Per pusantrų metų didmiesčiuose už rūkymą daugiabučių balkonuose nubausta 30 žmonių

Už rūkymą daugiabučių balkonuose trijuose šalies didmiesčiuose – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje – per pusantrų metų nubausta 30 žmonių.

29 baudos skirtos Kauno gyventojams, vienas žmogus nubaustas Klaipėdoje.

Tuo metu sostinėje rūkantys balkonuose asmenys įspėti žodžiu.

Draudimai – 2 tūkst. daugiabučių

Kaip BNS sakė Kauno savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Gintaras Gatulis, šiuo metu mieste rūkyti negalima 323 daugiabučių namų balkonuose.

„Nuo draudimų taikymo dienos iš viso gautas 31 gyventojo skundas dėl kaimynų, kurie rūko balkonuose ir 360 prieštaravimų dėl rūkymo uždraudimo. 29 asmenims parengti protokolai ir jiems paskirtos atitinkamos baudos“, – sakė savivaldybės atstovas.

Klaipėdoje rūkyti draudžiama 214 daugiabučių balkonuose, dar keliolika prašymų yra nagrinėjami.

„Nuo 2021-ųjų pradžios yra pareikšta 12 žodinių pastabų ir surašytas vienas administracinio nusižengimo protokolas“, – BNS informavo uostamiesčio savivaldybė.

Tuo metu sostinėje rūkyti uždrausta 1551 daugiabučio namo balkonuose, terasose, lodžijose, tačiau nė vienas žmogus dar nubaustas nebuvo.

„Šiltuoju metų laiku gauname po 50–60 prieštaravimų per mėnesį, šaltuoju metu laiku – po 20–30 prieštaravimų per mėnesį. Tai pat per mėnesį gauname po vieną–tris prašymus nubausti rūkančius tuose balkonuose, kur yra draudimas, tačiau nė vieno nesame nubaudę“, – BNS sakė Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Adomas Bužinskas.

Anot jo, įstatymas numato, kad skundą pateikę asmenys kartu turi pateikti rūkančiojo nuotrauką ar vaizdo įrašą – įrodymą, kad būtų aiškiai matyti kas rūko.

„Paprastai žmonės to negali pateikti, o kartais ir neįmanoma pateikti, nes nufilmuoti rūkantįjį 12 aukšte nuo žemės nėra realių galimybių, o per balkono kraštą nepersisversi. Bet gavę skundą mes kreipiamės į buto, dėl kurio skundžiasi gyventojus, informuojame apie galiojantį draudimą, kviečiame laikytis teisės aktų reikalavimų, draugiškai sugyventi su kaimynais“, – kalbėjo A. Bužinskas.

Policija duomenų nerenka

Policijos atstovas Ramūnas Matonis BNS teigė negalintis pasakyti, kiek konkrečiai žmonių dėl rūkymo balkonuose nubaudė pareigūnai, nes ši informacija nėra atskirai renkama – ji priskiriama prie bendros informacijos apie pažeidimus, susijusius su tabako gaminiais.

Pasak jo, pernai fiksuoti 1364 su tabako gaminiais susiję pažeidimai, iki šiol šiemet – 1106 tokie pažeidimai.

Įstatymo pataisos, numatančios draudimą rūkyti daugiabučių namų balkonuose, kai tam prieštarauja bent vienas namo gyventojas, įsigaliojo nuo praėjusių metų pradžios. Tačiau realiai daugiabučiuose tokie draudimai pradėti taikyti prieš pusantrų metų – pernai vasarį.

Norėdamas, kad jo gyvenamame daugiabutyje būtų uždrausta rūkyti, žmogus turi kreiptis į savivaldybę. Prie daugiabučio namo arba jo viduje tokiu atveju įrengiami ženklai apie galiojantį draudimą.

Jeigu kaimynai ir neprieštarauja, rūkaliai privalo užtikrinti, kad dūmai nepatektų į kitų namo gyventojų patalpas.

Nustačius pažeidimą, patalpos, kurioje buvo rūkyta, savininkas pareigūnams privalo nurodyti rūkiusiojo duomenis, o atsisakius tai padaryti, jam pačiam grės bauda.

Neleistinai daugiabučio balkone rūkiusiam žmogui gresia įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 50 eurų, o padarius pažeidimą pakartotinai – nuo 50 iki 90 eurų. Patalpų savininkams, nenurodžiusiems rūkiusiojo duomenų, gresia bauda nuo 30 iki 60 eurų, o padarius pažeidimą pakartotinai – nuo 60 iki 120 eurų.

Protokolus už pažeidimus gali surašyti ir policija, ir savivaldybių administracijų viešosios tvarkos pareigūnai.

Nuo 2007 metų Lietuvoje užrausta rūkyti maitinimo įstaigose, baruose, klubuose, diskotekose ir visose kitose žmonių aptarnavimo patalpose.