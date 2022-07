Vilniuje į paskutinę kelionę išlydėtas Aloyzas Sakalas

Vilniuje artimieji, draugai ir bendražygiai atsisveikino su pirmadienį mirusiu Nepriklausomybės Akto signataru, vienu Sąjūdžio iniciatorių, Socialdemokratų partijos garbės pirmininku Aloyzu Sakalu.

A. Sakalas palaidotas Antakalnio kapinėse Signatarų kalnelyje.

Mirus A. Sakalui jautriu įrašu socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo jo žmona Daiva Sakalė.

„Atleisk, jei buvau per silpna. Kad nesugebėjau išsaugoti. Išplėšti iš negailestingos mirties nagų. Galbūt per daug sau kroviau atsakomybės, lyg būčiau Dievas, per daug susireikšminau, manydama, jog galiu padaryti viską, kad Tu gyventum. Kad gyventum mažiausiai tiek, kiek žadėjai, kai mes tuokėmės. Pamenu, sakei: „Nebijok, aš esu iš ilgaamžių giminės, gyvensiu bent 95-erius metus“... Ir aš buvau įsitikinusi: tikrai ne mažiau!“ – savo įraše jausmais dalijosi D. Sakalė.

Ji prisipažino, jog su vyru dar tikrai tikėjosi sutikti devintąsias vestuvių metines.

„Mudu tarėmės vasaros gale sutikti devintąsias vedybinio gyvenimo metines. Ir tuo tikėjau, nes neįsivaizdavau tobulesnio Žmogaus ir Vyro. Neįsivaizdavau tvirtesnės Asmenybės. Atrodė, jei pažadėjai – būtinai gyvensi ir 95-erius, ir visą šimtą... Tik turiu Tau padėti. Šiek tiek padėti. O visa kita – Tu pats gali. Deja, liga buvo stipresnė“, – apgailestavo moteris.

„Tiesos paieškos ir tarnystė žmonėms. Nepalaužiamas stiprumas ir atkaklumas. Nejudinami principai – visada padėti ir ginti silpnesnį. Toks mūsų visų atminty yra profesorius Aloyzas Sakalas. Be jokios abejonės, vienas iškiliausių Lietuvos politikų. Netekome reto ir nepalaužiamo charakterio žmogaus, gimusio Smetonos Lietuvoje, išgyvenusio Gulago košmarus, galiausiai labai reikšmingai prisidėjusio Lietuvai atgaunant Nepriklausomybę ir atkuriant Socialdemokratų partiją. Aloyzo Sakalo pagarbus tonas, tvirti principai ir stipri valia ilgam išliks mūsų atmintyje“, – sakė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė.

Buvęs LSDP pirmininkas, ekspremjeras Algirdas Butkevičius, perdavęs užuojautą mirusiojo artimiesiems, Delfi pasakojo, kad tik A. Sakalo dėka pats atsidūrė politikoje.

„Apie profesorių Sakalą galėčiau kalbėti labai daug, nes tai žmogus, kuris atvedė mane į politiką. Aš tuo metu dirbau Vilkaviškio rajono savivaldybėje atkūrus nepriklausomybę. Mes susipažinome Vilkaviškyje, pradėjome bendradarbiauti, jis buvo atvykęs net į mano namus ir labai intensyviai mane kalbino ateiti į Socialdemokratų partiją, ir aš 1991 metų pabaigoje priėmiau tokį sprendimą. Visą laiką su juo palaikiau labai artimus, gerus santykius“, – prisiminimais dalijosi A. Butkevičius.

Anot prezidento Gitano Nausėdos, netekome vienos ryškiausių Sąjūdžio asmenybių, reikšmingai prisidėjusios ne tik Lietuvai atgaunant Nepriklausomybę, bet ir formuojantis demokratinės valstybės politinei sistemai.

„Nepaprastai aktyvus, įžvalgus, besidomintis naujovėmis, A. Sakalas visų mūsų atmintyje išliks kaip principingo, vienijančio, pagarbų santykį gebančio išlaikyti politiko pavyzdys. Nuo pat jaunų dienų metęs iššūkį okupantų valdžiai ir susidūręs su totalitarinio režimo prievarta, jis niekada nepasidavė ir savo gyvenimu liudijo žmogiškojo orumo pergalę", – sakė G. Nausėda.

Aloyzas Sakalas (g. 1931 m. liepos 6 d. Jusiškyje, Anykščių raj.) – lietuvių fizikas profesorius, politikas, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signataras, Europos parlamento narys.

Daugiau kaip pusę amžiaus A. Sakalas buvo vedęs Jūratės Landsbergytės motiną – buvusią Vytauto Landsbergio pirmąją žmoną, muzikę Ritą Kučinskaitę-Sakalienę (1932–2014). Susilaukė dviejų vaikų. 2014 m. rugsėjo mėn. vedė trečią kartą – 46-erių žurnalistę Daivą Norkienę.