Receptas, regis, paprastas: vienas politikas į eterį paleidžia skambią frazę, teiginį, juos pasigauna žiniasklaida, suplaktų faktų, interpretacijų ir neatsakytų klausimų kokteilį ir galima sakyti, kad sukurtas skandalas.

Panašiai nutiko Lietuvoje su pėstininkų kovos mašinų „Vilkas“ istorija, kuri sukėlė daug vertinimų, esą nė viena ši vokiška PKM neveikia, o turint omeny, kad tai brangiausias istorijoje Lietuvos kariuomenės pirkinys, žodis „skandalinga“ limpa tiesiog savaime.

Dabar panašių interpretacijų sulaukia Vokietijoje dar liepos pabaigoje nuskambėjusi istorija, jog iš Ukrainai perduotų 15 savaeigių haubicų teveikia vos 5. Moderniausios, iš didelio atstumo priešo taikinius naikinančios ir rusų įsiūtį keliančios haubicos pristatytos, bet tik trečdalį galima naudoti. Ne todėl, kad rusai jas būtų sunaikinę, kaip bandė teigti ne viename vaizdo įraše, klaidingai identifikuodami norvegų dovanotą ukrainiečių artileriją, o todėl, kad likusios esą neveikia.

Footage reportedly showing a Ukrainian M109A3GN 155mm self-propelled howitzer (delivered by Norway) being targeted by a Russian ZALA Lancet loitering munition somewhere in Mykolaiv Oblast of Ukraine.