Anušauskas informaciją apie JAV sankcijas vadina tiesiog bambėjimu

Antradienį Delfi pranešus, kad Turkijos Gynybos pramonės agentūra, su kuria Krašto apsaugos ministerija (KAM) neseniai pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, yra sulaukusi JAV sankcijų už raketų iš Rusijos įsigijimą, ministras Arvydas Anušauskas tai pavadino bambėjimu.

„Ar didžiausio Europoje karo metu dingsta šalių tarpusavio nesutarimai, ar parama Ukrainai iškyla į pirmą vietą? Turiu pasakyti, kad daugeliu atvejų taip ir yra. Net šalys netiekiančios ginkluotės, leidžia ją vežti (skraidinti) kitoms per savo teritoriją. Net jei iki karo būdavo aštrių nesutarimų dėl Ukrainos vertinimų – tai nueina į antrą planą. Net jei buvo ikikariniai ribojimai kariniam bendradarbiavimui, Ukrainos labui jų arba atsisakoma oficialiai arba tyliai nepaisoma“, – antradienį feisbuke rašo ministras.

Jo teigimu, viskas vardan Ukrainos ir pergalės šiame kare.

„Mes irgi esame pasirinkę pusę ir jei galėčiau vėl į Ukrainą nuvežčiau lietuviškus „Stingerius“ ar piliečių dovanotą „Bayraktarą“, nepaisydamas jokių bambėjimų“, – rašo jis.

Birželio 1 dieną KAM pranešė, kad krašto apsaugos viceministras Vilius Semeška pasirašė susitarimą su agentūros prezidentu Ismailu Demiru dėl bendradarbiavimo gynybos pramonės srityje.

KAM šį susitarimą pavadino istoriniu. Anot ministerijos, tai leis „glaudžiau abiems šalims bendradarbiauti gynybos resursų įsigijimo ir gynybos pramonės srityse, perkant ir/ar modernizuojant karinę įrangą, tarp kurių – ir bepiločiai orlaiviai“.

2020 metų gruodžio viduryje JAV paskelbė įvedanti sankcijas Turkijai. Jos įvestos už tai, kad kad ši, nepaisant perspėjimų, iš Rusijos įsigijo priešlėktuvinių raketų sistemų S-400.

JAV sankcijų taikiniu tapo ta pati Turkijos Gynybos pramonės agentūra, su kuria bendradarbiavimo susitarimą birželį pasirašė V. Semeška. Valstijos uždraudė išduoti bet kokias eksporto iš JAV licencijas bei paskolas šiai agentūrai. Sankcijos paskelbtos ir keturiems agentūros vadovams, taip pat jos prezidentui I. Demirui – jam draudžiama atvykti į JAV ir turėti čia turto.

Apie KAM bendradarbiavimą su agentūra, kuriai mūsų svarbios partnerės JAV taiko sankcijas, paklaustas V. Semeška Delfi teigė, kad šiuo klausimu „buvo paleista rizikų valdymo procedūra“. „Buvo išanalizuota tiksliai, kur, kam, kokios sankcijos ir už ką. Be jokios abejonės, mes į tai atkreipėme dėmesį ir jokiu būdu nebus jokios sankcijos pažeidžiamos. Dar daugiau – mes bendraujame tiek su mūsų partneriais amerikiečiais tomis temomis, tiek su turkais, dėl to visi jautrumai yra mums žinomi ir derinami. Kita vertus, nepamirškime, kad turkai lygiai taip pat yra NATO, mūsų sąjungininkai, kurie ne kartą oro policiją siuntė į Baltijos regioną. Bendradarbiavimas tam tikrose srityse yra, yra tam tikri apribojimai, į kuriuos mes, be jokios abejonės, nesikišame“, – kalbėjo KAM viceministras.