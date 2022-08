Po to, kas rugpjūčio 9-ąją nutiko su Rusijos Juodosios jūros laivyno 43-uoju atskiruoju šturmo aviacijos pulku Sakų aerodrome netoli Novofedorovkos, Kryme turėtų ristis aukštų karininkų galvos. Bent jau tokia praktika už mažiausiai pusės pulko orlaivių sunaikinimą būtų įprasta. Kaip kitaip galima paaiškinti faktą, kad sprogimai nuaidėjo už daugiau nei 200 km nuo fronto linijos?

Ir net jei iš pradžių Rusijos gynybos ministerija neigė antpuolio galimybę, teigė, kad jokių nuostolių nepridaryta, jau kitą dieną pasirodžiusiose palydovinėse nuotraukose aiškiai matoma žala aviacijos bazei – nuo 9 iki 14 orlaivių, tarp jų naikintuvų Su-30SM, atakos lėktuvų Su-24M buvo sunaikinta.

Finally we have imagery of Saki Airbase. Serious losses for Russian aviation. At least 3 Su-30s and 6 Su-24s have been destroyed. Imagery isn't good enough to confirm, but possibly 2 additional Su-24s and 3 additional Su-30s destroyed.