasaulio gyventojai.

„Unian“ pastebi, kad šia Kremliaus propaganda tiki nemaža dalis rusų. Ypač tų, kurie nei karto nebuvo užsienyje.

„Todėl jie ir nesuvokia, kaip gyvenama ten, „supuvusiuose Vakaruose“. Rusijos valdžiai labai naudinga platinti tokius pramanus, juk matant skurstančius ir badaujančius Vakarų gyventojus, beveik kiekvienas rusas galvoja, kad pas juos dar nėra viskas taip blogai“, – reziumuoja Kremliaus propagandos naratyvus apžvelgusi naujienų agentūra „Unian“.

Siekiama pateisinti žudynes ir iškelti Rusiją virš kitų valstybių

Informacinį karą, strateginę komunikaciją, konfliktų valdymą ir Rusijos politiką tyrinėjantis dr. Nerijus Maliukevičius portalui Delfi sakė, jog nereikėtų pernelyg stebėtis absurdiškais propagandistų teiginiais.

„Karo metu propaganda visada pasidaro aštriausia, nesubtili, jinai dažnai būna naudojama siekiant nužmoginti oponentą. Kad jį būtų lengva žudyti, naikinti ir panašiai“, – sakė propagandos ekspertas.

Jis minėjo, kad nepaisant siurrealumo, ši propaganda turi poveikį įaudrintai Rusijos visuomenei. Jai pateikiami vis nauji argumentai, kodėl reikėtų tęsti vadinamą „specialią karinę operaciją“, žudyti žmones, tęsti Ukrainos naikinimą.

Analogiškos nuomonės buvo ir Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis, teigęs, jog šiuo metu rusai aklai tiki tuo, kas jiems rodoma per televiziją. G. Mažeikis taip pat pastebėjo, kad visą parą iš Rusijos televizijos kanalų transliuojama propaganda yra specialiai ešelonuojama, viena jos dalis, pati primityviausia ir bukiausia – skirta nemąstantiems liumpenams.

Šiek tiek mąstyti sugebančiai auditorijai rodomos ne tokios primityvios istorijos, o labiau prakutusiems žiūrovams Kremliaus propaganda pateikiama kur kas rafinuočiau: surengiama kažkas panašaus į diskusiją, pasikviečiamas koks nors politologas.

N. Maliukevičiaus teigimu, pagrindinis Kremliaus propagandistų siekis – parodyti savo žmonėms, kad gyvybiškai svarbu kovoti su vadinamais „naciais“, „banderovcais“, „narkomanais“ ar „LGBT kariais“.

„Taip kuriamas nužmoginimo vaizdinys, skirtas pačiam karui pateisinti“, – konstatavo dr. N. Maliukevičius.

Ekspertas pastebi, kad niekinant ir menkinant kitas valstybes siekiama panašių tikslų. Rusijos vidinei auditorijai įteigiama, jog kovojama ne tik su Ukraina, bet prieš Rusiją Ukrainos rankomis kovoja NATO ir visas Vakarų pasaulis.

„Teiginiai, kad patys Vakarai jau griūna dėl Rusijai įvestų sankcijų bei kitos istorijos iškelia Rusiją virš kitų, „šventame karo žygyje“ ją vaizduoja esant teisinga bei išskirtine“, – portalui Delfi sakė propagandą ir Rusijos politiką tyrinėjantis dr. N. Maliukevičius.