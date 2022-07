Kremliaus užuominos apie derybas: kokius signalus ir kam siunčia Putinas

Karą prieš Ukrainą pradėjęs Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas neseniai prakalbo apie galimybę vėl pradėti derybas su Kijevu, esą po to susitarti bus kur kas sunkiau. Be to Rusijos autokratas net pareiškė, kad jo šalis esą kol kas „dar nieko nepradėjo“. Analizuodamas šiuos pasisakymus politologas Andrejus Piontkovskis pastebi, kad V. Putinas jau ėmė suvokti, kad jo kariuomenė įstrigo Ukrainoje ir jos pajėgumas – labai ribotas.

Kokius signalus ir kam siunčia V. Putinas užuominomis kalbėdamas apie galimą derybų su Ukraina atnaujinimą? Čia galimi trys adresatai: Vakarų šalys, Ukraina ir paties V. Putino pavaldiniai, o visoms šioms grupėms siunčiami skirtingi pranešimai. „V. Putinui savo pavaldiniams svarbiausia pranešti apie kokią nors pergalę, kad ir Lisičansko užgrobimą. Ši žinia ištransliuota su dideliu trenksmu ir buvo tarsi repeticija kapituliacijos, kurią V. Putinas nori pateikti kaip pergalę“, – Ukrainos televizijos „24 kanal“ eteryje kalbėjo politologas A. Piontkovskis. Politikos ekspertas nesuvokiamais vadina V. Putino grasinimus, esą šis kol kas „dar nieko nepradėjo“. „Tai siaubinga frazė, jis jau pražudė apie 30 tūkst. savo kareivių, kartu su ukrainiečiais iš viso jau žuvo apie 100 tūkst. žmonių“, – kalbėjo politologas. A. Piontkovskis pastebi, kad jausdamas patologišką neapykantą Vakarų šalims ir Ukrainai V. Putinas sugeba elgtis ir gana racionaliai. Ir racionaliu jį verčia tapti išlikimo instinktas – baimė dėl savo paties saugumo. Vladimiras Putinas Foto: Reuters / Scanpix „Dėl savo užpakalio jis pasirengęs paaukoti net pačias beprotiškiausias savo geopolitine fantazijas. Prisiminkime, kaip jis atrodė dalyvaudamas gegužės 9-osios parade, kai prieš tai Rusijos kariuomenė buvo nustumta tolyn nuo Kijevo. Jis buvo apgailėtinas, sėdėjo kelius užsiklojęs pledu, kalboje dominavo atsiprašymas: mes nenorėjome, mus privertė, mes priėmėme teisingą sprendimą“, – kalbėjo A. Piontkovskis. Politologas pastebėjo, kad šioje situacijoje V. Putinui padėjo Vakarų politikų pradėta kampanija, kurios pagrindiniu naratyvu tapo siekis neleisti žeminti Rusijos autokrato ir padėti jam neprarasti orumo ir spaudimas Ukrainai atsisakyti siekių atsiimti okupuotas teritorijas. „V. Putinas dabar jau puikiai suvokia, kad joks žygis į Kijevą ar Odesą nebeįmanomas. Jo kariuomenė daugiau nieko nebesugeba, išskyrus nedidelius išpuolius Donbase, kur sukoncentruota visa jos galia“, –tikrąją Rusijos prezidento pareiškimų apie galimas derybas priežastį paaiškino politologas A. Piontkovskis.