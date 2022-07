Šį įprotį prie vairo turite pamiršti: galite netekti teisės vairuoti ir jokie pasiteisinimai nepadės

Vilniuje pareigūnai ėmėsi nedrausmingų vairuotojų, kurie sėdėdami už vairo iš rankų nepaleidžia mobiliųjų telefonų. Akcija, vykdoma kartu su Delfi, pavadinta „Nežvairuok“. Pagrindinis iniciatyvos tikslas – priminti vairuotojams jų pareigas ir esančias taisykles. Kelių policijos atstovai akcentuoja, kad įvairiausius pažeidėjų pasiteisinimus įpratę girdėti pareigūnai baudą skirti gali ir nuotoliniu būdu, tad vairuotojai tokį įprotį prie vairo turėtų apskritai pamiršti.

Kelių policijos atstovė Jorūnė Liutkienė LNK pasakojo, kad toks reidas – iš anksto suplanuota prevencinė priemonė.

„Šį kartą mes pasikvietėme ir Delfi portalą, kuris turi puikų projektą „Nežvairuok“. To projekto rėmuose su jais įgyvendiname šią akciją kartu. Mūsų tikslas – patraukliau paskleisti žinią apie tas taisykles, baudas ir vairuotojus įspėti, kad vis dėlto negalima naudotis telefonu vairuojant: tada, kai atliekame savo pačią pagrindę užduotį ar pareigą – vairuojame ir turime būti susikaupę“, – akcentavo ji.

J. Liutkienės teigimu, policija vairuotojams, kurie prie vairo naudojasi mobiliaisiais telefonais, skiria baudas.

„Bauda gresia nuo 60 iki 90 eurų, bet ne tik tai – jei vairuotojas sustabdytas ir jis antrą kartą padaro tokį pažeidimą, jis gali netgi netekti teisės vairuoti. Teisė atimama nuo 1 mėnesio iki 3 mėnesių“, – paaiškino kelių policijos atstovė.

Visgi ji pasidžiaugė, kad per valandą reido laiko buvo sustabdyta mažai pažeidėjų.

„Galbūt galime tikėtis, kad žmonės atsakingiau vairuoja ir paiso kelių eismo taisyklių“, – sakė J. Liutkienė.

Ji atkreipė dėmesį, kad įspėjimo už tokį pažeidimą nėra – visada būna skiriama bauda.

Kontrolės postai Kaune Foto: DELFI / Nerijus Povilaitis

„Mes visi tampame truputį priklausomi nuo tų telefonų. Vieni galvoja, kad jie yra labai įgudę ir kad jam tikrai nieko neatsitiks. Kiti tiesiog pripranta, kiti tiesiog griebia tą telefoną, o kai tu jau į jį pažvelgi, tau kyla noras atsakyti į žinutę ar dar kažką“, – pastebėjo J. Liutkienė.

Tiesa, pirmą kartą sustabdžius tokį pažeidėją, pasak kelių policijos atstovės, jam gali būti skiriama pusė minimalios numatytos baudos – 30 eurų.

„Manau, kad neverta rizikuoti. Vis tiek turime atsiminti, kad mes rizikuojame savo ir kitų saugumu“, – pabrėžė J. Liutkienė.

Jos teigimu, tokio pobūdžio pažeidimų, nepaisant tobulėjančios įrangos automobiliuose, vis dėlto daugėja.

„Praėjusiais metais, per visus metus, turėjome 42 tūkst. tokių užfiksuotų pažeidimų, o šiemet per pusmetį jau turėjome per 25 tūkst. pažeidimų, tai jų skaičius kažkiek auga“, – pasakojo J. Liutkienė.

Jai antrino ir keliuose dirbantis policijos pareigūnas, kuris sakė, kad absoliuti dauguma pažeidėjų teisinasi į telefoną tik pažiūrėję.

„Aš tik paėmiau pažiūrėti, kiek valandų, supypsėjo, sumirksėjo telefonas, dėl to paėmiau į rankas, bet nekalbėjau“. Visgi pasakyta, jog draudžiama naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis – tas paėmimas į ranką irgi yra pažeidimas, nebūtina atsakyti į skambutį balsu ir kalbėti. Pakanka laikyti telefoną rankose ir fiksuojame pažeidimą“, – LNK akcentavo pareigūnas.

Jis papasakojo ir neseniai nutikusią istoriją.

„Stovėjome, važiavo pavežimu užsiimantis vairuotojas, kuris per langą demonstratyviai filmavo turbūt policijos, mūsų, stovinčias mašinas. Aš dar jį balsu sudrausminau, kad negalima naudotis telefonu, turėti rankose, jis nesureagavo. Nuotoliniu būdu jam surašius protokolą, jam nedalyvaujant, paaiškėjo, kad pas jį yra atimta teisė vairuoti ir jis dirba pavežėju, pavežėjų įmonėje“, – sakė kelių policijos pareigūnas.

Jis akcentavo, kad tarnybiniuose automobiliuose yra įmontuota vaizdo kamera.

„Mes pamatėme valstybinius numerius ir išsiuntėme tai įmonei protokolą, o ji jau nurodė, kas vairavo konkrečiai tą dieną, tuo metu“, – paaiškino pareigūnas.

