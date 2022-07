Ekspertų verdiktas: per trejus metus Nausėda padarė bent kelias rimtas klaidas, bet antroji kadencija – labai tikėtina

www.DELFI.lt

Prezidentas dalyvauja valstybės vėliavų pakėlimo ceremonijoje / Prezidento kanceliarijos / Roberto Dačkaus nuotr.

Politologas Mažvydas Jastramskis įsitikinęs, kad didžiausias trejus metus Prezidento poste praleidusio Gitano Nausėdos minusas – noras linkti į populiarius pasisakymus be politikos turinio ir dažnai neapskaičiuotas politinės padėties vertinimas. Politologas Kęstutis Girnius mano, jog didžiausia per šiuos metus padaryta klaida – per didelis įsitraukimas į ginčus su valdančiaisiais. Abu politologai prognozuoja G. Nausėdai antrąją kadenciją.

Prezidentu G. Nausėda inauguruotas 2019 metų liepos 12-ąją. „Nėra ir negali būti dviejų, trijų ar penkių Lietuvų. Ji yra viena – mūsų visų“, – po inauguracijos kalbėjo jis. Prezidentas teigė, kad susiskaldymas, pyktis, nuolatinė priešprieša, konfliktai – visa tai atima brangų laiką, kurį galėtume ir turėtume skirti Lietuvos kūrimui ir stiprinimui bei pakerta pasitikėjimą valstybe. „Nežabotas konkuravimas skaldo mus į priešų stovyklas ir veda į akligatvį, kuriame neįmanoma susitarti nei dėl strateginių šalies tikslų, nei dėl priemonių jiems įgyvendinti. Prezidento – vienintelio Tautos visuotinai rinkto valstybės vadovo – pareiga kurti darbingą terpę racionaliam visų politinių jėgų bendradarbiavimui, subalansuoti jų veiklą Valstybei reikalinga ir efektyvia linkme“, – tuomet kalbėjo G. Nausėda. Susiję straipsniai Andrikienės kandidatūra į Europos Audito Rūmus sukėlė klausimų: reikia būti konservatoriumi, kad suprastume logiką Prezidentūroje vyks tarpinstitucinis susitikimas: bus aptarti neeilinės Seimo sesijos prioritetai, klausimai, susiję su Rusija Vis dėlto dabar, prabėgus lygiai trejiems metams po šių žodžių, politologai akcentuoja įtemptus Prezidento ir valdančiųjų santykius bei konfliktus, kurių galėjo ir nebūti. Pliusai ir minusai Apžvelgdamas trejus G. Nausėdos prezidentavimo metus Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas M. Jastramskis antradienį feisbuke rašo, kad daugiausiai įtakos Lietuvos politikai padaręs sprendimas vis dar yra veto Seimo rinkimų kartelės mažinimui iki 3 procentų. „Didžiausia nesėkmė galių panaudojime: juodasis Nausėdos ketvirtadienis, kai buvo atmesti trys Prezidento veto. Galima pridėti jau nuo pirmų kadencijos metų stringančias Prezidento įstatymų iniciatyvas“, – teigia jis. Politologo manymu, didžiausias pliusas – tvirta G. Nausėdos pozicija karo Ukrainoje ir Lietuvos saugumo klausimais, aiškiai sugulusi pirmoje metinio pranešimo dalyje. Didžiausias minusas – noras linkti į populiarius pasisakymus be politikos turinio ir dažnai neapskaičiuotas politinės padėties vertinimas (sveikinimas Šeimų maršui). „Santykiai su valdančiosiomis daugumomis įtempti ir kitokie jau nebus. Įtaka ministrų kabinetui silpna. Sauliaus Skvernelio vyriausybės periodą visada temdys Jaroslavo Narkevičiaus patvirtinimas, prie Ingridos Šimonytės Vyriausybės būdų arčiau prieiti nerasta“, – vertina politologas. „Aukštų pareigūnų skyrimas: miksuotas paveikslas. Vienam sėkmingam susiderinimui su valdančiaisiais (generalinis prokuroras) yra po vieną nevykusį atvejį – visų pirma ES ambasadoriaus skyrimas“, – rašo M. Jastramskis. Gitanas Nausėda Foto: DELFI / Andrius Ufartas Jo teigimu, koordinacija su kitomis institucijomis – patenkinama; jeigu ne karas Ukrainoje ir nepaprastoji padėtis, linktų į nepatenkinamą. „Taivaniečių ambasados atidarymo istorijos ir pavadinimų derinimosi nesusipratimas“, – primena jis. M. Jastramskis Prezidentui linki per likusius dvejus kadencijos metus koncentruotis į Lietuvos interesų, visų pirma saugumo, ir pagalbos Ukrainai atstovavimą, atstovėjimą aukščiausiu tarptautiniu lygmeniu. „G. Nausėdos Prezidentavimas turi būti toks, kokia buvo metinio pranešimo pirma dalis“, – pabrėžia jis. „Prognozė: kol kas vis dar septyneri metai Daukanto aikštėje“, – rašo M. Jastramskis. Per daug įsivėlė į ginčus Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas, politologas K. Girnius Delfi teigė, kad didžiausia G. Nausėdos klaida per šiuos trejus metus buvo per didelis įsivėlimas į ginčus su Vyriausybe. „Didele dalimi Vyriausybė atsakinga už šiuos ginčus“, – įsitikinęs politikos apžvalgininkas. Kaip to pavyzdį jis paminėjo konservatorių ir Prezidento ginčą dėl to, kas turėtų atstovauti Lietuvai Europos Vadovų Taryboje. Po to, anot K. Girniaus, įvairūs iš Prezidento plaukę pasiūlymai Vyriausybės kone tą pačią dieną būdavo sukritikuojami. „Į tai reaguodamas, jis pradėjo gana smulkmeniškai kritikuoti kai kuriuos Vyriausybės sprendimus. Todėl aš manau, kad tai nebuvo naudinga nei jam, nei Vyriausybei. Jei būtų buvę šiek tiek daugiau savitvardos, būtų buvę geriau“, – teigė pašnekovas. Diana Nausėdienė, Gitanas Nausėda Foto: DELFI / Andrius Ufartas K. Girniaus teigimu, G. Nausėda yra pirmasis Prezidentas, kuris aiškiai deklaravo, kad veiks vidaus politikoje – nebus vien jos stebėtojas, o turės aktyvų vaidmenį. „Tai neišvengiamai padidino trinčių galimybes. Kitaip sakant, kai siūlai, kokie turėtų būti mokesčiai, kokios turėtų būti kitos reformos... Pavyzdžiui, Dalia Grybauskaitė labai retai tokiais klausimais užsiimdavo. Tuo metu kai G. Nausėda ėmė stumti savo viziją, trinčių buvo daugiau. Manau, dalies jų būtų buvę galima išvengti“, – kalbėjo jis. Norą siekti gerovės valstybės – sėkmingai ar ne, K. Girnius laiko teigiamu dalyku. Politologas teigia, jog prieš 5-6 metus Lietuvos politikai esą buvo visiškai abejingi vargingiau gyvenančių žmonių bėdoms. „Jei Vyriausybė nepasiryžusi rūpintis mažiau pasiturinčių žmonių gerove, tai jis gali paskatinti tai daryti. Jo daržas yra platus ir jis turi teisę“, – Delfi priminus, jog G. Nausėda kritikuotas lendantis ne į savo daržą, sakė politologas. Tačiau politologas pripažino, kad G. Nausėda tai darė pernelyg viešai, esą būtų buvę geriau, jei apie tai būtų buvę kalbama susitikimuose su Vyriausybe, o ne atvirai, kas dar labiau skatino trintį. K. Girniaus teigimu, per artėjančius dvejus metus prezidento ir valdančiųjų santykiai dar gali pasikeisti. „Jo pozicija gali sustiprėti, nes konservatorių palaikymas yra ribotas. Bet vidaus politikoje, aš manau, yra dar sričių, kur prezidentas gali turėti šiokį tokį poveikį ir nebūtinai pralaimėti“, – sakė jis. Pavyko pakeisti įsitikinimą G. Nausėdos sėkme K. Girnius laiko tai, kad jam pavyko pakeisti nusistovėjusį įsitikinimą, kad Prezidentas negali dalyvauti vidaus politikoje. „Reikia prisiminti, kad Valdas Adamkus dalyvavo ir stengėsi daug ką pakeisti – ypač pirmosios kadencijos metu. Kad Prezidentas jaustų atsakomybę už moralinį Lietuvos stovį – tai buvo naudinga. D. Grybauskaitė traukėsi atgal, o G. Nausėda bando vėl sukurti aktyvesnį Prezidento įvaizdį, bet jam aiškiai yra sunku. Sunku visiems Prezidentams, nes jie turi būti neutralūs – visi Lietuvos Prezidentai, išskyrus Algirdą Brazauską, neturėjo normalaus politinio užnugario“, – kalbėjo politologas. „Lietuvos ryto“ užsakymu atliktų „Vilmorus“ apklausų rezultatai parodė, kad pernai birželį G. Nausėdos reitingas gerokai krito, šiek tiek kilstelėjo lapkritį, o atgal į viršų šovė po kovo mėnesio, tai yra, prasidėjus karui Ukrainoje. K. Girnius siūlo nepervertinti šios kreivės, esą buvo pakritę ne tik G. Nausėdos, bet visų reitingai. „Prisiminkime, kad ir Vyriausybės nepaprastai smuko, kurį laiką Vyriausybė neturėjo nei vieno ministro, kurio reitingas buvo teigiamas. Reitingai stipriai krito ir aš manau, kad tai gali būti susiję su visomis koronaviruso bėdomis“, – svarstė jis. Tačiau, politologo teigimu, lyderiaujančią poziciją G. Nausėda išlaikė ir į tai reikia atsižvelgti. Foto: DELFI / Orestas Gurevičius Politologas mano, kad G. Nausėda sieks antros kadencijos. „Kol kas neturime kuklių žmonių, kurie tenkintųsi viena kadencija“, – teigė jis. Pasak pašnekovo, kol kas nematyti, kas galėtų būti jam rimtas konkurentas. „Nemanau, kad Ingrida Šimonytė kandidatuos antrą kartą, kad ir kokį kitą kandidatą turėtų konservatoriai, būtų ganėtinai silpnas. Ir kitos partijos neturi savo žmonių. Nors reitingai aukšti, bet Vilija Blinkevičiūtė nėra pakankamai aktyvi Lietuvos politikoje ir nežinau, ar ji paliks Europos Parlamentą. O Saulius Skvernelis, nors ir nebuvo blogas premjeras, bet anie rinkimai parodė, kad jis nėra labai mėgstamas“, – svarstė jis. K. Girniaus teigimu, rimtu iššūkiu G. Nausėdai galėtų būti žmogus iš šalies, tai yra, nepartinis.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 10 žmonių įvertino) 2.8000