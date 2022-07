Kubilius paaiškino Scholzo retoriką: Vokietijos jautrumas Kremliaus grasinimams padidėjo dėl Lietuvos

NATO įsipareigojimas Lietuvoje dislokuoti brigadą padidina Vokietijos jautrumą Kremliaus grasinimams, kalbėdamas apie tranzitą į Kaliningradą sako europarlamentaras Andrius Kubilius. Jo teigimu, kol nėra kitokio Europos Vadovų Tarybos sprendimo, tol Lietuva turi pareigą įgyvendinti Rusijai nustatytas sankcijas.

„Kaip žinia, NATO pritarė tam, kad Lietuvoje NATO/Vokietijos Bundesvero pajėgos būtų padidintos iki Bundesvero brigados dydžio. Tai yra gera žinia.

Bet tai padidina ir Vokietijos „jautrumą“ Kremliaus grasinimams, kurie adresuojami Lietuvai.

Kaip rašo Politico, šiandien Vokietijos kancleris Scholz išreiškė susirūpinimą dėl „Kaliningrado tranzito“ problemų ir paaiškino, kad prekių tranzito tarp Maskvos ir Kaliningrado per Lietuvą nereikia sankcionuoti, nes jį reikia traktuoti, kaip tranzitą tarp dviejų Rusijos teritorijų“, – pacitavęs Vokietijos kanclerio žodžius feisbuke ketvirtadienį rašė A. Kubilius.

Jo teigimu, taip sakoma, kad tranzitą į Kaliningradą reikia traktuoti kaip vidinį Rusijos tranzitą.

„Netoli iki to, kad būtų pripažinta, jog jis turi būti visai nekontroliuojamas. Nes prekių judėjimas tarp Novgorodo ir Maskvos teritorijų Rusijos viduje yra nekontroliuojamas. Sena Kremliaus svajonė – per Lietuvą turėti nekontroliuojamą koridorių“, – teigė europarlamentaras.

A. Kubilius savo įraše atkreipė dėmesį ir į kitą galimą tranzito kelią.

„Verta kancleriui priminti, kad tranzitas tarp Maskvos ir Kaliningrado gali vykti ne tik per Lietuvą. Nuo Gardino iki Kaliningrado per Lenkiją atstumas yra tik šiek didesnis nei per Lietuvą.

O šiek tiek liberaliau pažiūrėjus į tranzito sąvokos apibrėžimą galima įrodyti, kad tranzitas tarp Maskvos ir Kaliningrado, kaip dviejų Rusijos teritorijų, gali vykti ir aplankant Berlyną. Nes vis tiek prekės važiuos tik iš vienos Rusijos teritorijos į kitą“, – rašė politikas.

„Šiais laikais visi yra padidintai jautrūs – vieni dėl savo kareivių, mes dėl to, kad matome nekontroliuojamo „koridoriaus“ perspektyvą.

Ir tokie klausimai bei nesutarimai negali būti išspręsti kokiais nors Komisijos išaiškinimais. Nes ES sankcijų politiką specialiais priimamais reglamentais nustato ES Vadovų Taryba, kur Lietuvą atstovauja Prezidentas Gitanas Nausėda“, – tęsė A. Kubilius.

Jo teigimu, kovo mėnesį ES Taryba ketvirtojo sankcijų paketo tekste užrašė, kad joks sankcionuotų prekių tranzitas tarp Maskvos ir Kaliningrado per ES teritoriją yra negalimas, net ir tuo atveju, jeigu tokias prekes vežtų Rusijoje registruotos transporto kompanijos.

„Tokioms kompanijoms dirbti tranzito trasose reglamente numatyta išimtis, nes bendra sankcijos norma numato, kad Rusijos transporto kompanijoms yra neleidžiama įvažiuoti į ES teritoriją. Bet reglamentas labai aiškiai nustato, kad net ir tranzito tikslais galėdamos pravažiuoti Lietuvą, tokios transporto priemonės neturi teisės pervežti sankcionuotų prekių.

Štai tokios nuostatos, kurią patvirtino Taryba, negali pakeisti jokie Komisijos teisininkai savo išaiškinimais. Todėl tol, kol nebus kitokio Vadovų Tarybos sprendimo, tol Lietuva turi pareigą įgyvendinti visas Tarybos patvirtintas sankcijas: šiuo metu neleidžiant pervežti per Lietuvą į Kaliningradą Rusijos plieno gaminių, o nuo liepos 10 d. ir degtinės. O taip, berods, ir cemento“, – pastebėjo europarlamentaras.

„Ar bus galima Kaliningradą aprūpinti rusiška degtine tranzitu per Europos Sąjungos teritoriją paaiškės tik po sekančios Vadovų Tarybos, kur Nausėda su Scholzu turės galimybių aptarti ir tranzito Maskva-Berlynas-Kaliningradas galimybes. O tokią Vadovų Tarybą yra planuojama surengti tik spalio 20-21 dienomis.

Tad iki to laiko teks degtinę į Kaliningradą gabenti jūromis. Arba atšaukti Rusijos kariuomenę iš Ukrainos, nes tada baigsis visos sankcijos“, – pridūrė jis.