Laikas keisti pasą? Pasiruoškite: laukia nemalonus siurprizas

Rasa Jakubauskienė www.rinkosaikste.lt

Pastaraisiais mėnesiais Lietuvoje asmens dokumentų išrašymo ir išdavimo srautas yra rekordiškai padidėjęs nei įprastai. Toks padidėjimas stipriai jaučiamas ir Kėdainiuose. Vien per pirmąjį šių metų pusmetį Kėdainių rajono gyventojams pasų yra išduota tris kartus daugiau nei per praėjusių metų tą patį laikotarpį. Dėl šios priežasties sutriko ir pasų išdavimas Lietuvos Respublikos piliečiams. O norintiems juos gauti ypatingos skubos tvarka, per vieną darbo dieną, tenka nemenkas išbandymas.

Per dieną – apie 20 prašymų Asmens dokumentų išrašymo centras (ADIC) pastebi, kad dėl sutrikusių tiekimo grandinių visame pasaulyje pasų duomenų lapų tiekėjai negali operatyviai prisitaikyti prie išaugusios paklausos ir pristatyti papildomai užsakytų pasų blankų pageidaujamais terminais. Siekiant išvengti pasų išdavimo sustabdymo, Migracijos departamentas nuo liepos 4 d. iki rugpjūčio 22 d. sumažino aptarnaujamų gyventojų srautą iki 1 600 klientų per dieną. Susiję straipsniai Karo pabėgėliai iš Lietuvos išvyksta vis dažniau: paaiškinimas labai paprastas Migracijos departamentas: deportacijų dėl proputiniškos veiklos būta, tačiau tai nėra masinis reiškinys Pastaruoju metu per vieną darbo dieną buvo gaunama prašymų ir išrašoma apie 2,2 tūkst. pasų. Migracijos departamento duomenimis, Kėdainių rajone per dieną pateikiama apie 20 prašymų dėl pasų išrašymo. Per šių metų pirmąjį pusmetį Kėdainių rajono gyventojams išduotas 3 251 pasas, kai per praėjusių metų tą patį laikotarpį buvo išduota 1 050, o per visus praėjusius metus – 2 876 pasai. Migracijos departamento teigimu, toks išaugęs pasų poreikis susijęs su karo baime bei didesniu tautiečių keliavimu pasibaigus kelionių ribojimams. „Labiausiai Lietuvos gyventojus sukrėtė Rusijos sukeltas karas Ukrainoje. Tai paskatino atsinaujinti savo pasus. Taip pat daug Lietuvos piliečių, atsinaujinus kelionių galimybėms po 2 metų COVID-19 pandemijos, nusprendė keliauti, bet pamatė, kad jų pasai nebegalioja, todėl suskubo juos keistis (kai nebuvo poreikio keliauti, piliečiai nepastebėdavo, kad jų dokumentai jau nebegalioja)“, – teigiama „Rinkos aikštei“ atsiųstuose atsakymuose. Gyva eilė – tik Vilniuje Kaip pažymi Migracijos departamentas, asmens tapatybės kortelių išdavimas taip pat išaugęs, tačiau ne taip ženkliai: „Asmens tapatybės kortelės išduodamos įprasta tvarka: tiek atėjus gyva eile (be išankstinės vizito rezervacijos) bet kuriame Migracijos departamento teritoriniame padalinyje, tiek iš anksto rezervavus apsilankymo laiką ir vietą“. Tuo metu norint užsisakyti pasą, teks apsišarvuoti kantrybe. Kaip praneša Migracijos departamentas, gyventojai, norintys pasikeisti asmens tapatybės dokumentą (pasą) įprastine tvarka, bus aptarnaujami tik pagal išankstinę rezervaciją MIGRIS elektroninėje sistemoje (atkreipiame dėmesį, kad registruotis telefonu galimybės nėra). Tačiau jeigu žmogus nebus užsiregistravęs, aptarnautas nebus. Gyvos eilės galimybė išlieka tik Vilniaus miesto skyriuje (Vytenio g. 18) norintiems pasą užsisakyti ypatingos skubos tvarka, tą pačią dieną. Kaip anksčiau yra sakiusi Migracijos departamento direktoriaus pavaduotoja Lucija Voišnis, jeigu klientas nueis į Vilniaus migracijos skyrių iki 12 val., po pietų jis gaus pagamintą pasą. Ši paslauga kainuoja 190 eurų, tačiau tai – alternatyva, jei žmogus labai skuba ir jam būtinai reikia paso. Paklausta, kodėl ši paslauga galioja tik Vilniuje, direktoriaus pavaduotoja sakė, jog įstaiga, kuri išrašo pasus, yra Vilniuje ir tą pačią dieną pasą nuvežti į Klaipėdą, Telšius ar į kitą regioną būtų neįmanoma. Stiprins pajėgumus Anot Migracijos departamento, pavasarį ir vasarą dokumentų išdavimo pikas padidėja dėl gyventojų vasaros atostogų, tačiau tikimasi, kad rudeniop pikas sumažės. Pastaraisiais mėnesiais Lietuvoje asmens dokumentų išrašymo ir išdavimo srautas yra rekordiškai padidėjęs nei įprastai: šių metų gegužės mėnesį buvo užsakyti 51 967 pasai, atitinkamai pernai metais – 23 227, t. y. 2,2 kartų daugiau nei ankstesniais metais, o bendrai per šių metų šešis mėnesius jau išrašyta tiek pat pasų, kiek per visus 2021 metus. Be to, vasaros sezono metu piliečiams pradedant aktyviai keliauti po užsienio šalis, poreikis keisti pasą padidėja. Pasidomėjus, ar situacija su pasų blankais vis dar yra sudėtinga, ar vis dar stringa jų tiekimas ir dėl to tenka riboti jų išdavimą, Migracijos departamentas neatsakė. Tačiau kiek anksčiau liepos mėnesį buvo skelbiama, kad šiuo metu ADIC deda visas įmanomas pastangas, kad pasų blankų poreikis būtų patenkintas. „Su duomenų lapų tiekimo iššūkiais pastaruoju metu susiduria ne viena Europos valstybė – tai tendencija, kuri stebima ir mūsų šalyje. Esame priklausomi nuo paslaugos teikėjo, kuris gamina sertifikuotus blankus asmens dokumentams (pasams). Nepaisant susiklosčiusios situacijos, aktyviai dirbame ir siekiame, kad blankų poreikis būtų užtikrintas. Atsiprašome gyventojų už šiuos laikinus nepatogumus“, – sako ADIC direktorius Nerijus Rudaitis. Nuo rugpjūčio 22 dienos Migracijos departamentas sustiprins klientų aptarnavimo pajėgumus tam, kad gyventojai po laikinų nepatogumų galėtų kuo greičiau pasikeisti asmens tapatybės dokumentus. Migracijos departamentas prailgins aptarnavimo laiką darbo dienomis ir dirbs savaitgaliais. „Dėl susiklosčiusios situacijos Migracijos departamentas visomis priemonėmis išlaikys gyventojų aptarnavimą, pasų išdavimas nenutrūks. Visi asmenys, kurie iš anksto rezervavo savo vizitus bus aptarnauti, o laikini klientų srauto ribojimai bus atkurti nedelsiant, kai tik pasų blankų rezervas vėl bus pakankamas“, – sako Migracijos departamento direktorė Evelina Gudzinskaitė.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 38 žmonės įvertino) 2.3421