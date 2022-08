Prie Migracijos departamento vėl eilės: nenorintiems laukti – paprasta išeitis

Po daugiau nei mėnesio pertraukos Migracijos departamentas ir vėl kviečia gyventojus, norinčius pasidaryti Lietuvos Respublikos piliečio pasą, į gyvą eilę. Iki šiol tokią galimybę turėjo tik tie asmenys, kurie norėjo pasidaryti asmens tapatybės korteles.

„Gyvenu Amerikoje, mano pasas jau į pabaigą eina. Parvažiavau tik 10 dienų, tai jei nebūtų tokios galimybės, būtų problema, nes manęs net neįleistų atgal į Ameriką. Manau, kad turėčiau padėkoti, jog tokią paslaugą atnaujino: tikrai malonu, ačiū“, – Delfi TV pasakojo departamento lankytojas.

„Neseniai atėjau, bet ilgokai prie langelio, kol atsiima“, – sakė salėje laukianti moteris.

„Šeši langeliai tik veikia, labai didelė eilė. Dvi valandas jau, dar kažkur valandą tikrai pralauksiu“, – svarstė kalbintas vyras.

„Labai ilgai pagal eilę... Numeriuką turiu, niekas nekvietė. (Atėjau) užsakyti, pasidaryti naują gyvoje eilėje. Su dokumentu, sakė, kad greit iškvies“, – sakė kita Delfi TV kalbinta moteris.

„Tiesą sakant, aš buvau užsakęs per vieną mėnesį, bet jau buvau suplanavęs kelionę išvykti. Kadangi per mėnesį nepadarė, reikėjo atšaukti ir per vieną dieną padaryti“, – pasakojo dar vienas Migracijos departamento klientas.

„Užsiregistravus internetu – du mėnesiai (laukti). Ilgai, kad priduočiau dokumentus, o atsiimti, aišku, viskas greičiau truputį“, – teigė kitas laukiantis klientas.

„Matome, kad išties tas srautas, kuris buvo metų pradžioje, pavasarį, jau yra šiek tiek atslūgęs, tačiau matome, jog šį rytą, palyginus su ankstesnėmis savaitėmis, ateinančių piliečių skaičius yra šiek tiek didesnis“, – komentavo Migracijos departamento direktorė Evelina Gudzinskaitė.

Siekiant išvengti eilių ir nepatogumų gyventojams, Migracijos departamentas ilgina darbo valandas 5 didžiuosiuose miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.

„Rugpjūčio mėnesį mes pailginome savo darbo laiką 2 valandomis – aptarnaujame savo klientus kiekvieną dieną pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 7:30 iki 18:30, o penktadieniais iki 17:15. Šiuose miestuose taip pat priimsime ir aptarnausime savaitgalį: šeštadienį-sekmadienį nuo 7:30 iki 16:30“, – pasakojo E. Gudzinskaitė.

Migracijos departamentas vis dar susiduria su pasų blankų trūkumu, todėl pasidaryti pasą skubos tvarka per vieną dieną bus galima tik Vilniaus padalinyje. Direktorė prognozuoja, kad kelių savaičių bėgyje situacija stabilizuosis.

„Kol kas priimame prašymus tik bendra tvarka, vis dar nepriimame prašymų išduoti pasą per penkias dienas arba vieną darbo dieną. Vos tik matysime, kad jau galime teikti ir šią paslaugą, apie tai visuomenę informuosime papildomai“, – patikino E. Gudzinskaitė.

Norint rezervuoti vietą iš anksto, įstaigos vadovės teigimu, Vilniuje ir Kaune tektų laukti apie du mėnesius.

„Mažesniuose miestuose galima rasti laikų šį mėnesį arba rugsėjo pradžioje“, – Delfi TV sakė E. Gudzinskaitė.

Dėl asmens dokumento išdavimo ar keitimo galima kreiptis į bet kurį padalinį, nepriklausomai nuo deklaruotos gyvenamosios vietos.