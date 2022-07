Ne vienerius metus siauruose ratuose plačiai žinomos problemos, kurios susijusios su pėstininkų kovos mašinomis (PKM) „Vilkas“ pastaruoju metu netikėtai tapo karšta bulve, kuria vasaros sezono įkarštyje smagu svaidytis valdančiųjų, opozicijos politikams, ekspertams ir apžvalgininkams.

Tikra ar apsimestinė nuostaba, sodrūs epitetai, didelį krūvį turintys ir ne visada atsakingai vartojami žodžiai, tokie kaip „neveikia“, abejonės, ar „gali pataikyti į taikinius“ gali stebinti, piktinti ar liūdinti. Bet jie neatsako į pagrindinius klausimus ir neatsitiktinai kelia susirūpinimą: juk nuo pat projekto pradžios 2015 metais brangiausias pirkinys Lietuvos kariuomenės istorijoje kurstė aistras.

Torpeduoti „Boxer“ įsigijimą bandė ir buvęs kariuomenės vadas Valdas Tutkus, kuris ne tik mėgino spausti PKM gamintojus dėl bendradarbiavimo ir aptarnavimo, bet ir aiškino, kad „įsigijimas tikrai kainuos daugiau nei apie 0,5 mlrd. eurų“. Nenoriai į vokišką PKM žiūrėjo ir tuometinis Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas. Tiesa, jis vėliau jau gyrėsi, kad Lietuva „Boxer“ įsigijo „beveik trečdaliu pigiau nuo pradinio pasiūlymo“.

Po to, kai 2015-ųjų gruodį Valstybės gynimo taryba pritarė „Boxer“ įsigijimui pagal 2016 m. Lietuvos, PKM gamintojo „Artec“ konsorciumo ir tarptautinės ginkluotės pirkimo organizacijos OCCAR sudarytą 385,6 mln. eurų vertės sutartį buvo įsigyti 88 PKM. Visi „Vilkai“ turėjo būti pristatyti į Lietuvą iki 2021 m. pabaigos.

Tuo viskas lyg ir turėjo pasibaigti: du mechanizuotieji pėstininkų batalionai turėjo būti aprūpinti moderniausiomis PKM, kad vadai ir eiliniai kariai galėtų džiaugtis išaugusiais pajėgumais, vykdyti priskirtas užduotis su iki tol neturėtomis galimybėmis.

O kur dar medaliai, šampanas, sąjungininkų pavydas ir gerai atrodanti naujausia technika švenčių bei paradų metu. Ko daugiau norėti? Bet tada paaiškėjo problemos, kurių šleifas velkasi iki šiol ir pamažu traukiamas į dienos šviesa – po gabaliuką, apipinamas politiniais atspalviais, interpretacijomis, pasiteisinimais, kaltinimais, neaiškiomis, aptakiomis frazėmis.

Tai kas vis dėlto veikia, o kas ne?

Taigi, ką reiškia „neveikia“? „Boxer“, kuri Lietuvoje neatsitiktinai vadinama „Vilku“ (nes „Vilkas“ yra pats važiavimo modulis + misijos modulis, t.y. Izraelio bendrovės „Rafael“ bokštelis „Samson II“ su amerikietišku 30 mm pabūklu, 7,62 mm kulkosvaidžiu, prieštankine „Spike“ ir ugnies valdymo sistemomis), kaip ir bet kuri kita PKM visu pajėgumu veikia tada, kai gali vykdyti užduotis.

Važiuoklė, variklis, kiti būti komponentai judėjimui veikia? Veikia. Priešininko kulkas ir net 30 mm sviedinius atlaikantis šarvas yra? Yra. Karių skyrių transportuoti gali? Gali.

Ar gali naikinti priešininko techniką bei gyvąją jėgą? Čia ir prasideda „smagioji“ dalis, nes problema, kuri vadinama „taip, bet...“.

O tas bet, kaip teigė Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, reiškia, kad „Vilkai“ važiuoja ir šaudo, tiesa, tai daro netobulai – esą dar reikia tobulinti programinę įrangą.

„Bet mes norime, kad visa įranga, kuri yra instaliuota, vis dėlto tai XXI amžiaus gaminys, veiktų tobulai. Kol to nepasiekėme... Tai nereiškia, kad įranga nėra pajėgume, kad ji nėra naudojama – mes ją naudojame, po pratybas važinėja Vokietijoje ir Lietuvoje, kur tiktai reikia. Bet tam softui viduje tobulinti dar yra reikalų, bet aš tikiuosi, kad specialistai tai išspręs, nes mes esam nustatę kraštutinius terminus, kada jie tai turi padaryti“, – sakė jis.

Bet ką tai reiškia paprastais žodžiais? Nei A. Anušauskas, nei viceministras Vilius Semeška nelinkę detalizuoti, kokios konkrečiai problemos kamuoja „Vilkus“, kas už tai atsakingas ir kodėl viskas iki galo dar neišspręsta. Juk apie pastebėtus trūkumus pripažinta dar 2019-ųjų pabaigoje.

Paprastai kalbant, „kraštutiniai terminai“ gali baigtis teismais, o „yra reikalų“ reiškia, kad „Vilkai“ negali 100 proc. vykdyti užduočių, kaip sumanyta. Nežinant detalių ir apsiribojant aptakiais išvedžiojimais toks pasakymas skamba grėsmingai, gal net skandalingai – norisi spjaudytis, gal net keiktis, kelti klausimą „kodėl“ ir ieškoti atsakingųjų. O iš tikrųjų viskas gali būti paprasčiau.

Jokios paslapties nėra

Ketvirtadienį Vilniuje „Boxer“ gamintojai – konsorciumas „Artec“, kuris vienija Vokietijos pramonės milžines KMW ir „Rheinmetall“, pakvietė į renginį, skirtą partneriams Lietuvoje – įmonėms, kurios galėtų prisidėti gaminant ne tik „Vilkų“ ar „Boxer“, bet ir kitų „Artec“ gaminių komponentus.

Pasiūlymas platus – galima talkinti elektronikos, metalo apdirbimo ir kitose srityse, tačiau sakė Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai iš pradžių atrinko apie šimtą lietuvių įmonių, vėliau jų ratas susiaurintas iki maždaug šešių dešimčių. Galiausiai į renginį atvyko maždaug vos dviejų dešimčių įmonių atstovai. Pasiteisinimų būta įvairių – tai baimė, tai nenoras, tai vasaros sezono atostogos.

„Artec“ atstovai neslėpė nusivylimo, tačiau, pasak V. Semešos, net vienos įmonės sėkmingas bendradarbiavimas su tokiais pramonės gigantais kaip KMW ar „Rheinmetall“ jau būtų sėkmė, panaši į tą, kuri nusišypsojo „Kitron“, 2017-siais laimėjusiai 24 mln. eur. kontraktą su „Rheinmetall“.

Tai nebuvo lengva, mat įmonė dalyvavo 2015-ųjų rugsėjį vykusiame „Boxer“ pristatyme Vilniuje – įsitikinti, kad įmonė gali gaminti sertifikuotus produktus užtruko.

Tačiau ne paslaptis, kad ir „Boxer“ pristatymas užtruko. Tad „Artec“ renginys tapo proga paklausti šio konsorciumo bei KMW atstovų ir apie tikrąsias „Boxer“ problemas, tiksliau jų turinį.

Lietuvos Krašto apsaugos sistemoje vis dar įsišaknijęs nenoras kalbėti atvirai, be užuolankų, detalizuoti klaidas, prisidengiant paslapties skraiste, regis, neišraunamas. Kaip ir prieš keliolika metų, kai į žurnalistų ar politikų užklausas tekdavo girdėti įtarių „o kam jums reikia žinoti? Kodėl mes čia turėtume atskleisti priešui visas paslaptis?“, taip ir dabar prisidengiama panašiais išvedžiojimais.

„Pati platforma yra pasiteisinusi ir labai kokybiška, mes turime paveldėtą sutartį, kada prie vokiškos platformos yra pridėtas Izraelio gamybos bokštelis, tos integracijos darbai yra šiek tiek užstrigę arba užtrukę. Jis veikia: puikiai šaudo prieštankinės „Spike“ sistemos, kulkosvaidis, 30 milimetrų patranka“, – teigė viceministras. „Nevadinčiau to broku, tai tobulinimo metu iškilusios problemos. (...) Detalių nenorėčiau atskleisti, bet tai yra ir programinės įrangos tobulinimai, mes dabar įdiegėme kitą versiją, ir iššūkiai, susiję su bokšto integravimu į važiuojamąją dalį“, – pridūrė V. Semeška.

Dar labai mėgstama vartoti žodį „iššūkiai“ – esą viskas sprendžiama ir bus išspręsta. KMW pardavimų direktorius Rytų Europai Thomasas Fritzschas į „Delfi“ klausimą apie „Boxer“ problemas taip pat pusiau juokais klastingai šyptelėjo ir siūlė vartoti žodį „iššūkiai“. Tačiau detalių neslėpė.

Problemų esmė yra aiški: iki tol neegzistavęs „Vilko“ variantas – vokiečiams tada dar nežinomas „Samson II“ bokštelis ir jo integravimas į „Boxer“. O problemų turinys ėmė lįsti pamažu ir jų buvo trys pagrindinės: amunicijos padavimas, pabūklo nuokrypis ir autofokusavimas.

„Vilkas“ turėtų galimybę iššaudyti pilną 30 mm šaudmenų komplektą – 200 vnt. be užsikirtimo ar pertaisymo vadui išlindus į išorę, bet ties 150 šaudmenų riba kilo bėdų.

Tada atsiskleidė ir programinės įrangos bėdos. Pabūklo nuokrypis horizontaliai į vieną pusę reiškia papildomą kalibravimą, o jei autofokusas fokusuojasi ne į taikinį, o į dujas iš vamzdžio – vadui vėl kyla taikymosi problemų.

Visam tam reikia testavimo, testavimo ir dar kartą testavimo bei suderinimo. Ir ne stacionaraus, gamykloje, kur viską galima teoriškai sukalibruoti, bet realaus, mūšio sąlygas atitinkančių kovinių šaudymų poligone. Kuo daugiau – tuo geriau, nes kai kurios bėdos išryškėja tik po kurio laiko. Regis, ne bėda – Vokietijoje yra puikūs poligonai testuoti, šaudyti, spausti viską, kas įmanoma.

Bet vos tik pasireiškė pirmosios „Vilkų“ problemos, smogė COVID-19 pandemija ir, žinoma, viskas sustojo: Izraelis užsidarė, įvedė bene griežčiausias izoliavimosi taisykles, o tai reiškė, kad „Rafael“ atstovai negalėjo vykti į Vokietiją aiškintis problemų ir ieškoti jų sprendimo. Bet visą kaltę suversti pandemijai būtų nesąžininga.

„Jei amunicija neveikia, tai ne kovido problema, tai sprendimo problema. Negali jos išspręsti, t.y. pataisyti amunicijos padavimo per „Zoom“ susitikimą“, – teigė Th. Fritzschas.

Tai, kad izraelietiškas bokštelis neveikia kartu su „Boxer“ taip, kaip turėtų, savaime irgi nėra didelis netikėtumas – Lietuva pati pasirinko pigesnį, tačiau neišbandytą modulį, nors „Artec“ ir siūlė nuotoliniu būdu valdomą bokštelį RCT-30.

