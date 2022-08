Siūlo naują idėją dėl vizų rusams: Lietuva čia galėtų būti pirma

Lietuvos diplomatas, Nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signataras Albinas Januška feisbuke kritikavo Europos Sąjungos (ES) šalių išsakomus argumentus dėl turistinių vizų Rusijos Federacijos piliečiams uždraudimo. Jis taip pat pateikė paraginimą ir pasiūlymą Lietuvos institucijoms.

„1. Jei negaus vizų, rusai vis tiek nenuvers Putino, tai tegu važiuoja į Europą ilsėtis. 2. Jei negaus vizų, tai gerieji rusai dar labiau supyks, tai tegu važiuoja. 3. Vizų pagal tautybę uždrausti negalima, nes viza yra individuali, tai pažeistų žmogaus teises ir Europos vertybes. 4. Vizų uždrausti EK negali, tai ne jos kompetencija. 5. O ES šalys vieningai dėl to nesutars, tai sprendimas nebus priimtas, dėl to neverta stengtis.

6. Be to, kaip bus su disidentais, persekiojamais režimo? 7. Jeigu neleisime į Europą, važiuos į Turkiją, kokia Europai iš to nauda. 8. Kariauja Putinas, ne rusų tauta, leiskime (analogiškai būtų – kariauja Hitleris, ne vokiečių tauta, leiskime vokiečius į Didžiąją Britaniją atostogauti)“, – feisbuke argumentus vardijo diplomatas A. Januška.

Jis teigė, jog tokie ir panašūs argumentai pastaruoju metu skambėjo ne tik Europoje, bet ir iš prezidento Gitano Nausėdos patarėjų ir jam pritariančiųjų.

„Pastebėkime, kad uždrausti siūloma tik turistines vizas, ne humanitarines. Ilsėtis Europoje, kai Ukrainoje žudomi žmonės nėra žmogaus teisių problema. Negali tokio sprendimo priimti Europos Komisija (EK), bet gali ES. Šiandien sutarimo nėra, bet nereiškia, kad jo negalima siekti“, – pabrėžė jis.

Diplomatas A. Januška socialiniame tinkle teigė, jog prieš visus argumentus, kuriuose minimi nekalti Rusijos piliečiai atsakymas yra paprastas.

„O visų režimas į Europą kaip auklėjamoji priemonė rusams ir baltarusiams (pamatys geresnį gyvenimą), kaip pilietinės visuomenės kūrimas eksperimentas, buvo iliuzija, kuria visi norėjome patikėti. Niekas neveikia. Prieš visus argumentus „už nekaltus rusus“ atsakymas yra paprastas. Kodėl mums rusų teisė į poilsį tapo didesnė problema nei ukrainiečių teisė gyventi? Kai karo išvaryta iš Ukrainos ukrainietė Graikijos viešbutyje valo pasiturinčių rusų kambarį, ir iš jos dar yra šaipomasi, tai čia kažkas yra fundamentaliai neteisinga“, – tikino jis.

Foto: DELFI / Tomas Juodelis

A. Januška pabrėžė, jog turistinių vizų klausimas Rusijos Federacijos piliečiams tampa „principiniu klausimu ES – Rusijos priešpriešoje“. Ir net jei nėra vieningo ES šalių sutarimo, Lietuva turėtų stengtis, kad kuo daugiau Europos šalių tokiai minčiai pritartų.

„Mes šito karo dėl vizų neturėtume pralaimėti. Nors mes jau pratinamės pralaimėti, ypač jei tam prieštarauja Vokietija – dėl savicenzūros, dėl gynybos politikos. O Vokietija ir po karo kol kas mato Rusiją kaip dalį Europos. Kad ir pralaimėjusią, bet ne sunaikintą. Bijoma, kaip reiktų gyventi be Rusijos (be Putino).

Net jeigu nebus vieningos pozicijos dėl turistinių vizų uždraudimo (dėl Vokietijos, Graikijos, Kipro), tai nedraudžia ES šalims narėms individualiai riboti, kaip tai daro Lietuva ar Suomija. Lietuva galėtų siekti, kad kuo daugiau šalių būtų ribojančių koalicijoje“, – ragino jis.

Diplomatas A. Januška feisbuke ragino prezidentą G. Nausėda imtis iniciatyvos, „kartu su Suomija, Estija, Čekija burti platesnę ribojančių koaliciją“.

Bet būtina, anot jo, turėti ir atsarginius variantus.

„Vienas jų – vizų kainos ryškus didinimas – nuo 80 iki kokių 200–500 eurų. Ir visų gautų pinigų už vizas pervedimas ukrainiečiams. Įsivaizduokime, kad visose konsulinėse ES įstaigose Rusijoje kabo plakatas – vizos pabrango, visi tavo pinigai atiduodami Ukrainai. Sveikiname, imdamas vizą tu remi Ukrainą. Vykdamas į Europą tu prisidedi prie Ukrainos pergalės. Lietuva galėtų būti pirma“, – vienu iš galimų „atsarginių variantų“ socialiniame tinkle dalijosi diplomatas A. Januška.