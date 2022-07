Duomenis prašo pateikti uždaram Kongreso narių posėdžiui

Ar gali būti, jog vienas artimiausių Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio bendražygių, jo kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas yra nepatikimas, kažkokiais ryšiais galimai susijęs su Rusija, ar net veikiantis jos naudai?

Nors gandų bei įvairių pasvarstymų šia tema būta ir anksčiau, jokių konkrečių įrodymų pateikta nebuvo.

Tačiau dabar A. Jermako patikimumo ir galimų jo ryšių klausimas jau keliamas visai kitame lygmenyje. Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) Kongreso Atstovų rūmų narė Viktorija Spartz kreipėsi į prezidentą Džo Baideną prašydama pateikti turimą informaciją apie V. Zelenskio administracijos vadovą.



„Vykdydama Kongreso priežiūros tyrimą, prašau Jūsų administracijos informuoti Kongresą apie

atliktas deramo patikrinimo ir priežiūros procedūras (due diligence – red.) susijusias su prezidento Zelenskio administracijos vadovu Andrijumi Jermaku (Andriy Yermak), liepos 12 d. planuojamam įslaptintam Kongreso priežiūros posėdžiui. Remdamasis įvairiais žvalgybos duomenimis ir A. Jermako veiksmais Ukrainoje, Kongresas turi skubiai gauti šią informaciją“, – rašoma Ukrainoje gimusios bei augusios JAV politikės laiške šalies prezidentui.

Patikrinimo metu ieškoma ir sąsajų su organizuotų nusikalstamumu bei terorizmu

Ką reiškia terminas „due diligence“, apie kurį kalbama už dar didesnę pagalbą Ukrainai pasisakančios JAV kongreso narės laiške?

Tai išsamus įmonės ar žmogaus veiklos teisinis ir finansinis patikrinimas, kuris atliekamas prieš pasirašant sutartį, investuojant, pradedant bendrus projektus ir pan. Šio tyrimo metu taip pat aiškinamasi, ar nėra sąsajų su organizuotu nusikalstamumu, teroristinėmis, priešiškomis organizacijomis bei valstybėmis, jų specialiosiomis tarnybomis, pinigų plovimu.

Šie tyrimai JAV yra privalomi ne tik didžiosioms verslo korporacijoms, bet ir šalies administracijai. O Kongresas kontroliuoja, kaip to laikomasi.

Savo laiške demokratui J. Bidenui Ukrainoje gimusi, į JAV emigravusi ir ten stulbinamą politinę karjerą padariusi Kongreso narė respublikonė V. Spartz nurodo, jog skiriant milžiniškas lėšas nuo Rusijos besiginančiai Ukrainai privalu užtikrinti, kad ši pagalba nepatektų į „netinkamų žmonių“ rankas. Kitaip tariant, Ukrainai skiriant JAV mokesčių mokėtojų lėšas, šie privalo būti tikri, kad pinigai pasiektų paramos gavėjus, o ne kažkur pradingtų.

„Kadangi prezidentas Zelenskis labai stengiasi kurti sąjungas su Vakarais ir mūsų šalimi, mūsų

pareiga informuoti jį, jei mums gali kilti kokių nors abejonių dėl svarbiausių jo aplinkos žmonių. Tai taip pat yra mūsų pareiga drąsiems Ukrainos kariams ir stipriems Ukrainos žmonėms, kovojantiems šioje kovoje už mūsų visų laisvę ir tarptautinę tvarką“, – rašoma Kongreso narės kreipimesi.

Dalis laiško – įslaptinta, kitoje – vieši kaltinimai

„Ponas Jermakas kelia daug susirūpinimo įvairiems žmonėms JAV ir tarptautiniu mastu, manoma, kad jį labai vertina Jūsų vyriausiasis nacionalinio saugumo patarėjas Jake'as Sullivan'as. Norėčiau, kad Kongresui kuo greičiau pateiktumėte atsakymus šiuo neatidėliotinu klausimu, kad kaltinimai būtų patvirtinti, arba paneigti“, – rašome laiške.

V. Spartz savo kreipimąsi į prezidentą Dž. Baideną paskelbė viešai, tačiau dalis teksto yra užtušuota. Taip daroma cenzūruojant tas dokumentų dalis, kuriuose pateikiama neviešinama, dažniausiai iš specialiųjų tarnybų gauta slapta informacija.

Panašu, kad užtušuotoje dokumento dalyje minimi apibendrinti JAV žvalgybos duomenys, apie kuriuos užsimenama laiško pradžioje. O su šia slapta informacija V. Spartz, tikėtina, turi teisę susipažinti, nes dirba JAV Kongreso nusikalstamumo, terorizmo ir nacionalinio saugumo pakomitetyje.

Viešoje laiško dalyje JAV kongreso narė kalba apie tai, jog artimas V. Zelenskio bendražygis, Ukrainos prezidento administracijos vadovas savo pavaduotoju pasirinko buvusį aukštą milicijos pareigūną, kuris esą persekiojo Maidano protestuotojus, jį kaltina antikorupcinių tyrimų sabotavimu.

„Be to, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad ponas Jermakas paskyrė poną Olegą Tatarovą savo pavaduotoju kovai su korupcija, kuris vietoj to, kaip gerai žinote, jau daugiau nei metus vilkina nepriklausomo antikorupcinio prokuroro paskyrimą, dėl to Specialioji antikorupcinė prokuratūra ir Nacionalinis antikorupcinis biuras (NABU) nefunkcionuoja.

NABU 2020 metais, prieš paskiriant J. Tatarovą, atliko tyrimą jo atžvilgiu, tačiau byla buvo netinkamai perduota eiliniam prokurorui ir nutraukta.

P. Tatarovas taip pat buvęs aukščiausio rango policijos pareigūnas, valdant buvusiam prezidentui V. Janukovyčiui persekiojęs Euromaidano protestuotojus“, – rašoma laiške JAV prezidentui Dž. Baidenui.

Ukraina pasipiktino: vadino „spekuliacijomis“, „kenkimu“ ir „manipuliacijomis“

Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Olehas Mykolenko socialiniame tinkle „Facebook" pakomentavo V. Spartz laišką.

„Šios didelės paramos kontekste ypač kontrastuoja naujausi JAV Kongreso narės V. Spartz veiksmai ir pareiškimai. Tai akivaizdus bandymas grįžti prie klasikinio Rusijos propagandos naratyvo apie tariamus Ukrainos vadovybės ryšius su Rusija ir įtraukti mūsų valstybę į JAV vidaus politiką", - rašė O. Mykolenko.

Užsienio reikalų ministerija patarė V. Spartz „atsisakyti bandymų užsidirbti papildomo politinio kapitalo nepagrįstomis spekuliacijomis karo mūsų šalyje ir ukrainiečių sielvarto tema".

Pasak O. Mykolenko, „ypač ciniškos yra ukrainiečių kilmės kongresmenės manipuliacijos apie Ukrainą ir jos vadovybę“.

Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai sakė, kad V. Spartz taip pat turėtų „nustoti kenkti esamiems JAV karinės pagalbos Ukrainai mechanizmams".

JAV Kongreso narė neliko skolinga – pateikė dar daugiau kaltinimų

Ukrainos užsienio reikalų ministerijai V. Spartz keliamus klausimus pavadinus „manipuliacijomis“ ir „spekuliacijomis“, Ukrainoje gimusi ir augusi JAV politikė neliko skolinga.

Ji išplatino viešą pareiškimą, kuriame pateikiama dar daugiau kaltinimų A. Jermakui, taip pat jį pavadino „užsitęsusia problema“, kurią turi išspręsti pats V. Zelenskis.

„Pastaruosius tris mėnesius daug laiko praleidau Ukrainoje – susitikinėjau su bendruomenės ir vyriausybės vadovais, kovotojais ir civiliais gyventojais. Tikiu, kad Ukraina gali tapti demokratijos bastionu, jaunų talentų inkubatoriumi ir tikra Jungtinių valstijų sąjungininke regione, kuriame tokia partnerystė labai reikalinga. Ir kaip žmogus, užaugęs Ukrainoje komunistinės diktatūros laikais, mano širdyje ir veiksmuose visada bus svarbiausi visų laisvę mylinčių žmonių interesai.

Based on the strong support I've been receiving, I understand why my comments struck a chord with the @MFA_Ukraine. I encourage them to consider my statement seriously instead of launching ad hominem attacks against me. No time for games and politics.https://t.co/noB33u4xTb