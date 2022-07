Anušauskas džiaugiasi Vyriausybės sprendimu atsisakyti patikrinimų kariams praradus ekipuotės daiktus

Trečiadienį Vyriausybėje nuspręsta atsisakyti tarnybinių patikrinimų šauktiniams praradus ekipuotės daiktus. Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas teigia negalįs patikėti, kad iki šiol vadai turėjo aiškintis dėl pratybose prarastų daiktų, mat, pažymi jis, neaišku kiek šiam procesui buvo prarasta laiko.

„Pavyzdžiui, pratybų metu (šauktiniai – ELTA) prarasdavo pirštines, kepuraites, kilimėlius po miegmaišiu, atšvaitus ir pan. Sunku patikėti, tačiau įstatyme nebuvo jokių išlygų ir vadai turėjo "tirti", pildyti popierius, aiškintis, kaip pratybose pametė smulkų ekipuotės daiktą.

Nežinau kiek buvo prarandama laiko, kuris turėtų būti naudojamas koviniam rengimui“, – feisbuke rašė A. Anušauskas.

Taip pat Vyriausybė apsisprendė papildyti sąrašą profesijų, kurių trūksta krašto apsaugoje. Ministro teigimu, į sąrašą įtraukta statybos inžinierių ir projektų vadovų, aviacijos inžinierių, radarų technikų, telekomunikacijų inžinierių, karo medicinos gydytojų profesijos.

„Tai leis keisti darbo apmokėjimo tvarką ir pasiūlyti ženkliai didesnį atlyginimą, konkuruojant su verslu“, – nurodė ministras.

Be to, A. Anušauskas pažymi, kad Vyriausybė taip pat pritarė suteikti ministrui įgaliojimus kompensuoti sužeistiems kariams neįgaliųjų technines priemones, sporto inventorių, reabilitacijos ir sporto centrų paslaugas, psichologų ir psichiatrų paslaugas, keliones į organizuojamus renginius Lietuvoje ir užsienyje.

Taip pat pagal naują įstatymą Krašto apsaugos ministrui suteikiami įgaliojimai nustatyti išmokas užsienio institucijose tarnaujantiems kariams už būsto nuomą, kitas išlaidas, persikėlimą ir įsikūrimą.

Be to, A. Anušausko teigimu, Vyriausybė pritarė dėl karinės medicinos ekspertizės supaprastinimo, jei kyla grėsmė Lietuvos nacionaliniams interesams ir mobilizacijos ar kitais atvejais per dieną reiktų patikrinti daugiau kaip 1000 karo prievolininkų.