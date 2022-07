Karštos Odetos linksmybės kaip reikiant prikaustė policijos dėmesį: ne viena aš tokia

Tai buvo tokios karštos linksmybės, kad jų negalėjo nepastebėti įvairius nusikaltimus tiriantys policijos pareigūnai – šiaulietė Odeta J. kaip įmanydama bandė pritraukti kuo didesnį vyrų dėmesį. Ir jai puikiai sekėsi – jaunos merginos žavesys ir demonstruojami vaizdai kaip reikiant sukaustė aistrų ištroškusiųjų dėmesį.

Maža to, už tai šie merginai buvo pasiryžę susimokėti – į Odetos J. sąskaitą plaukė įvairios pinigų sumos ne tik iš Lietuvos, bet ir iš viso pasaulio.

Tačiau kaip netikėtai merginą užplūdo didelis populiarumas, taip jis netikėtai ir baigėsi – šiaulietės linksmybėmis susidomėjo kriminalinės policijos tyrėjai. Tiesa, ne savo iniciatyva – Lietuvos Kriminalinės policijos biuro Veiklos koordinavimo ir kontrolės valdyba gavo pranešimą apie šiaulietės neteisėtą veiklą virtualioje erdvėje.

Ankstyvą rytą į Odetos J. namus atlikti kratos atvykę pareigūnai nenaršė po jos apatinius – jiems užteko mobiliojo ryšio telefono, kuriuo mergina naudojosi. Būtent jame ir buvo išlikę pagrindiniai įkalčiai, kurie buvo reikalingi tikrinant gautą informaciją apie merginos linksmybes virtualioje erdvėje.

Patikrinę iš Odetos J. paimtą mobiliojo ryšio telefoną „iPhone 13 Pro Max“ tyrėjai surado 69 vaizdo dokumentus su pornografinio turinio dalykais, kuriuose atvirai ir detaliai rodomi lytiniai organai, masturbacija ir t. t. Be to, peržiūrėję merginos paskyrą viename erotinių pažinčių portale nustatė, kad ji vienam vyrui iš Širvintų išsiuntė dvi pornografinio pobūdžio nuotraukos, kuriose ji pati nufotografavo, kaip masturbuojasi.

Apie tai, kodėl iš Odetos J. gavo šias nuotraukas, policijos tyrėjai norėjo paklausti ir šio vyro – jam paskambinusi Šiaulių policijos tyrėja pasiūlė atvykti į artimiausią jam esantį Širvintų policijos komisariatą ir nuotoliniu būdu iš pareigūnų kabineto papasakoti, kas jį siejo su šiauliete mergina.

Tačiau tyrėjų laukė nemaloni staigmena – vyras pareiškė, kad „tikrai niekur nevyks ir jokių parodymų neduos“. Be to, jis kategoriškai neigė, kad yra užsiregistravęs virtualių pažinčių svetainėje.

„Asmuo, nebaigęs pokalbio, ryšį nutraukė, skambinant pakartotinai, taip pat ir kitomis dienomis, abonentas buvo ryšio zonoje, tačiau telefonu neatsiliepė“, – nurodoma policijos tyrėjos tarnybiniame pranešime.

Apie tai, kodėl širvintiškiui ir kitiems vyrams iš viso pasaulio siuntė pornografinio pobūdžio nuotraukas ir vaizdo įrašus, su policijos tyrėjais nebuvo linkusi kalbėti ir Odeta J. Vis dėlto, ji pripažino, kad dar praėjusių metų gruodį užsiregistravo erotinių pažinčių svetainėje ir bandė pritraukti kuo didesnį vyrų dėmesį.

„Svetainėje pamačiau, kad kai kurios merginos dalinasi tokio pobūdžio nuotraukomis, kaip ranka pridengtos nuogos krūtys“, – per apklausą policijos komisariate kalbėjo mergina.

Ji neslėpė, kad būtent tuomet ir kilo mintis su kitais asmenimis dalintis erotinio pobūdžio vaizdo medžiaga – esą kuo ji prastesnė nei kitos merginos, juo labiau, kad turėjo ką parodyti.

Odeta J. nuotraukas ir vaizdo įrašus darė nuomojame bute: „Įvairiose buto vietose nufotografavau ir nufilmavau save. Mano darytose nuotraukose buvo nuogas kūnas, taip pat masturbavausi, į lyties organus kišausi... agurką.“

„Apie tai detaliau pasakoti man yra labai nejauku, nemalonu ir nepatogu, todėl nenoriu to detaliai pasakoti“, – per apklausą iš gėdos raudonavo Odeta J.

Ir čia pat pridūrė, kad, nenorėdama sulaukti daugiau nemalonių klausimų, sutinka su visais pranešime apie įtarimą nurodytais jai inkriminuojamais veiksmais.

Odeta J. taip pat prisipažino, kad erotinių pažinčių svetainėje bendravo su nepažįstamais vyrais ir jiems siuntė savo nuogo kūno nuotraukas, kuriose „matėsi tik krūtys ar kuri kita kūno vieta“.

„Už tas nuotraukas kaip padėką tie vyrai man atsiųsdavo pinigų, už vieną kartą – nuo 5 iki 30 eurų“, – sakė mergina. Tiesa, pareigūnų surinkti duomenys rodė ką kitka.

Ji prisipažino, kad buvo kukli tik iš pradžių: „Vėliau per daug įsidrąsinau ir išsiunčiau vienam vyrui per daug atviras nuotraukas, kuriose atvirai matosi mano lytiniai organai, taip pat šiose nuotraukose buvau nufotografavusi, kaip masturbuojuosi – dėl visko prisipažįstu esanti visiškai kalta, tačiau detalesnių ir išsamesnių parodymų duoti negaliu – man labai nemalonu ir baisiai gėda prisiminti tokį savo poelgį ir apie jį kalbėti.“

Odeta J. pridūrė, kad dėl slaptų linksmybių virtualioje erdvėje ji nuoširdžiai gailisi.

„Suvokiu ir suprantu, kad elgiausi neteisėtai, nusikaltau, bet jau padariau išvadas ir ateityje pasižadu daugiau nenusikalsti“, – teigė mergina.

Šiaulietė sutiko, kad jos atžvilgiu pradėtas baudžiamasis procesas baigtųsi tyliai – teismui priėmus baudžiamąjį įsakymą. Tokiu atveju teismas susipažįsta su baudžiamojoje byloje surinktais tyrėjų duomenimis, juos įvertina ir kaltinamajai, nedalyvaujant posėdyje, paskiria bausmę.

„Jeigu yra galimybė, prašau man paskirti laisvės apribojimo bausmę“, – teismo prašė mergina, kuri iš pornografijos platinimo uždirbo itin dideles pinigų sumas.

Teisėja Renata Maziliauskienė, įvertinusi visas policijos nustatytas aplinkybes, pritarė, kad Odetai J. būtų skirtas laisvės apribojimas – per 4 mėnesius nuteistoji įpareigota neatlygintai išdirbti 20 valandų sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi senyvo amžiaus asmenimis, neįgaliaisiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. Be to, teismas nusprendė, kad bausmės metu mergina privalės dirbti arba užsiregistruotai Užimtumo tarnyboje.

Tačiau tai ne visos sankcijos – teisėja nusprendė, kad iš Odetos J. turi būti konfiskuotas jai priklausantis mobiliojo ryšio telefonas „iPhone 13 Pro Max“.

Bylos duomenis išanalizavęs teismas nurodė, kad ikiteisminio tyrimo metu tyrėjai patikrino Odetai J. priklausančią paskyrą erotinių pažinčių svetainėje ir čia aptiko net 313 nuotraukų ir 219 vaizdo įrašų.

„Peržiūrėjus tyrimo metu atrinktus galimai pornografinio turinio failus – 313 nuotraukų ir 219 vaizdo įrašų, nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti atvirai, detaliai ir įvairiomis pozomis nufotografuotas arba nufilmuotas nuogas moters kūnas ir/ar moters lytiniai organai, svetimkūnių (agurko) kišimas į makštį, masturbacija, – teigiama ekspertų išvadose. – Kai kuriuose vaizdo įrašuose girdėti moteriško balso aimanos, dejonės. Kai kuriose nuotraukose ir vaizdo įrašuose atvirai matyti Odetos J. veidas. Fotografuota ir filmuota, kaip galima suprasti, bute esančiuose kambariuose ir vonioje su vandeniu.“

„Tyrimo metu buvo atrinkti 26 pokalbiai, kuriuose galimai kalbama apie pornografinio turinio nuotraukų, vaizdo įrašų platinimą“, – pasak pareigūnų, pokalbių išklotinėse yra išlikę įrašai apie nuotraukų ir įrašų persiuntimą, tačiau tyrimo metu taip ir nepavyko nustatyti, kokio pobūdžio tai buvo medžiaga.

Be to, tyrėjai nustatė, kad pažinčių svetainėje Odetai J. buvo mokami pinigai – peržiūrėję jos sąskaitą banke „Revolut“, kriminalistai pamatė, kad pornografinio pobūdžio nuotraukas ir vaizdo įrašus demonstravusiai merginai vyrai buvo pakankamai dosnūs. Tiesa, dauguma jų – ne iš Lietuvos.

„Ties kai kuriais pavedimais, kaip galima suprasti, yra mokėjimo paskirties komentarai: „Gražiai mergaitei“, „Dovana“, „Video“, bet šie įrašai yra ne lietuvių kalba, o pervestos pinigų sumos nėra aiškios, nes nurodytos be kablelių ar taškų“, – teigiama policijos medžiagoje. Vis dėlto, kai kurie įrašai parodė, kad Odeta J. gaudavo solidžias sumas – ir po tūkstantį ir po du tūkstančius eurų.

Už pornografines nuotraukas ir vaizdo įrašus Odetai J. mokėjo ir lietuviai, tik šie neprilygo užsieniečiams – už karštus vaizdus iš merginos miegamojo ir vonios šie atseikėjo vos 20-40 Eur.

Tyrimo metu pareigūnai norėjo išanalizuoti, kiek šiaulietė galėjo uždirbti iš pornografinio turinio medžiagos platinimą, tačiau nepavyko – kai bandė atsisiųsti išklotinę iš „Revolut“, programėlė užsiblokavo.

„Bandant iš banko programėlės atsisiųsti Odetos J. sąskaitos išrašą PDF formatu, programėlė „Revolut bank“ reikalauja atnaujinti programėlės versiją, įdiegiant naujausią – Odetai J. tai padarius, programėlė užsiblokavo, prašydama suvesti slaptažodį, kurį Odetai J. suvedus, nuolat rodo „klaidą“, todėl apžiūros metu išrašo parsisiųsti nepavyko“, – nurodė policija.

Ar Odeta J. iš tikrųjų įvedė teisingą slaptažodį, pareigūnai nesiaiškino.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba policijos pareigūnams nurodė, kad Odetos J. mobiliojo ryšio telefone rasta vaizdo medžiaga yra pornografinio pobūdžio.