Rusijos karių artimieji parašė laišką Putinui, fronte matyti pokyčių pradžia

Dešimtys Rusijos karių artimųjų kreipėsi į Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną ir pareikalavo padėti rasti jų vaikus, brolius bei sutuoktinius – karius, kurie dalyvauja kare prieš Ukrainą. Ekspertai vieningai sako – greitu metu tikėtis, kad Kremliaus režimas ims braškėti dėl gyventojų nepasitenkinimo, neverta. Nors manoma, kad kare Ukrainoje matoma pokyčių pradžia, specialistai tai vertina santūriai ir teigia, jog kariaujančios jėgos nuolat prisitaiko prie besikeičiančių sąlygų.

Tikėtis režimo griūties – naivu

Gynybos paramos fondo vadovas, atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis teigė manantis, kad taikiu būdu Kremliaus režimo nuversti neįmanoma.

„Jis yra per daug uzurpavęs valdžią, represinės struktūros veikia. Tie, kurie pasako žodį „karas“ yra sodinami į kalėjimus. Rusijos visuomenė iš esmės nuo vasario 24 dienos, kai prasidėjo karas, yra performatuota į represuotą visuomenę“, – sakė ekspertas.

Dabar, kaip pastebėjo pašnekovas, Rusija mobilizuoja ir savo gydytojus, nes skaičiuojama, kad sužeistų karių skaičius siekia maždaug 100 tūkst.

„Jau reikia pajėgumų, kad galėtų juos aptarnauti, gydyti. Skaičiuojama, kad vienas žuvusysis – trys, keturi sužeistieji, tai tas skaičius gal artėja apie 35 tūkst. kokius“, – kalbėjo V. Malinionis.

Taip pat, pasak jo, yra dideli skaičiai laikomų dingusiais be žinios kariais.

„Aišku, tų motinų, šeimų, kurios tiesiogiai patyrė tą karo poveikį – ar sužeidė, ar žuvo, ar dingo be žinios, irgi turėtų būti nemažai“, – sakė atsargos pulkininkas.

Atsargos majoras Darius Antanaitis atkreipė dėmesį, kad minėtą laišką Putinui pasirašė vos per 100 motinų.

„Tai yra nulis, niekas. Tai yra musė prieš dramblį. Kitas dalykas – vis dėlto tai yra režimas, kuris remiasi jėga. Įtampos greitai nekyla, jos kaupiasi, todėl tikėtis, kad tai bus per kelis mėnesius ar kelias savaites, yra naivu“, – akcentavo ekspertas.

Be to, kaip paaiškino D. Antanaitis, režimas, besiremiantis jėga, kitus gali laikyti po padu.

„Tačiau tie, kas yra po padu, jei supras, kad tas pseudostipresnis nėra toks stiprus, sukils. Pažiūrėkime į Kaukazą – vis dėlto tai yra toks rusenantis konfliktas: šiandien tu šypsaisi, rytoj tu kariauji su Maskva. Tas pats, aš įsivaizduoju, yra su kitais regionais, ypač ten, kur yra Kinijos įtaka pakankamai didelė“, – pateikė pavyzdį atsargos majoras.

Jo teigimu, nė viena diktatūra ilgai negyvena.

„Kiekviena diktatūra žlunga tada, kai centrinė valdžia susilpnėjusi, tačiau tai nevyksta per mėnesį, du, ar, kaip šiuo atveju matome, beveik per pusmetį. Įtampos – socialinės, ekonominės, politinės – turi kauptis. Dabar, jei mes matome, kad Rusija ieško draugų Afrikoje, aš įsivaizduoju, jog bando padidinti spaudimą per Jungtines Tautas, kad leistų nuimti sankcijas, o Rusija galėtų neva pamaitinti Afriką.

Manau, kad politiškai korta yra mušta. Tai, kad pats Putinas važiuoja prašyti iraniečių pagalbos, irgi reiškia, kad rusų korta silpna. Vietiniai tai, ko gero, žino. Aišku, ta masinė psichozė Rusijoje visą laiką yra, buvo ir bus, nė viena valdžia Rusijoje nepasikeitė be kraujo praliejimo, bet tam, kad taip būtų, reikalingas aiškus lyderis, kuris galėtų tai padaryti, ir tam tikros sąlygos“, – sakė D. Antanaitis.

Vyksta ketvirtos kartos karas: matosi pokyčių pradžia?

V. Malinionis laidoje sakė, kad yra ženklų, jog ukrainiečiai ruošiasi plataus masto kontrpuolimui.

„Ekspertai yra pastebėję, skaičiuoja ir žiūri, kad per rugpjūčio mėnesį Rusijos logistiką gali ištikti visiškas kolapsas. Prie to, kad yra HIMARS ar tolimos salvinės artilerijos taiklūs šūviai, sandelių, valdymo štabų ir logistikos grandinių naikinimas, pačioje Rusijoje yra didelės problemos. Nors jie turi 10 tūkst. tankų, bet pasirodo, kad tik 1 iš 5 galimas naudoti po tam tikro remonto. Net ir tie 5, kuriuos atsiunčia, kažkam, pasirodo, nesisuka tanko bokštelis“, – pastebėjo Gynybos paramos fondo vadovas.

Dėl to, anot jo, rusai buvo priversti atitraukti savo logistines grandines toliau nuo fronto.

„Tai yra logistinis košmaras, nes jei buvo 15 kilometrų nuo mūšio zonos sandėliai, viena mašina galėjo padaryti, pavyzdžiui, keturis reisus per dieną, tai dabar ji galės padaryti tik vieną“, – paaiškino V. Malinionis.

Šiuo metu, kaip įvertino atsargos pulkininkas, Ukrainoje vyksta taktiniai pasistumdymai, kurie neturi didesnės įtakos karo eigai.

„Zelenskis yra išleidęs įsakymą, kad reikia atsiimti pietinę Ukrainos zoną – Chersono miestas yra ašis. Ukrainiečiai sako, kad jau pradėjo kontrpuolimą. Tas kontrpuolimas yra toks, kad vyksta jau ketvirtos kartos karas. Panašu į tai – jie dabar pakankamai sėkmingai alina Rusijos pajėgas, esančias Chersono regione, apšaudo tolimąja artilerija, tiltus apšaudo“, – komentavo V. Malinionis.

D. Antanaitis taip pat sakė, kad ukrainiečiams pradėjus naudoti ilgojo nuotolio sistemas, situaciją galima vadinti kaip pokyčių pradžią.

Foto: Zuma Press / Scanpix

„Vis dėlto Vakarų technologijų ginkluotė yra daug efektyvesnė ir našesnė nei sovietinė. Tai, kad rusams teko dabar atitraukti savo štabus, ir sandėlius, ir kitus aukštos vertės taikinius, yra gerai“, – akcentavo atsargos majoras.

Visgi, anot jo, kiekviena priemonė turi savo kontrpriemonę.

„Mes jau girdėjome, kad rusų vadovybė įsakė skirti daugiau dėmesio paieškai ir naikinimui HIMARS bei kitų toliašaudžių sistemų. Tai, manau, laiko klausimas, kada rusai prisitaikys prie HIMARS ir tada klausimas, kaip ukrainiečiai prisitaikys prie tų prisitaikymų“, – sakė D. Antanaitis.

Tuomet, jo manymu, rusai bandys labiau remtis žvalgybine informacija, diversantais.

„Aš šiai minutei nesidžiaugčiau, kad jau viskas, čia pabaiga, mes keliaujame į laimėjimą, nes karas – kaip revoliucija: kiekvienas prisitaiko prie esamos situacijos, bet taip, HIMARS pakeitė karo eigą. Kuriam laikui – nežinau, bet labai abejoju, kad tai yra esminis ir vienintelis faktorius, kuris dabar jau perlaužė visą karo eigą“, – akcentavo pašnekovas.

Visgi jis teigė manantis, kad ukrainiečiams nebūtų logiška pulti rusus Chersone, kai mieste yra daug diversantų ir ten okupantai gerai įsitvirtinę. D. Antanaičio vertinimu, labiau vertėtų sunaikinti du pagrindinius tiltus ir taip „uždaryti“ okupacines pajėgas.

„Aš truputėlį kitaip pažiūrėčiau, nes visgi tikslas yra sunaikinti priešo stipriausiąją dalį. Tai apgaulės ir sumanumo bei manevro menas. Ukrainiečiai dabar pasiekė asimetrinį pranašumą, būtent įgydami toliašaudės artilerijos sistemas. Tą asimetrinį pranašumą jie dabar sėkmingai naudoja“, – komentavo V. Malinionis.

Visą ekspertų diskusiją apie karo Ukrainoje eigą „Žinių radijuje“ klausykite čia: