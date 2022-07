Landsbergis įvertino opozicijos priekaištus: kalba tai, ko prašo Kremlius

Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis sako, kad politinių oponentų nesutarimai, kokią poziciją prieš Europos Komisiją (EK) dėl Kaliningrado tranzito turėjo užsiimti Lietuva, bei kalbos, esą Lietuvos padėtis yra išskirtinė visoje Europos Sąjungoje (ES), keltų „didžiulę nacionalinio saugumo problemą“.

Taip ministras trečiadienį sureagavo į Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ lyderio Sauliaus Skvernelio pareiškimą, kad Kaliningrado tranzitas yra „išskirtinė Lietuvos problema“.

Politikas žurnalistams teigė, kad formuojant sankcijas, kiekviena ES valstybė dėl jų derasi atskirai, kadangi žino savąją „specifiką“.

„Lietuva turi specifiką, ne vien Lietuva, bet visa EK ir ES turi specifiką, jog Lietuva turi išskirtinę problemą, t.y. Kaliningrado tranzitą. Schema, kuri yra patvirtinta, kur tiesiogiai dalyvaujant EK ji buvo nustatyta, numatytas režimas. Tai kalbant apie visus paketus, šis klausimas turi būti keliamas, kad mes esame specifinė valstybė ir turime tokį santykį su Rusija“, – Seime žurnalistams sakė S. Skvernelis.

Anot G. Landsbergio, S. Skvernelis kuria „labai pavojingą precedentą“ ir „pats kalba tai, ko prašo Kremlius“.

„Jis prisiima valstybei tam tikrą prievolę, galbūt tranzito, kažkokio įsipareigojimo. Kitaip tariant, jis iškart pats kalba tai, ko Kremlius prašo. Jis prašo koridoriaus, įsipareigojimo. Lietuva privalo, negali būti kitos išeities, Lietuvos išskirtinė situacija“, – kalbėjo G. Landsbergis.

Ministras dar kartą pabrėžė, kad tranzitas į Kaliningradą Lietuvos teritorija yra visos ES problema. Kitu atveju, pasak jo, galėtų kilti papildomų grėsmių Lietuvos nacionaliniam saugumui.

„Noriu pabrėžti – Lietuvos situacija nėra išskirtinė, mūsų konsultacijose su EK buvo nuolat pabrėžiama, kad bet kokios taisyklės, nauji išaiškinimai negali būti skirti tik Lietuvai“, – aiškino G. Landsbergis.

„Teritorija tranzitu tarp Baltarusijos ir Kaliningrado per Lenkiją yra to pat ilgumo. Prekes galima vežti lygiai taip pat į Berlyną, iš jo atgal į Varšuvą ir atgal į Kaliningradą. Tos taisyklės turi galioti universaliai. Ir kažkoks Lietuvos išskirtinumas yra pavojingas. Dėl to, kad tada turime didžiulę nacionalinio saugumo problemą, ir mes ją EK įvardijome nuo pat pradžių“, – pridūrė jis.

ELTA primena, kad birželio 17 d. įsigaliojus ES sankcijoms, Lietuva apribojo plieno bei juodųjų metalų tranzitą į Kaliningradą. Kaip tvirtino atsakingos institucijos, šis Lietuvos valdžios institucijų draudimas sankcionuotas prekes gabenti į Kaliningradą paremtas ES sankcijomis, numatytomis dar pavasarį. Tuo metu Rusija tranzito į Kaliningradą sustabdymą laikė neteisėtu ir beprecedenčiu.

Tačiau, nepaisant Rusijos grasinimų, nuo liepos 10 d. įsigaliojo ES sankcijų pakete numatytas draudimas neleisti iš Rusijos per ES teritoriją gabenti cementą, alkoholį ir įvairias prabangos prekes. Šiuo sprendimu, cementas ir alkoholis taip pat tranzitu per ES teritoriją negali pasiekti Kaliningrado srities. Kaip aiškino už sprendimą atsakingi valdančiųjų politikai, draudimas buvo grįstas ES sankcijomis, numatytomis dar pavasarį.

Vis tik liepos 13 d. EK paskelbė gaires, pagal kurias leido Rusijai geležinkeliais per ES teritoriją gabenti sankcionuotas prekes į Kaliningradą, tačiau tranzitas galimas tik tokiu atveju, jei šios prekės nėra naudojamos kariniams tikslams.

EK nurodė, kad Rusiją ir Kaliningradą skirianti Lietuva gali blokuoti tik dvejopo naudojimo prekių tranzitą, tačiau dabar Rusija per jos teritoriją gali gabenti kitas sankcionuotas prekes, įskaitant metalą. Nepaisant to, tranzitas automobilių keliais lieka draudžiamas.